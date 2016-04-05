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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3524352535263527>
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:46

Гвардия наступления

27 тыс интересуются.
15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/12/7389035/
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:58

detroytred
Утром именно для Вас выставлял - рекомендую: https://vchasnoua.com/news/boyi-v-otoce ... vim-miasom
Просто там много букв, но прочесть всё рекомендую.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Первоисточник официальный: https://censor.net/ru/video_news/339925 ... reshaetsya

Здесь много ответов на многие вопросы, что звучали здесь.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 21:53

на виснаження... демографія

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 22:50

  Kudrjavuy написав:Первоисточник официальный: https://censor.net/ru/video_news/339925 ... reshaetsya

Здесь много ответов на многие вопросы, что звучали здесь.


https://mil.co.ua/tak-hto-takyj-arty-gr ... -blogerom/

Так хто такий Arty Green? Історія про бізнесмена, який повоював і став “блогером”.

Ну дуже цікава))) людина...

От чого я дійсно не розумію -- хто в нас (саме в нас) може "покривати" цього чоловіка?
Бо не може бути такого, щоб про нього неможливо було отримати інфо.

Про Арестовіча і то більше))
Мені здається, що вони обидва з однієї "контори".
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 23:00

  antey1969 написав:27 тыс интересуются.
15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/12/7389035/

сегодня прочитал что начинается обучение военных ЗСУ на Леопардах в Германии
подскажите вы на командира танка или на наводчика?
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 00:01

  detroytred написав:..........
Я це інтерв'ю побачив раніше. Все.
Що сказати? Тепер Казанського як можна сприймати...?
.........
Але суть усіх відповідей -- саме захист українців (нехай і прорашенських, але українців).
А не те, що перекрутив нависмикував Казанський.

Не видел это интервью. После Вашего поста постараюсь найти и послушать, жаль, что Вы не дали ссылку.

Что можно сказать о Казанском.
Он, вроде, журналист. Но только вроде. Не знаю, был ли он журналистом когда-нибудь, но сегодня, судя по его видео, он чистый пропагандист. Причём, достаточно невысокой квалификации. Его аргументы очень часто можно легко опровергнуть или вообще обратить. Об искажениях, о которых Вы написали, уже и молчу.

Я понимаю, что в советские времена журналисты рассматривались как "бойцы идеологического фронта" и вся журналистика не особо отделялась от пропаганды. Но уровень подготовки был всё же повыше, всё было не настолько прямолинейно и примитивно.
К большому сожалению, наши журналисты в значительной степени воспитаны так же.

Кроме того, Казанский слишком уж разжёвывает - его комментарии намного длиннее цитат. Не люблю пережёванную пищу - не вкусно и слишком много чужих слюней. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 10:04

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Я це інтерв'ю побачив раніше. Все.
Що сказати? Тепер Казанського як можна сприймати...?
.........
Але суть усіх відповідей -- саме захист українців (нехай і прорашенських, але українців).
А не те, що перекрутив нависмикував Казанський.

Не видел это интервью. После Вашего поста постараюсь найти и послушать, жаль, что Вы не дали ссылку.

Что можно сказать о Казанском.
Он, вроде, журналист. Но только вроде. Не знаю, был ли он журналистом когда-нибудь, но сегодня, судя по его видео, он чистый пропагандист. Причём, достаточно невысокой квалификации. Его аргументы очень часто можно легко опровергнуть или вообще обратить. Об искажениях, о которых Вы написали, уже и молчу.

Я понимаю, что в советские времена журналисты рассматривались как "бойцы идеологического фронта" и вся журналистика не особо отделялась от пропаганды. Но уровень подготовки был всё же повыше, всё было не настолько прямолинейно и примитивно.
К большому сожалению, наши журналисты в значительной степени воспитаны так же.

Кроме того, Казанский слишком уж разжёвывает - его комментарии намного длиннее цитат. Не люблю пережёванную пищу - не вкусно и слишком много чужих слюней. :)


ЛАД как всегда передергивает?
нет, он просто плохо помнит историю (историю ссср он знает только из краткого курса кпсс, а новейшую историю просто забыл)

советские журналисты стали заниматься реальной журналистикой всего 2,5 года (вторая половина 1989 и 1990/91) после Первого съезда народных депутатов СССР 26 февраля 1989г
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0

Впервые телезрители смогли увидеть выступления академика А. Д. Сахарова, в которых он выступал с критикой политической системы СССР:
По действующей Конституции, председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютно, фактически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно.

Съезд был отмечен противостоянием, выразившимся в активной полемике действующего Генерального Секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва с академиком-диссидентом Андреем Сахаровым, члена ЦК КПСС Егора Лигачёва с опальным в то время, будущим первым президентом России Борисом Ельциным


этот съезд стал началом конца кпсс, но свобода слова только набирала силу.

Съезд народных Депутатов СССР, 1990 г.

Из 6 статьи Конституции СССР официально было исключено упоминание о руководящей роли КПСС.
-вот тогда журналисты и потеряли страх

глупо говорить о стандартах советской журналистики (особенно за границей), где под крышей ТАСС работали на ПГУ КГБ или на ГРУ (тот же Швец, Примаков и сотни менее известных "журналистов"), а про журналистов областного масштаба вообще смешно говорить-они панически боялись первого секретаря горкома и писали про всякую муру (только не о проблемах города).
ЛАД, может хватит позориться на старости :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І до чого тоді "експерти" постійно згадують "земля замерзне (розмерзне)"?
Такі махіни спокійнісінько і самі їздять та одну другу тягають.
І по полю, і по раскатаній колії.

Ви бачите ті кадри, які вам захотіли показати. А як воно насправді - може розказати Долярчик. Хоча в нього махіна поменше.
Насправді стан грунту впливає досить сильно. Перед війною в мережі гуляло відео, як з десяток російські танків в болоті застряг. В 15 році було з Дебальцевого купа фоток, де техніка покинута в болоті(БМП переважно, але були й танки).
Та й навіть банальне зниження швидкості й маневреності сильно підвищує ризики для наступаючої техніки.
Крім того, танкам треба підвезти БК і пальне, а там вже не зовсім гусенична техніка...
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але поки є факт -- дійсно серйозні та поважні особи (два посла) протирічать один одному.
На 100% впевнений, що обидва знають, як воно насправді.
Але один з них лукавить... прям в очі))

Впевнений, що жоден з них не знає, як воно є насправді - трохи не той рівень, щоб бути достатньо поінформованим.
Та й навіть на рівні начальників Генштабу/Головнокомандуючих - є дані розпідки про ресурси ворога(з певною достовірністю) і є дані про власні ресурси(з доволі високою достовірністю, але теж не 100%).
А як воно є насправді...
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