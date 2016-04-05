Есть 0 или 1 и ППД
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Додано: Нед 12 лют, 2023 12:39
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:41
Те, що в голови пересічних втирають дуже багато навіть протиречивого -- це факт, очевидний.
Як і те, що ми не знаємо, як воно насправді.
Я про інше.
І на 100% впевнений, що такого рівня особи (навіть наш посол в США; вже не кажучи про самого посла США) пречудово знають, як воно насправді.
Для них це очевидно. Це для них взагалі ні на йоту не є невідомим.
Це як, наприклад, Ви працюєте у корпорації на вищих рівнях корпорації.
Різниця у вашій обізнаності і у тому, що знають люди, які від цієї корпорації далекі?
Ми знаємо звідки? З того, що нам кажуть.
А працівник корпорації високого рівня? З того, що власне сам знає, бачить, обговорює з колегами по корпорації такого ж рівня.
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:56
Хз, як можна безпідставно давати отакі звинувачення???
По суті звинувачення у брехні (вояків ЗСУ).
Я б на їхньому місці запропонував:
раз вже так впевнені і не тримаєте свої звинувачення при собі, то які проблеми --- 2-5 куо. і я (наприклад, Успіх) доказую Вам, що справжній всл.
Тобто з Вашого боку безпідставна брехня на особисту адресу.
Хоча і з Вашою впевненістю дивно, що Ви самі не запропонували їм!!!
І брехунів на чисту воду виявили б, і грошей заробили, і головне -- навчили не брехати.
Хз. Навіщо пусті звинувачення або виправдання)))
Справа тільки у ціні питання.
За скільки готовий займатися цією фігнею -- навчити не брехати брехуна, навчитися самому безпідставно не кидатися звинуваченнями, да і взагалі -- з кимось зв'язуватися.
Якщо ж все рівно....
То навіщо тоді взагалі піднімати питанням про особистості. Хай хто хоче, то що хоче і вигадує.
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мене на Реді забанили за те, що я "проросійський комуніст", адже написав весною, що всі санкції проти москалів не працюють, поки не буде ембарго нафти і газу і поки їм не почнуть таки дистанційно блокувати електроніку, куплену в обхід санкцій...
Додано: Нед 12 лют, 2023 13:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 лют, 2023 13:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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