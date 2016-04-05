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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:32
pesikot написав: beee написав: pesikot написав:
[quote="5541169:beee"]Ахах мужики с тцк в робе Ланет ходят
Крокодил: "прыгай я твой папа. Какой ты папа, у тя нос зелёный"
Крокодил возвращается с крашенными губами: " прыгай, я твоя мама"
Совсем плохо пациенту ...
У тебя не только с головой, но и с юмором проблемы.
Какой там юмор в запое
Запой у тебя, по ходу. Что у кого болит, тот о том и говорит[/quote]дорогой мля "пациент" , "Кто как обзывается, тот так и называется" вв xyuло
))
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:35
beee написав:
дорогой мля "пациент" , "Кто как обзывается, тот так и называется" вв xyuло
))
А ты смешной, когда бухаешь
Продолжай
Чё, плохо продажи недвиги идут ?
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pesikot
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:55
Ukrainian написав: jump написав:
«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це "ворожа мова", ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді»,
В мене аналогічні почуття на цьому форумі.
Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою» ?
Ничего себе. А ты вообще из Украины пишешь ?
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