Додано: Нед 12 лют, 2023 17:22

"Кремль сдает своих за деньги!" Царев стал резко критиковать действия России



Я це інтерв'ю побачив раніше. Все.Що сказати? Тепер Казанського як можна сприймати...?Що ж він про Порошенка (згадку про нього) в тому інтерв'ю не розповів?І навіщо всю суть відповідей перекрутив?Царьов звичайно той же мудило й повинен беззаперечно.Але на диво вся суть того інтерв'ю була у тому, що він захищав українців (народ України). Ота журналістка з самого старту мала мету показати, що українці типа нелюди і + самі винуваті, що дійшло до війни.Але, підкреслюю, на диво, отой Царьов заперечив їй, вказав, що українці -- нормальна нація, доброзичливі та трудолюбиві.А в тому, що дійшло до війни - повинні саме росіяни.Це була суть відповідей.Чому він це так зробив, можна тільки гадати. (Імхо. На рівні виконавця до нього доходили тільки крихти. А нагорі медведчуки і Ко пилили усе. Рашка не контролювала, їй було пофіг. Да й пофіг чому).Але суть усіх відповідей -- саме захист українців (нехай і прорашенських, але українців).А не те, що перекрутив нависмикував Казанський.