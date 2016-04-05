Hotab написав:... трудові відносини цивільних працівників в ТЦК грунтуються на КЗПП , а військовослужбовців - контрактом та статутами ЗСУ. Так само як у будь-якій в/ч, де є як цивільні, так і військові. (а вони є в кожній в/ч, де є кочегари, електрики, бухгалтери і діловоди без погон). Хто в твою гнилу голову вбив оцю маячню, що ТЦК якісь незаконні цивільні організації??
Батенька, на время Военного положения, а оно официально введено - Верховенство Права имеет иное содержание.(и трактует его одно лицо - Верховный) - Каждый гражданин - военнообязанный - Каждый работник - работает в интересах Государства и его обороны. Отсюда все взаимоотношения не просто согласно статуту, а ОДНОЙ общей цели.(по идее и Законам, но мы в Украине, где определённая прослойка видит в Законах "дышло", вернее привыкла видеть)
Hotab написав:... трудові відносини цивільних працівників в ТЦК грунтуються на КЗПП , а військовослужбовців - контрактом та статутами ЗСУ. Так само як у будь-якій в/ч, де є як цивільні, так і військові. (а вони є в кожній в/ч, де є кочегари, електрики, бухгалтери і діловоди без погон). Хто в твою гнилу голову вбив оцю маячню, що ТЦК якісь незаконні цивільні організації??
Батенька, на время Военного положения, а оно официально введено - Верховенство Права имеет иное содержание.(и трактует его одно лицо - Верховный) - Каждый гражданин - военнообязанный - Каждый работник - работает в интересах Государства и его обороны. Отсюда все взаимоотношения не просто согласно статуту, а ОДНОЙ общей цели.(по идее и Законам, но мы в Украине, где определённая прослойка видит в Законах "дышло", вернее привыкла видеть)
Не треба вигадувати. Кожен чи не кожен громадянин є військовозобов'язаним.
Kudrjavuy написав:Батенька, на время Военного положения
Що сказати хотів? Як це стосується сказаного вище?
Ніяк. Працівників ЗСУ з військовозобов'язаними переплутав. А тих з взагалі з громадянами))
Ваших 5 копеек только не хватало. Вы когда нибудь слышали о существовании предприятий с непрерывным циклом? Теперь в военное время, с комендантским часом (к примеру)- как поступить? И как .... - 12 часовой рабочий день, и пр. пр.пр.пр. Ограничиваются Права работников, .... Переводятся все трудовые взаимоотношения под разряд "РЕЖИМНЫХ", в особенности стратегических.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 12 лют, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.