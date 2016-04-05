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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3526352735283529>
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:06

  Hotab написав:... трудові відносини цивільних працівників в ТЦК грунтуються на КЗПП , а військовослужбовців - контрактом та статутами ЗСУ. Так само як у будь-якій в/ч, де є як цивільні, так і військові. (а вони є в кожній в/ч, де є кочегари, електрики, бухгалтери і діловоди без погон).
Хто в твою гнилу голову вбив оцю маячню, що ТЦК якісь незаконні цивільні організації??

Батенька, на время Военного положения, а оно официально введено
- Верховенство Права имеет иное содержание.(и трактует его одно лицо - Верховный)
- Каждый гражданин - военнообязанный
- Каждый работник - работает в интересах Государства и его обороны.
Отсюда все взаимоотношения не просто согласно статуту, а ОДНОЙ общей цели.(по идее и Законам, но мы в Украине, где определённая прослойка видит в Законах "дышло", вернее привыкла видеть)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Батенька, на время Военного положения

Що сказати хотів? Як це стосується сказаного вище?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:18

  jump написав:...
«Ми не приймаємо це», – заявив Скурка.

Как ни странно, но мы то же, и в то же время ВОЙ, о предвзятом отношении, презрении в обществе, ..... - кто эту грязь "защищает"?

В наших, и Ваших интересах это "обнулять".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:21

  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:... трудові відносини цивільних працівників в ТЦК грунтуються на КЗПП , а військовослужбовців - контрактом та статутами ЗСУ. Так само як у будь-якій в/ч, де є як цивільні, так і військові. (а вони є в кожній в/ч, де є кочегари, електрики, бухгалтери і діловоди без погон).
Хто в твою гнилу голову вбив оцю маячню, що ТЦК якісь незаконні цивільні організації??

Батенька, на время Военного положения, а оно официально введено
- Верховенство Права имеет иное содержание.(и трактует его одно лицо - Верховный)
- Каждый гражданин - военнообязанный
- Каждый работник - работает в интересах Государства и его обороны.
Отсюда все взаимоотношения не просто согласно статуту, а ОДНОЙ общей цели.(по идее и Законам, но мы в Украине, где определённая прослойка видит в Законах "дышло", вернее привыкла видеть)

Не треба вигадувати.
Кожен чи не кожен громадянин є військовозобов'язаним.

https://zib.com.ua/ua/pda/152095.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:27

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:Батенька, на время Военного положения

Що сказати хотів? Як це стосується сказаного вище?

Ніяк.
Працівників ЗСУ з військовозобов'язаними переплутав.
А тих з взагалі з громадянами))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:35

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Не треба вигадувати.
Кожен чи не кожен громадянин є військовозобов'язаним.

https://zib.com.ua/ua/pda/152095.html

Между этой статьёй и реальностью - существует непреодолимая пропасть.
Может это не стоит сюда выносить, с подробностями? :wink:
Это не "тот форум" и не "то время".

В данному випадку згоден з Вами.

Але тоді оте Ваше зауваження тим паче не має відношення до думки в Хотаба.
Бо Флай посилався саме на те, як повинно бути. Точніше наче!!! повинно бути (як він помилково вважає).
Хотаб виправив.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:36

  detroytred написав:
  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:Батенька, на время Военного положения

Що сказати хотів? Як це стосується сказаного вище?

Ніяк.
Працівників ЗСУ з військовозобов'язаними переплутав.
А тих з взагалі з громадянами))

:roll:
Ваших 5 копеек только не хватало.
Вы когда нибудь слышали о существовании предприятий с непрерывным циклом?
Теперь в военное время, с комендантским часом (к примеру)- как поступить?
И как .... - 12 часовой рабочий день, и пр. пр.пр.пр.
Ограничиваются Права работников, ....
Переводятся все трудовые взаимоотношения под разряд "РЕЖИМНЫХ", в особенности стратегических.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 12 лют, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:37

  detroytred написав:
  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Не треба вигадувати.
Кожен чи не кожен громадянин є військовозобов'язаним.

https://zib.com.ua/ua/pda/152095.html

Между этой статьёй и реальностью - существует непреодолимая пропасть.
Может это не стоит сюда выносить, с подробностями? :wink:
Это не "тот форум" и не "то время".

В данному випадку згоден з Вами.

Але тоді оте Ваше зауваження тим паче не має відношення до думки в Хотаба.
Бо Флай посилався саме на те, як повинно бути. Точніше наче!!! повинно бути (як він помилково вважає).
Хотаб виправив.

Було процитовано речення із Закону України про ТЦК, на який раніше подали посилання.

То скіглять, що нема пруфів, то даєш пруфи, скіглять, що має не так бути, як в ЗУ.


Якщо комусь не подобається ЗУ, то подавайте звертання в КСУ, або ідіть за воєнним російським кораблем.

Якщо комусь не подобається парламентсько-президетнська республіка, то в пн. сусіда "міцна рука", вам туди дорога.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 лют, 2023 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:42

Флаймен
Нагадайте посилання на Закон.

В ТЦКСП є цивільні -- працівники ЗСУ. Саме на них і розповсюджується КЗОТ (чи як він там зветься зараз).
А на всл ТЦКіСП -- статути.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:43

  detroytred написав:Флаймен
Нагадайте посилання на Закон.

В ТЦКСП є цивільні -- працівники ЗСУ. Саме на них і розповсюджується КЗОТ (чи як він там зветься зараз).
А на всл ТЦКіСП -- статути.

пролистайте форум взад, там було
flyman
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