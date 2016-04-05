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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3525352635273528>
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ахах мужики с тцк в робе Ланет ходят
Крокодил: "прыгай я твой папа. Какой ты папа, у тя нос зелёный"
Крокодил возвращается с крашенными губами: " прыгай, я твоя мама"
beee
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це "ворожа мова", ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді»,

В мене аналогічні почуття на цьому форумі.
Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою» ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:13

  beee написав:Ахах мужики с тцк в робе Ланет ходят
Крокодил: "прыгай я твой папа. Какой ты папа, у тя нос зелёный"
Крокодил возвращается с крашенными губами: " прыгай, я твоя мама"

Совсем плохо пациенту ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:16

  Ukrainian написав:
  jump написав:«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це "ворожа мова", ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді»,

В мене аналогічні почуття на цьому форумі.
Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою» ?

Ось ти користуєшься українською
А по факту - ватне русіянське лайно

То не поплюж українську мову

PS. Пам"ятаєшь , як я тебе називав русіано ?
Потім ти під зеленого перефарбувався
А зараз повернувся до свого аквафрєшу
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 12 лют, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:20

  Ukrainian написав:
  jump написав:«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це "ворожа мова", ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді»,

В мене аналогічні почуття на цьому форумі.
Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою» ?

и как же возмущает это "патриота" сдрыснувшего в Канаду
проверочное слово- дрыстать
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:22

"Кремль сдает своих за деньги!" Царев стал резко критиковать действия России


Я це інтерв'ю побачив раніше. Все.
Що сказати? Тепер Казанського як можна сприймати...?

Що ж він про Порошенка (згадку про нього) в тому інтерв'ю не розповів?
І навіщо всю суть відповідей перекрутив?

Царьов звичайно той же мудило й повинен беззаперечно.
Але на диво вся суть того інтерв'ю була у тому, що він захищав українців (народ України). Ота журналістка з самого старту мала мету показати, що українці типа нелюди і + самі винуваті, що дійшло до війни.

Але, підкреслюю, на диво, отой Царьов заперечив їй, вказав, що українці -- нормальна нація, доброзичливі та трудолюбиві.
А в тому, що дійшло до війни - повинні саме росіяни.
Це була суть відповідей.

Чому він це так зробив, можна тільки гадати. (Імхо. На рівні виконавця до нього доходили тільки крихти. А нагорі медведчуки і Ко пилили усе. Рашка не контролювала, їй було пофіг. Да й пофіг чому).
Але суть усіх відповідей -- саме захист українців (нехай і прорашенських, але українців).
А не те, що перекрутив нависмикував Казанський.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав:Ахах мужики с тцк в робе Ланет ходят
Крокодил: "прыгай я твой папа. Какой ты папа, у тя нос зелёный"
Крокодил возвращается с крашенными губами: " прыгай, я твоя мама"

Совсем плохо пациенту ...


У тебя не только с головой, но и с юмором проблемы.
Какой там юмор в запое

https://t.me/kyiv_povestka/3055
Востаннє редагувалось beee в Нед 12 лют, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою» ?


Очередной поцтреот языковой вопрос поднял?) Ох и лол.

Путин и сепары - приватизировали русский язык, культуру и историю? Это тоже самое, что приравнять Гитлера к немецкому языку, культуре, науке и прочему.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:29

  beee написав:
pesikot написав:
  beee написав:Ахах мужики с тцк в робе Ланет ходят
Крокодил: "прыгай я твой папа. Какой ты папа, у тя нос зелёный"
Крокодил возвращается с крашенными губами: " прыгай, я твоя мама"

Совсем плохо пациенту ...


У тебя не только с головой, но и с юмором проблемы.
Какой там юмор в запое


Запой у тебя, по ходу. Что у кого болит, тот о том и говорит
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:29

  Andrey2512 написав:
  Ukrainian написав:Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою» ?


Очередной поцтреот языковой вопрос поднял?) Ох и лол.

Путин и сепары - приватизировали русский язык, культуру и историю? Это тоже самое, что приравнять Гитлера к немецкому языку, культуре, науке и прочему.

Не ты не понял до конца, те кто разговаривает на русском ещё и вместе с путиным убивают украинских детей...оказывается.
Кучинелли
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