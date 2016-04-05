тут за війну, як відбудовувати економіку - це в іншому місці
Давно предлагал не обсуждать здесь такие вопросы. Но когда регулярно пишут о том, почему не сделали перед войной "тысячи ракет" и "миллионы танков" и объясняют это исключительно нежеланием и дорогами...
особисто вам що дає тяжпром? такий собі радянський міф, що тяжпром - це добре, а ширпотреб погано? тому багато танків та тракторів, а одягти та взути нічого?
Я согласился с Вами, что "це в іншому місці", но Вы продолжаете. В результате меня в очередной раз при желании забанят за "флуд". Мне лично тяжпром ничего не даёт. Я танки на завтрак не ем и тракторами не закусываю. А вот государству даёт. Не может государство быть экономически (да и просто) независимым, если выпускает только "одяг та взуття" и выращивает пщеницу-кукурузу. Такое бывает в редчайших случаях при крайне удачном стечении обстоятельств как в Н. Зеландии (остров, климат, ...). Странно, что это приходится объяснять и сегодня, когда хорошо видна необходимость тяжпрома.
Україна не велика країна, тому підтримувати всі галузі тяжпрому не може. є база для металургії - нехай буде металургія. й до речі с/г не обмежується тільки кукурудзою - харчова промисловість дуже різноманітна - теж треба розвивати, а не презирливо казати про с/г (у совку с/г дійсно було .опою)
Население некоторых стран Европы в 1993 году: Германия - 81,16 млн.; Франции - 59,11 млн.; Италия - 56,83 млн.; Украина - 52,18 млн.; Испании - 39,36 млн. Оце не велика країна? И не надо "підтримувати всі галузі тяжпрому", но и одной металлургии мало - это полусырьевая отрасль.
ви же не запропонуєте жодного методу, як зацікавити побудувати у нас якесь велике підприємство для іноземних корпорацій. думайте над цим. а поки що треба створювати умови для полегшення ведення бізнесу - а там щось проросте.
Вы меня ни с кем не путаете? Я, вроде, не Президент и даже не депутат.
з іншого боку - полегшення ведення бізнесу - це зменшення податків. що робимо з 10 млн пенсіонерами, у яких взагалі немає накопичень (теж наслідок СРСР)?
Вы уверены, что у нынешних (будущих) пенсионеров такие накопления будут? У некоторых, конечно. Но далеко не у всех.
На покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в третьем квартале 2018 года украинцы тратили в среднем 44,5% своих доходов.
Об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики. ....... На оплату коммунальных услуг украинцы в среднем тратили 8%... Доля одежды и обуви составляет 6,3% (475,09 грн),медицины - 4,2% (311,59 грн), транспорта - 4,6% (343,29 грн), отдыха и культуры - 2,6% (192,26 грн), образования - 1,3% (98,70 грн), ресторанов и гостиниц - 3,8% (286,19 грн).
В целом потребительские денежные расходы домохозяйств составляют 89,5% (6697,39 грн в месяц)
отож - немає их простих відповідей. легше зітхати, як добре було у СРСР з тяжпромом...
"Простих відповідей" дійсно немає. Но за 30 лет можно было бы что-то и найти. При желании. Но легче всё списывать на "радянські міфи" и посмеиваться над ними.
P.s. Да, не ответил на ваш вопрос в предыдущем посте: "поясніть, що малося на увазі:...". Вы перед этим сами ответили: "підтримка виробництва - це не дотування неефективного виробництва аж ніяк". Абсолютно верно, хотя иногда приходится прибегать и к дотированию, но это, конечно, не должно быть долгосрочным решением. Но есть и другие способы поддержки производителя. И, кстати, часто это может быть прямая политическая поддержка производителя на внешних рынках.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 лют, 2023 15:50, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Трудові відносини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регулюються законодавством про працю
Коли цього конченого вже навіки забанять?
Лише деякі цитати: "країна з населенням 25 млн ніколи не переможе країну з 140 млн" "чим ми кращі за росію , якщо ми насильно призиваємо в армію? Може краще хай вже буде Росія, вона навіть краща в чомусь, але дайте всім бажаючим виїхати" Чому ОЦЕ всього навсього зачищене, а воно само ще до сих пір має право писати і не забанене навіки?
Чмотота вонюча, трудові відносини цивільних працівників в ТЦК грунтуються на КЗПП , а військовослужбовців - контрактом та статутами ЗСУ. Так само як у будь-якій в/ч, де є як цивільні, так і військові. (а вони є в кожній в/ч, де є кочегари, електрики, бухгалтери і діловоди без погон). Хто в твою гнилу голову вбив оцю маячню, що ТЦК якісь незаконні цивільні організації??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 лют, 2023 15:55, всього редагувалось 1 раз.