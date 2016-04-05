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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3525352635273528
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:06

  Hotab написав:... трудові відносини цивільних працівників в ТЦК грунтуються на КЗПП , а військовослужбовців - контрактом та статутами ЗСУ. Так само як у будь-якій в/ч, де є як цивільні, так і військові. (а вони є в кожній в/ч, де є кочегари, електрики, бухгалтери і діловоди без погон).
Хто в твою гнилу голову вбив оцю маячню, що ТЦК якісь незаконні цивільні організації??

Батенька, на время Военного положения, а оно официально введено
- Верховенство Права имеет иное содержание.(и трактует его одно лицо - Верховный)
- Каждый гражданин - военнообязанный
- Каждый работник - работает в интересах Государства и его обороны.
Отсюда все взаимоотношения не просто согласно статуту, а ОДНОЙ общей цели.(по идее и Законам, но мы в Украине, где определённая прослойка видит в Законах "дышло", вернее привыкла видеть)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:14

  Schmit написав:[youtube]dkIbxNmSGhg[/youtube
Зелені тамади/сексологині - гетьманцеви під шумок війни вирішили добити остатки української економіки.
Такипабидим.

Официально не будет существовать ничего "Украинского", даже если ранее ему не существовало аналога в мире.
Максимум - хлеб стаканами продавать, и то только собранный чужой техникой и чужими хозяевами.

Вам об этом официально Соскин 7 го в комментарии расжевывал.
ШО "усё", даже за голову не схватиться.
Свои капиталы они уже вывели, а Украина ....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Батенька, на время Военного положения

Що сказати хотів? Як це стосується сказаного вище?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:18

  jump написав:...
«Ми не приймаємо це», – заявив Скурка.

Как ни странно, но мы то же, и в то же время ВОЙ, о предвзятом отношении, презрении в обществе, ..... - кто эту грязь "защищает"?

В наших, и Ваших интересах это "обнулять".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:21

  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:... трудові відносини цивільних працівників в ТЦК грунтуються на КЗПП , а військовослужбовців - контрактом та статутами ЗСУ. Так само як у будь-якій в/ч, де є як цивільні, так і військові. (а вони є в кожній в/ч, де є кочегари, електрики, бухгалтери і діловоди без погон).
Хто в твою гнилу голову вбив оцю маячню, що ТЦК якісь незаконні цивільні організації??

Батенька, на время Военного положения, а оно официально введено
- Верховенство Права имеет иное содержание.(и трактует его одно лицо - Верховный)
- Каждый гражданин - военнообязанный
- Каждый работник - работает в интересах Государства и его обороны.
Отсюда все взаимоотношения не просто согласно статуту, а ОДНОЙ общей цели.(по идее и Законам, но мы в Украине, где определённая прослойка видит в Законах "дышло", вернее привыкла видеть)

Не треба вигадувати.
Кожен чи не кожен громадянин є військовозобов'язаним.

https://zib.com.ua/ua/pda/152095.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:27

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:Батенька, на время Военного положения

Що сказати хотів? Як це стосується сказаного вище?

Саме ПРЯМОЕ!
ВР - сейчас только лишний раздражитель.
(Государство у нас Парламенско-Президенская республика)
На время Военного положения в стране один отвечает за всё - Верховный.
- Прямое действие Конституции
- И один трактующий Конституцию.
(ОП, ВР,... - это не более, чем уловка на которую ранее обращали Ваше внимание)

НЕТ "гражданского" производства с трудовыми отношениями,... - ВСЁ переводится автоматически в "режимные" трудовые отношения.
Не зависимо от места работы.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:27

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:Батенька, на время Военного положения

Що сказати хотів? Як це стосується сказаного вище?

Ніяк.
Працівників ЗСУ з військовозобов'язаними переплутав.
А тих з взагалі з громадянами))
detroytred
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