Ахах мужики с тцк в робе Ланет ходят
Крокодил: "прыгай я твой папа. Какой ты папа, у тя нос зелёный"
Крокодил возвращается с крашенными губами: " прыгай, я твоя мама"
|
|
|
Додано: Нед 12 лют, 2023 16:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ахах мужики с тцк в робе Ланет ходят
Крокодил: "прыгай я твой папа. Какой ты папа, у тя нос зелёный"
Крокодил возвращается с крашенными губами: " прыгай, я твоя мама"
Додано: Нед 12 лют, 2023 16:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В мене аналогічні почуття на цьому форумі.
Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою» ?
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:13
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:16
Ось ти користуєшься українською
А по факту - ватне русіянське лайно
То не поплюж українську мову
PS. Пам"ятаєшь , як я тебе називав русіано ?
Потім ти під зеленого перефарбувався
А зараз повернувся до свого аквафрєшу
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 12 лют, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:20
и как же возмущает это "патриота" сдрыснувшего в Канаду
проверочное слово- дрыстать
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:22
Я це інтерв'ю побачив раніше. Все.
Що сказати? Тепер Казанського як можна сприймати...?
Що ж він про Порошенка (згадку про нього) в тому інтерв'ю не розповів?
І навіщо всю суть відповідей перекрутив?
Царьов звичайно той же мудило й повинен беззаперечно.
Але на диво вся суть того інтерв'ю була у тому, що він захищав українців (народ України). Ота журналістка з самого старту мала мету показати, що українці типа нелюди і + самі винуваті, що дійшло до війни.
Але, підкреслюю, на диво, отой Царьов заперечив їй, вказав, що українці -- нормальна нація, доброзичливі та трудолюбиві.
А в тому, що дійшло до війни - повинні саме росіяни.
Це була суть відповідей.
Чому він це так зробив, можна тільки гадати. (Імхо. На рівні виконавця до нього доходили тільки крихти. А нагорі медведчуки і Ко пилили усе. Рашка не контролювала, їй було пофіг. Да й пофіг чому).
Але суть усіх відповідей -- саме захист українців (нехай і прорашенських, але українців).
А не те, що перекрутив нависмикував Казанський.
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У тебя не только с головой, но и с юмором проблемы.
Какой там юмор в запое
Востаннє редагувалось beee в Нед 12 лют, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Очередной поцтреот языковой вопрос поднял?) Ох и лол.
Путин и сепары - приватизировали русский язык, культуру и историю? Это тоже самое, что приравнять Гитлера к немецкому языку, культуре, науке и прочему.
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:29
Запой у тебя, по ходу. Что у кого болит, тот о том и говорит
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:29
Не ты не понял до конца, те кто разговаривает на русском ещё и вместе с путиным убивают украинских детей...оказывается.
|