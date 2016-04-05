15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:46
Гвардия наступления
27 тыс интересуются.
15 тыс заявок.
800 проходят медкомиссию.
Принято решение о наборе в дополнительные добровольческие штурмовые бригады (в связи с большим количеством желающих) с первого апреля.
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:58
detroytred
Утром именно для Вас выставлял - рекомендую:
Просто там много букв, но прочесть всё рекомендую.
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Первоисточник официальный:
Здесь много ответов на многие вопросы, что звучали здесь.
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:53
на виснаження... демографія
Додано: Нед 12 лют, 2023 22:50
Так хто такий Arty Green? Історія про бізнесмена, який повоював і став “блогером”.
Ну дуже цікава))) людина...
От чого я дійсно не розумію -- хто в нас (саме в нас) може "покривати" цього чоловіка?
Бо не може бути такого, щоб про нього неможливо було отримати інфо.
Про Арестовіча і то більше))
Мені здається, що вони обидва з однієї "контори".
Додано: Нед 12 лют, 2023 23:00
сегодня прочитал что начинается обучение военных ЗСУ на Леопардах в Германии
подскажите вы на командира танка или на наводчика?
Додано: Пон 13 лют, 2023 00:01
Не видел это интервью. После Вашего поста постараюсь найти и послушать, жаль, что Вы не дали ссылку.
Что можно сказать о Казанском.
Он, вроде, журналист. Но только вроде. Не знаю, был ли он журналистом когда-нибудь, но сегодня, судя по его видео, он чистый пропагандист. Причём, достаточно невысокой квалификации. Его аргументы очень часто можно легко опровергнуть или вообще обратить. Об искажениях, о которых Вы написали, уже и молчу.
Я понимаю, что в советские времена журналисты рассматривались как "бойцы идеологического фронта" и вся журналистика не особо отделялась от пропаганды. Но уровень подготовки был всё же повыше, всё было не настолько прямолинейно и примитивно.
К большому сожалению, наши журналисты в значительной степени воспитаны так же.
Кроме того, Казанский слишком уж разжёвывает - его комментарии намного длиннее цитат. Не люблю пережёванную пищу - не вкусно и слишком много чужих слюней.
Додано: Пон 13 лют, 2023 10:04
ЛАД как всегда передергивает?
нет, он просто плохо помнит историю (историю ссср он знает только из краткого курса кпсс, а новейшую историю просто забыл)
советские журналисты стали заниматься реальной журналистикой всего 2,5 года (вторая половина 1989 и 1990/91) после Первого съезда народных депутатов СССР 26 февраля 1989г
этот съезд стал началом конца кпсс, но свобода слова только набирала силу.
-вот тогда журналисты и потеряли страх
глупо говорить о стандартах советской журналистики (особенно за границей), где под крышей ТАСС работали на ПГУ КГБ или на ГРУ (тот же Швец, Примаков и сотни менее известных "журналистов"), а про журналистов областного масштаба вообще смешно говорить-они панически боялись первого секретаря горкома и писали про всякую муру (только не о проблемах города).
ЛАД, может хватит позориться на старости
Додано: Пон 13 лют, 2023 10:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви бачите ті кадри, які вам захотіли показати. А як воно насправді - може розказати Долярчик. Хоча в нього махіна поменше.
Насправді стан грунту впливає досить сильно. Перед війною в мережі гуляло відео, як з десяток російські танків в болоті застряг. В 15 році було з Дебальцевого купа фоток, де техніка покинута в болоті(БМП переважно, але були й танки).
Та й навіть банальне зниження швидкості й маневреності сильно підвищує ризики для наступаючої техніки.
Крім того, танкам треба підвезти БК і пальне, а там вже не зовсім гусенична техніка...
Додано: Пон 13 лют, 2023 10:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Впевнений, що жоден з них не знає, як воно є насправді - трохи не той рівень, щоб бути достатньо поінформованим.
Та й навіть на рівні начальників Генштабу/Головнокомандуючих - є дані розпідки про ресурси ворога(з певною достовірністю) і є дані про власні ресурси(з доволі високою достовірністю, але теж не 100%).
А як воно є насправді...
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