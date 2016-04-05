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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3523352435253526
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:46

Гвардия наступления

27 тыс интересуются.
15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/12/7389035/
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:58

detroytred
Утром именно для Вас выставлял - рекомендую: https://vchasnoua.com/news/boyi-v-otoce ... vim-miasom
Просто там много букв, но прочесть всё рекомендую.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Первоисточник официальный: https://censor.net/ru/video_news/339925 ... reshaetsya

Здесь много ответов на многие вопросы, что звучали здесь.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 21:53

на виснаження... демографія

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 22:50

  Kudrjavuy написав:Первоисточник официальный: https://censor.net/ru/video_news/339925 ... reshaetsya

Здесь много ответов на многие вопросы, что звучали здесь.


https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-gr ... -blogerom/

Так хто такий Arty Green? Історія про бізнесмена, який повоював і став “блогером”.

Ну дуже цікава))) людина...

От чого я дійсно не розумію -- хто в нас (саме в нас) може "покривати" цього чоловіка?
Бо не може бути такого, щоб про нього неможливо було отримати інфо.

Про Арестовіча і то більше))
Мені здається, що вони обидва з однієї "контори".
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 23:00

  antey1969 написав:27 тыс интересуются.
15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/12/7389035/

сегодня прочитал что начинается обучение военных ЗСУ на Леопардах в Германии
подскажите вы на командира танка или на наводчика?
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 23:40

  Прохожий написав:
  antey1969 написав:27 тыс интересуются.
15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/12/7389035/

сегодня прочитал что начинается обучение военных ЗСУ на Леопардах в Германии
подскажите вы на командира танка или на наводчика?


Ти раша провокатор. Доведи протилежне

«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це »ворожа мова«, ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді»
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 00:01

  detroytred написав:..........
Я це інтерв'ю побачив раніше. Все.
Що сказати? Тепер Казанського як можна сприймати...?
.........
Але суть усіх відповідей -- саме захист українців (нехай і прорашенських, але українців).
А не те, що перекрутив нависмикував Казанський.

Не видел это интервью. После Вашего поста постараюсь найти и послушать, жаль, что Вы не дали ссылку.

Что можно сказать о Казанском.
Он, вроде, журналист. Но только вроде. Не знаю, был ли он журналистом когда-нибудь, но сегодня, судя по его видео, он чистый пропагандист. Причём, достаточно невысокой квалификации. Его аргументы очень часто можно легко опровергнуть или вообще обратить. Об искажениях, о которых Вы написали, уже и молчу.

Я понимаю, что в советские времена журналисты рассматривались как "бойцы идеологического фронта" и вся журналистика не особо отделялась от пропаганды. Но уровень подготовки был всё же повыше, всё было не настолько прямолинейно и примитивно.
К большому сожалению, наши журналисты в значительной степени воспитаны так же.

Кроме того, Казанский слишком уж разжёвывает - его комментарии намного длиннее цитат. Не люблю пережёванную пищу - не вкусно и слишком много чужих слюней. :)
ЛАД
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