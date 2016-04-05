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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3525352635273528
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав:
pesikot написав:[quote="5541169:beee"]Ахах мужики с тцк в робе Ланет ходят
Крокодил: "прыгай я твой папа. Какой ты папа, у тя нос зелёный"
Крокодил возвращается с крашенными губами: " прыгай, я твоя мама"

Совсем плохо пациенту ...


У тебя не только с головой, но и с юмором проблемы.
Какой там юмор в запое


Запой у тебя, по ходу. Что у кого болит, тот о том и говорит[/quote]дорогой мля "пациент" , "Кто как обзывается, тот так и называется" вв xyuло
))
beee
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:35

  beee написав:дорогой мля "пациент" , "Кто как обзывается, тот так и называется" вв xyuло
))

А ты смешной, когда бухаешь :)
Продолжай :)

Чё, плохо продажи недвиги идут ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:55

  Ukrainian написав:
  jump написав:«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це "ворожа мова", ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді»,

В мене аналогічні почуття на цьому форумі.
Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою» ?


Ничего себе. А ты вообще из Украины пишешь ?
serg1974
 
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