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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3522352335243525
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:39

  Кучинелли написав:есть ли у них возможности строчить

Есть 0 или 1 и ППД :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:41

  Кучинелли написав:
  detroytred написав:На 100% впевнений, що обидва знають, як воно насправді.


Тебе наоборот не кажется. что на самом деле вообще никто не знает и не догадывается, как оно насправди.Уже год в головы втирают что попало масса источников и насправди очень малый процент оказывается правдой.

Те, що в голови пересічних втирають дуже багато навіть протиречивого -- це факт, очевидний.
Як і те, що ми не знаємо, як воно насправді.

Я про інше.
І на 100% впевнений, що такого рівня особи (навіть наш посол в США; вже не кажучи про самого посла США) пречудово знають, як воно насправді.
Для них це очевидно. Це для них взагалі ні на йоту не є невідомим.

Це як, наприклад, Ви працюєте у корпорації на вищих рівнях корпорації.
Різниця у вашій обізнаності і у тому, що знають люди, які від цієї корпорації далекі?
Ми знаємо звідки? З того, що нам кажуть.
А працівник корпорації високого рівня? З того, що власне сам знає, бачить, обговорює з колегами по корпорації такого ж рівня.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:56

  Кучинелли написав:
  ЛАД написав:P.s. Прошу прощения, в Ваших цитатах убрал много разных смайликов. Не знаю, как Вам удаётся, но мне пишет: "допускается не более 5" и не отправляет. И просьба к Вам - если можно, разбивайте пост на несколько более коротких. Тяжело отвечать.


Я который раз утверждаю, что Долярчик и Боба никакие не военные.Нужно быть откровенно наивными, чтобы не понять этого.Вы посмотрите на посты Холявы и Фриза, и подумайте есть ли у них возможности строчить днями подобные портянки.

Хз, як можна безпідставно давати отакі звинувачення???
По суті звинувачення у брехні (вояків ЗСУ).


Я б на їхньому місці запропонував:
раз вже так впевнені і не тримаєте свої звинувачення при собі, то які проблеми --- 2-5 куо. і я (наприклад, Успіх) доказую Вам, що справжній всл.
Тобто з Вашого боку безпідставна брехня на особисту адресу.

Хоча і з Вашою впевненістю дивно, що Ви самі не запропонували їм!!!
І брехунів на чисту воду виявили б, і грошей заробили, і головне -- навчили не брехати.

Хз. Навіщо пусті звинувачення або виправдання)))
Справа тільки у ціні питання.
За скільки готовий займатися цією фігнею -- навчити не брехати брехуна, навчитися самому безпідставно не кидатися звинуваченнями, да і взагалі -- з кимось зв'язуватися.

Якщо ж все рівно....
То навіщо тоді взагалі піднімати питанням про особистості. Хай хто хоче, то що хоче і вигадує.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Те, що в голови пересічних втирають дуже багато навіть протиречивого -- це факт,

Мене на Реді забанили за те, що я "проросійський комуніст", адже написав весною, що всі санкції проти москалів не працюють, поки не буде ембарго нафти і газу і поки їм не почнуть таки дистанційно блокувати електроніку, куплену в обхід санкцій...
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо ж все рівно....То навіщо тоді взагалі піднімати питанням про особистості. Хай хто хоче, то що хоче і вигадує.


Примитивно и бездейственно для данной ситуации.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Amethyst написав:
  Кучинелли написав:есть ли у них возможности строчить

Есть 0 или 1 и ППД :(
Дуже багато літер та відповіді на різні запитання в одному пості не типово набирати на телефоні. Хоча може й призвичаїлися.
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