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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 лют, 2023 16:58
jump написав:
«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це "ворожа мова", ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді»,
В мене аналогічні почуття на цьому форумі.
Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою» ?
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:16
Ukrainian написав: jump написав:
«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це "ворожа мова", ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді»,
В мене аналогічні почуття на цьому форумі.
Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою» ?
Ось ти користуєшься українською
А по факту - ватне русіянське лайно
То не поплюж українську мову
PS. Пам"ятаєшь , як я тебе називав русіано ?
Потім ти під зеленого перефарбувався
А зараз повернувся до свого аквафрєшу
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 12 лют, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:20
Ukrainian написав: jump написав:
«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це "ворожа мова", ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді»,
В мене аналогічні почуття на цьому форумі. Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою»
?
и как же возмущает это "патриота" сдрыснувшего в Канаду
проверочное слово- дрыстать
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:22
"Кремль сдает своих за деньги!" Царев стал резко критиковать действия России
Я це інтерв'ю побачив раніше. Все.
Що сказати? Тепер Казанського як можна сприймати...?
Що ж він про Порошенка (згадку про нього) в тому інтерв'ю не розповів?
І навіщо всю суть відповідей перекрутив?
Царьов звичайно той же мудило й повинен беззаперечно.
Але на диво вся суть того інтерв'ю була у тому, що він захищав українців (народ України). Ота журналістка з самого старту мала мету показати, що українці типа нелюди і + самі винуваті, що дійшло до війни.
Але, підкреслюю, на диво, отой Царьов заперечив їй, вказав, що українці -- нормальна нація, доброзичливі та трудолюбиві.
А в тому, що дійшло до війни - повинні саме росіяни.
Це була суть відповідей.
Чому він це так зробив, можна тільки гадати. (Імхо. На рівні виконавця до нього доходили тільки крихти. А нагорі медведчуки і Ко пилили усе. Рашка не контролювала, їй було пофіг. Да й пофіг чому).
Але суть усіх відповідей -- саме захист українців (нехай і прорашенських, але українців).
А не те, що перекрутив нависмикував Казанський.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:32
pesikot написав: beee написав: pesikot написав:
[quote="5541169:beee"]Ахах мужики с тцк в робе Ланет ходят
Крокодил: "прыгай я твой папа. Какой ты папа, у тя нос зелёный"
Крокодил возвращается с крашенными губами: " прыгай, я твоя мама"
Совсем плохо пациенту ...
У тебя не только с головой, но и с юмором проблемы.
Какой там юмор в запое
Запой у тебя, по ходу. Что у кого болит, тот о том и говорит[/quote]дорогой мля "пациент" , "Кто как обзывается, тот так и называется" вв xyuло
))
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:35
beee написав:
дорогой мля "пациент" , "Кто как обзывается, тот так и называется" вв xyuло
))
А ты смешной, когда бухаешь
Продолжай
Чё, плохо продажи недвиги идут ?
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pesikot
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:55
Ukrainian написав: jump написав:
«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це "ворожа мова", ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді»,
В мене аналогічні почуття на цьому форумі.
Хто на справді ці користувачі які до цього часу користуються «ворожою мовою» ?
Ничего себе. А ты вообще из Украины пишешь ?
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:28
Швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи на понад $19 млрд, – Sonntags Zeitung & Le Temps.
Це значно більше за суму $8,11 млрд, яка офіційно заблокована владою Швейцарії відповідно до санкцій проти mоскви.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:30
Защітнічкі рускага єзика якось всі разом активізувалися ! Савпадєніє? Нє думаю ...
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Додано: Нед 12 лют, 2023 18:37
maxprofit написав:
Защітнічкі рускага єзика якось всі разом активізувалися ! Савпадєніє? Нє думаю ...
Так под Угледаром получили ...ды
Вот теперь и бесятся
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