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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3526352735283529
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:46

  flyman написав:
  detroytred написав:Флаймен
Нагадайте посилання на Закон.

В ТЦКСП є цивільні -- працівники ЗСУ. Саме на них і розповсюджується КЗОТ (чи як він там зветься зараз).
А на всл ТЦКіСП -- статути.

пролистайте форум взад, там було

Добре. Пізніше подивлюсь, якщо хтось не викладе раніше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:53

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Флаймен
Нагадайте посилання на Закон.

В ТЦКСП є цивільні -- працівники ЗСУ. Саме на них і розповсюджується КЗОТ (чи як він там зветься зараз).
А на всл ТЦКіСП -- статути.

пролистайте форум взад, там було

Добре. Пізніше подивлюсь, якщо хтось не викладе раніше.

Ніхто не викладе. Бо нічого крім марева мухи тут не було.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:46

Гвардия наступления

27 тыс интересуются.
15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/12/7389035/
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:58

detroytred
Утром именно для Вас выставлял - рекомендую: https://vchasnoua.com/news/boyi-v-otoce ... vim-miasom
Просто там много букв, но прочесть всё рекомендую.
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