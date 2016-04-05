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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 лют, 2023 19:46
flyman написав: detroytred написав:
Флаймен
Нагадайте посилання на Закон.
В ТЦКСП є цивільні -- працівники ЗСУ. Саме на них і розповсюджується КЗОТ (чи як він там зветься зараз).
А на всл ТЦКіСП -- статути.
пролистайте форум взад, там було
Добре. Пізніше подивлюсь, якщо хтось не викладе раніше.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 19:53
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Флаймен
Нагадайте посилання на Закон.
В ТЦКСП є цивільні -- працівники ЗСУ. Саме на них і розповсюджується КЗОТ (чи як він там зветься зараз).
А на всл ТЦКіСП -- статути.
пролистайте форум взад, там було
Добре. Пізніше подивлюсь, якщо хтось не викладе раніше.
Ніхто не викладе. Бо нічого крім марева мухи тут не було.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:46
27 тыс интересуются.
15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/12/7389035/
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:58
detroytred
Утром именно для Вас выставлял - рекомендую: https://vchasnoua.com/news/boyi-v-otoce ... vim-miasom
Просто там много букв, но прочесть всё рекомендую.
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