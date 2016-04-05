Додано: Пон 13 лют, 2023 00:01

detroytred написав: ..........

Я це інтерв'ю побачив раніше. Все.

Що сказати? Тепер Казанського як можна сприймати...?

.........

Але суть усіх відповідей -- саме захист українців (нехай і прорашенських, але українців).

А не те, що перекрутив нависмикував Казанський. ..........Я це інтерв'ю побачив раніше. Все.Що сказати? Тепер Казанського як можна сприймати...?.........Але суть усіх відповідей -- саме захист українців (нехай і прорашенських, але українців).А не те, що перекрутив нависмикував Казанський.

Не видел это интервью. После Вашего поста постараюсь найти и послушать, жаль, что Вы не дали ссылку.Что можно сказать о Казанском.Он, вроде, журналист. Но только вроде. Не знаю, был ли он журналистом когда-нибудь, но сегодня, судя по его видео, он чистый пропагандист. Причём, достаточно невысокой квалификации. Его аргументы очень часто можно легко опровергнуть или вообще обратить. Об искажениях, о которых Вы написали, уже и молчу.Я понимаю, что в советские времена журналисты рассматривались как "бойцы идеологического фронта" и вся журналистика не особо отделялась от пропаганды. Но уровень подготовки был всё же повыше, всё было не настолько прямолинейно и примитивно.К большому сожалению, наши журналисты в значительной степени воспитаны так же.Кроме того, Казанский слишком уж разжёвывает - его комментарии намного длиннее цитат. Не люблю пережёванную пищу - не вкусно и слишком много чужих слюней.