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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3523352435253526
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:49

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Где ж эти военкомы то? Сколько на выходных гулял по ТРУ, ещё ни разу не встречал

бо вьіхьідньій дэнь

а на фронті чому немає вихідних днєв?

мабуть тому, що ТЦК це цивільна госпродарська структура, яка працуйэ згідно КЗпП
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:04

  flyman написав:мабуть тому, що ТЦК це цивільна госпродарська структура, яка працуйэ згідно КЗпП

Сказано, що це структура військового управління підпорядкована МінОборони. Невже у військовий час вона має вихідні...
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-п
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:17

  Shaman написав:........
тут за війну, як відбудовувати економіку - це в іншому місці :D

Давно предлагал не обсуждать здесь такие вопросы. Но когда регулярно пишут о том, почему не сделали перед войной "тысячи ракет" и "миллионы танков" и объясняют это исключительно нежеланием и дорогами...

особисто вам що дає тяжпром? ;) такий собі радянський міф, що тяжпром - це добре, а ширпотреб погано? тому багато танків та тракторів, а одягти та взути нічого?

Я согласился с Вами, что "це в іншому місці", но Вы продолжаете.
В результате меня в очередной раз при желании забанят за "флуд".
Мне лично тяжпром ничего не даёт. Я танки на завтрак не ем и тракторами не закусываю. :)
А вот государству даёт. Не может государство быть экономически (да и просто) независимым, если выпускает только "одяг та взуття" и выращивает пщеницу-кукурузу. Такое бывает в редчайших случаях при крайне удачном стечении обстоятельств как в Н. Зеландии (остров, климат, ...).
Странно, что это приходится объяснять и сегодня, когда хорошо видна необходимость тяжпрома.

Україна не велика країна, тому підтримувати всі галузі тяжпрому не може. є база для металургії - нехай буде металургія. й до речі с/г не обмежується тільки кукурудзою - харчова промисловість дуже різноманітна - теж треба розвивати, а не презирливо казати про с/г (у совку с/г дійсно було .опою)

Население некоторых стран Европы в 1993 году:
Германия - 81,16 млн.;
Франции - 59,11 млн.;
Италия - 56,83 млн.;
Украина - 52,18 млн.;
Испании - 39,36 млн.
Оце не велика країна?
И не надо "підтримувати всі галузі тяжпрому", но и одной металлургии мало - это полусырьевая отрасль.

ви же не запропонуєте жодного методу, як зацікавити побудувати у нас якесь велике підприємство для іноземних корпорацій. думайте над цим. а поки що треба створювати умови для полегшення ведення бізнесу - а там щось проросте.

Вы меня ни с кем не путаете? Я, вроде, не Президент и даже не депутат.
з іншого боку - полегшення ведення бізнесу - це зменшення податків. що робимо з 10 млн пенсіонерами, у яких взагалі немає накопичень (теж наслідок СРСР)?

Вы уверены, что у нынешних (будущих) пенсионеров такие накопления будут? У некоторых, конечно. Но далеко не у всех.
На покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в третьем квартале 2018 года украинцы тратили в среднем 44,5% своих доходов.

Об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
.......
На оплату коммунальных услуг украинцы в среднем тратили 8%...
Доля одежды и обуви составляет 6,3% (475,09 грн),медицины - 4,2% (311,59 грн), транспорта - 4,6% (343,29 грн), отдыха и культуры - 2,6% (192,26 грн), образования - 1,3% (98,70 грн), ресторанов и гостиниц - 3,8% (286,19 грн).

В целом потребительские денежные расходы домохозяйств составляют 89,5% (6697,39 грн в месяц)

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/02/5/644995/
На мой взгляд, данные несколько занижены, но и так красиво. А если отбросить верхние 5-10% населения, картина будет ещё краше.
Это было в 2018. Сейчас в условиях войны ситуация наверняка хуже.

отож - немає их простих відповідей.
легше зітхати, як добре було у СРСР з тяжпромом... :D

"Простих відповідей" дійсно немає. Но за 30 лет можно было бы что-то и найти. При желании. Но легче всё списывать на "радянські міфи" и посмеиваться над ними.

P.s. Да, не ответил на ваш вопрос в предыдущем посте: "поясніть, що малося на увазі:...". Вы перед этим сами ответили: "підтримка виробництва - це не дотування неефективного виробництва аж ніяк". Абсолютно верно, хотя иногда приходится прибегать и к дотированию, но это, конечно, не должно быть долгосрочным решением. Но есть и другие способы поддержки производителя. И, кстати, часто это может быть прямая политическая поддержка производителя на внешних рынках.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 лют, 2023 15:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:19

  Zebra написав:
  flyman написав:мабуть тому, що ТЦК це цивільна госпродарська структура, яка працуйэ згідно КЗпП

Сказано, що це структура військового управління підпорядкована МінОборони. Невже у військовий час вона має вихідні...
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-п


Трудові відносини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регулюються законодавством про працю.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:40

  Кучинелли написав:есть ли у них возможности строчить

Думаю, всё же они реальные военные.
Но дело даже не в этом. Такие взгляды имеют место быть. Я отвечаю на взгляды.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:42

  Andrey2512 написав:
  antey1969 написав:Военкомы добрались до лыжных курортов Карпат


Где ж эти военкомы то? Сколько на выходных гулял по ТРУ, ещё ни разу не встречал

Дык... Все ж в Карпатах)))
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Трудові відносини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регулюються законодавством про працю

Коли цього конченого вже навіки забанять?

Лише деякі цитати:
"країна з населенням 25 млн ніколи не переможе країну з 140 млн"
"чим ми кращі за росію , якщо ми насильно призиваємо в армію? Може краще хай вже буде Росія, вона навіть краща в чомусь, але дайте всім бажаючим виїхати"
Чому ОЦЕ всього навсього зачищене, а воно само ще до сих пір має право писати і не забанене навіки?

Чмотота вонюча, трудові відносини цивільних працівників в ТЦК грунтуються на КЗПП , а військовослужбовців - контрактом та статутами ЗСУ. Так само як у будь-якій в/ч, де є як цивільні, так і військові. (а вони є в кожній в/ч, де є кочегари, електрики, бухгалтери і діловоди без погон).
Хто в твою гнилу голову вбив оцю маячню, що ТЦК якісь незаконні цивільні організації??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 лют, 2023 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:54

  antey1969 написав:Военкомы добрались до лыжных курортов Карпат.
Ночные клубы Киева - последний бастион, где фейсконтроль не сдается и держит оборону.

Действительно, зачем тебе утруждать себя, чтобы привести хоть какие-то ссылки
Главное, набросить
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Кремль сдает своих за деньги!" Царев стал резко критиковать действия России

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