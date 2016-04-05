Додано: Нед 12 лют, 2023 15:17

Shaman написав: ........

тут за війну, як відбудовувати економіку - це в іншому місці

Давно предлагал не обсуждать здесь такие вопросы. Но когда регулярно пишут о том, почему не сделали перед войной "тысячи ракет" и "миллионы танков" и объясняют это исключительно нежеланием и дорогами... ........Давно предлагал не обсуждать здесь такие вопросы. Но когда регулярно пишут о том, почему не сделали перед войной "тысячи ракет" и "миллионы танков" и объясняют это исключительно нежеланием и дорогами...

особисто вам що дає тяжпром? такий собі радянський міф, що тяжпром - це добре, а ширпотреб погано? тому багато танків та тракторів, а одягти та взути нічого? особисто вам що дає тяжпром?такий собі радянський міф, що тяжпром - це добре, а ширпотреб погано? тому багато танків та тракторів, а одягти та взути нічого?

Україна не велика країна, тому підтримувати всі галузі тяжпрому не може. є база для металургії - нехай буде металургія. й до речі с/г не обмежується тільки кукурудзою - харчова промисловість дуже різноманітна - теж треба розвивати, а не презирливо казати про с/г (у совку с/г дійсно було .опою)

ви же не запропонуєте жодного методу, як зацікавити побудувати у нас якесь велике підприємство для іноземних корпорацій. думайте над цим. а поки що треба створювати умови для полегшення ведення бізнесу - а там щось проросте.

з іншого боку - полегшення ведення бізнесу - це зменшення податків. що робимо з 10 млн пенсіонерами, у яких взагалі немає накопичень (теж наслідок СРСР)?

На покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в третьем квартале 2018 года украинцы тратили в среднем 44,5% своих доходов.



Об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

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На оплату коммунальных услуг украинцы в среднем тратили 8%...

Доля одежды и обуви составляет 6,3% (475,09 грн),медицины - 4,2% (311,59 грн), транспорта - 4,6% (343,29 грн), отдыха и культуры - 2,6% (192,26 грн), образования - 1,3% (98,70 грн), ресторанов и гостиниц - 3,8% (286,19 грн).



В целом потребительские денежные расходы домохозяйств составляют 89,5% (6697,39 грн в месяц)



легше зітхати, як добре було у СРСР з тяжпромом... отож - немає их простих відповідей.легше зітхати, як добре було у СРСР з тяжпромом...

Я согласился с Вами, что "це в іншому місці", но Вы продолжаете.В результате меня в очередной раз при желании забанят за "флуд".Мне лично тяжпром ничего не даёт. Я танки на завтрак не ем и тракторами не закусываю.А вот государству даёт. Не может государство быть экономически (да и просто) независимым, если выпускает только "одяг та взуття" и выращивает пщеницу-кукурузу. Такое бывает в редчайших случаях при крайне удачном стечении обстоятельств как в Н. Зеландии (остров, климат, ...).Странно, что это приходится объяснять и сегодня, когда хорошо видна необходимость тяжпрома.Население некоторых стран Европы в 1993 году:Германия - 81,16 млн.;Франции - 59,11 млн.;Италия - 56,83 млн.;Украина - 52,18 млн.;Испании - 39,36 млн.Оце не велика країна?И не надо "підтримувати всі галузі тяжпрому", но и одной металлургии мало - это полусырьевая отрасль.Вы меня ни с кем не путаете? Я, вроде, не Президент и даже не депутат.Вы уверены, что у нынешних (будущих) пенсионеров такие накопления будут? У некоторых, конечно. Но далеко не у всех.На мой взгляд, данные несколько занижены, но и так красиво. А если отбросить верхние 5-10% населения, картина будет ещё краше.Это было в 2018. Сейчас в условиях войны ситуация наверняка хуже."Простих відповідей" дійсно немає. Но за 30 лет можно было бы что-то и найти. При желании. Но легче всё списывать на "радянські міфи" и посмеиваться над ними.P.s. Да, не ответил на ваш вопрос в предыдущем посте: "поясніть, що малося на увазі:...". Вы перед этим сами ответили: "підтримка виробництва - це не дотування неефективного виробництва аж ніяк". Абсолютно верно, хотя иногда приходится прибегать и к дотированию, но это, конечно, не должно быть долгосрочным решением. Но есть и другие способы поддержки производителя. И, кстати, часто это может быть прямая политическая поддержка производителя на внешних рынках.