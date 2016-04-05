Hotab написав:... трудові відносини цивільних працівників в ТЦК грунтуються на КЗПП , а військовослужбовців - контрактом та статутами ЗСУ. Так само як у будь-якій в/ч, де є як цивільні, так і військові. (а вони є в кожній в/ч, де є кочегари, електрики, бухгалтери і діловоди без погон). Хто в твою гнилу голову вбив оцю маячню, що ТЦК якісь незаконні цивільні організації??
Батенька, на время Военного положения, а оно официально введено - Верховенство Права имеет иное содержание.(и трактует его одно лицо - Верховный) - Каждый гражданин - военнообязанный - Каждый работник - работает в интересах Государства и его обороны. Отсюда все взаимоотношения не просто согласно статуту, а ОДНОЙ общей цели.(по идее и Законам, но мы в Украине, где определённая прослойка видит в Законах "дышло", вернее привыкла видеть)
Hotab написав:... трудові відносини цивільних працівників в ТЦК грунтуються на КЗПП , а військовослужбовців - контрактом та статутами ЗСУ. Так само як у будь-якій в/ч, де є як цивільні, так і військові. (а вони є в кожній в/ч, де є кочегари, електрики, бухгалтери і діловоди без погон). Хто в твою гнилу голову вбив оцю маячню, що ТЦК якісь незаконні цивільні організації??
Батенька, на время Военного положения, а оно официально введено - Верховенство Права имеет иное содержание.(и трактует его одно лицо - Верховный) - Каждый гражданин - военнообязанный - Каждый работник - работает в интересах Государства и его обороны. Отсюда все взаимоотношения не просто согласно статуту, а ОДНОЙ общей цели.(по идее и Законам, но мы в Украине, где определённая прослойка видит в Законах "дышло", вернее привыкла видеть)
Не треба вигадувати. Кожен чи не кожен громадянин є військовозобов'язаним.
Kudrjavuy написав:Батенька, на время Военного положения
Що сказати хотів? Як це стосується сказаного вище?
Саме ПРЯМОЕ! ВР - сейчас только лишний раздражитель. (Государство у нас Парламенско-Президенская республика) На время Военного положения в стране один отвечает за всё - Верховный. - Прямое действие Конституции - И один трактующий Конституцию. (ОП, ВР,... - это не более, чем уловка на которую ранее обращали Ваше внимание)
НЕТ "гражданского" производства с трудовыми отношениями,... - ВСЁ переводится автоматически в "режимные" трудовые отношения. Не зависимо от места работы.