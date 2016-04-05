15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:46
Гвардия наступления
27 тыс интересуются.
15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:58
detroytred
Утром именно для Вас выставлял - рекомендую:
Просто там много букв, но прочесть всё рекомендую.
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Первоисточник официальный:
Здесь много ответов на многие вопросы, что звучали здесь.
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:53
на виснаження... демографія
Додано: Нед 12 лют, 2023 22:22
есть уточнение.
У Постанові Верховного Суду України №21-8а15 від 17.02.2015 року зазначено, що за загальним правилом пріоритетними є норми спеціального законодавства, а трудове законодавство підлягає застосуванню у випадках, якщо нормами спеціального законодавства не врегульовані спірні правовідносини або коли про це йдеться у спеціальному законі.
т.е. в определенных ситуациях кзот может быть применим и применяется, например, в судбных спорах.
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