15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:46
Гвардия наступления
27 тыс интересуются.
15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:58
detroytred
Утром именно для Вас выставлял - рекомендую:
Просто там много букв, но прочесть всё рекомендую.
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Первоисточник официальный:
Здесь много ответов на многие вопросы, что звучали здесь.
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:53
на виснаження... демографія
Додано: Нед 12 лют, 2023 22:50
Так хто такий Arty Green? Історія про бізнесмена, який повоював і став “блогером”.
Ну дуже цікава))) людина...
От чого я дійсно не розумію -- хто в нас (саме в нас) може "покривати" цього чоловіка?
Бо не може бути такого, щоб про нього неможливо було отримати інфо.
Про Арестовіча і то більше))
Мені здається, що вони обидва з однієї "контори".
Додано: Нед 12 лют, 2023 23:00
сегодня прочитал что начинается обучение военных ЗСУ на Леопардах в Германии
подскажите вы на командира танка или на наводчика?
Додано: Нед 12 лют, 2023 23:40
Ти раша провокатор. Доведи протилежне
«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це »ворожа мова«, ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді»
Додано: Пон 13 лют, 2023 00:01
Не видел это интервью. После Вашего поста постараюсь найти и послушать, жаль, что Вы не дали ссылку.
Что можно сказать о Казанском.
Он, вроде, журналист. Но только вроде. Не знаю, был ли он журналистом когда-нибудь, но сегодня, судя по его видео, он чистый пропагандист. Причём, достаточно невысокой квалификации. Его аргументы очень часто можно легко опровергнуть или вообще обратить. Об искажениях, о которых Вы написали, уже и молчу.
Я понимаю, что в советские времена журналисты рассматривались как "бойцы идеологического фронта" и вся журналистика не особо отделялась от пропаганды. Но уровень подготовки был всё же повыше, всё было не настолько прямолинейно и примитивно.
К большому сожалению, наши журналисты в значительной степени воспитаны так же.
Кроме того, Казанский слишком уж разжёвывает - его комментарии намного длиннее цитат. Не люблю пережёванную пищу - не вкусно и слишком много чужих слюней.
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