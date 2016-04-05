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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3523352435253526>
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:56

  Кучинелли написав:
  ЛАД написав:P.s. Прошу прощения, в Ваших цитатах убрал много разных смайликов. Не знаю, как Вам удаётся, но мне пишет: "допускается не более 5" и не отправляет. И просьба к Вам - если можно, разбивайте пост на несколько более коротких. Тяжело отвечать.


Я который раз утверждаю, что Долярчик и Боба никакие не военные.Нужно быть откровенно наивными, чтобы не понять этого.Вы посмотрите на посты Холявы и Фриза, и подумайте есть ли у них возможности строчить днями подобные портянки.

Хз, як можна безпідставно давати отакі звинувачення???
По суті звинувачення у брехні (вояків ЗСУ).


Я б на їхньому місці запропонував:
раз вже так впевнені і не тримаєте свої звинувачення при собі, то які проблеми --- 2-5 куо. і я (наприклад, Успіх) доказую Вам, що справжній всл.
Тобто з Вашого боку безпідставна брехня на особисту адресу.

Хоча і з Вашою впевненістю дивно, що Ви самі не запропонували їм!!!
І брехунів на чисту воду виявили б, і грошей заробили, і головне -- навчили не брехати.

Хз. Навіщо пусті звинувачення або виправдання)))
Справа тільки у ціні питання.
За скільки готовий займатися цією фігнею -- навчити не брехати брехуна, навчитися самому безпідставно не кидатися звинуваченнями, да і взагалі -- з кимось зв'язуватися.

Якщо ж все рівно....
То навіщо тоді взагалі піднімати питанням про особистості. Хай хто хоче, то що хоче і вигадує.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Amethyst написав:
  Кучинелли написав:есть ли у них возможности строчить

Есть 0 или 1 и ППД :(
Дуже багато літер та відповіді на різні запитання в одному пості не типово набирати на телефоні. Хоча може й призвичаїлися.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:24

  Кучинелли написав:
  detroytred написав:Якщо ж все рівно....То навіщо тоді взагалі піднімати питанням про особистості. Хай хто хоче, то що хоче і вигадує.


Примитивно и бездейственно для данной ситуации.

Ви перевіряли?!

Гадаєте, що Ваш метод (безпідставно звинуватити форумчан у брехні, що вони всл. А ми їх тут, наівні, шануємо) -- інтелектуальніший та дієвіший?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 13:33

detroytred он русский троль

СМИ сообщают, что это кадры испытания первого украинского БПЛА.
https://t.me/nexta_live/46562?single
видео по ссылке
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2006623409
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:07

  vitaliian написав:detroytred он русский троль

СМИ сообщают, что это кадры испытания первого украинского БПЛА.
https://t.me/nexta_live/46562?single
видео по ссылке
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2006623409


це дило
невже австрийци двигун согласились продать?
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:27

  antey1969 написав:Военкомы добрались до лыжных курортов Карпат.
Ночные клубы Киева - последний бастион, где фейсконтроль не сдается и держит оборону.

напомните вы с какого бастиона пишете?
кстати в посольстве на учете стоите?
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:32

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
й ви маніпулюєте поняттями. для любої держави краще, коли добре розвинуте внутрішнє виробництво. але підтримка виробництва - це не дотування неефективного виробництва аж ніяк.

Простите, но маніпулюєте саме Ви. Капитан Очевидность. :)
Я где-то требовал "дотування неефективного виробництва"?

тоді поясніть, що малося на увазі:
  ЛАД написав:...
А ХТЗ, ХЭМЗ и пр. аналог. могли бы продолжать работать.
Могу допустить, что они должны были бы несколько сократиться. Но ведь не до нуля!

як вони повинні були працювати??? я Вам навів приклад ХТЗ - не подобається. заводи не працюють за помахом чарівної палички. металургійні й так працювали. машинобудівні - на жаль, не витримали...

  ЛАД написав:
два приклади, Польща, в якій загинуло соціалістичне виробництво, але з'явилося нове.

Тяжпром как погиб, так и не возродился, в частности верфи. Но да, ширпотреб делать стали.
тут за війну, як відбудовувати економіку - це в іншому місці :D

Давно предлагал не обсуждать здесь такие вопросы. Но когда регулярно пишут о том, почему не сделали перед войной "тысячи ракет" и "миллионы танков" и объясняют это исключительно нежеланием и дорогами...

особисто вам що дає тяжпром? ;) такий собі радянський міф, що тяжпром - це добре, а ширпотреб погано? тому багато танків та тракторів, а одягти та взути нічого?

Україна не велика країна, тому підтримувати всі галузі тяжпрому не може. є база для металургії - нехай буде металургія. й до речі с/г не обмежується тільки кукурудзою - харчова промисловість дуже різноманітна - теж треба розвивати, а не презирливо казати про с/г (у совку с/г дійсно було .опою)

ви же не запропонуєте жодного методу, як зацікавити побудувати у нас якесь велике підприємство для іноземних корпорацій. думайте над цим. а поки що треба створювати умови для полегшення ведення бізнесу - а там щось проросте.

з іншого боку - полегшення ведення бізнесу - це зменшення податків. що робимо з 10 млн пенсіонерами, у яких взагалі немає накопичень (теж наслідок СРСР)?

отож - немає простих відповідей.
легше зітхати, як добре було у СРСР з тяжпромом... :D

чомусь багато країн мають оборонку, яка працює на експорт, а Україна "аграрна супердержава"

"пенсіонери з СРСР, які не мають накопичень", так вони побудували те, чим зараз користуються "декомунізатори": АЕС, ТЕС, інфраструктура, тощо, і не можуть ніяк прихватизувати 30+ років. Вже добралися до землі, яку продають під час війни.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 лют, 2023 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Военкомы добрались до лыжных курортов Карпат


Где ж эти военкомы то? Сколько на выходных гулял по ТРУ, ещё ни разу не встречал
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:38

  Andrey2512 написав:
  antey1969 написав:Военкомы добрались до лыжных курортов Карпат


Где ж эти военкомы то? Сколько на выходных гулял по ТРУ, ещё ни разу не встречал

бо вьіхьідньій дэнь
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:40

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:
  antey1969 написав:Военкомы добрались до лыжных курортов Карпат


Где ж эти военкомы то? Сколько на выходных гулял по ТРУ, ещё ни разу не встречал

бо вьіхьідньій дэнь

а на фронті чому немає вихідних днєв?
Zebra
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