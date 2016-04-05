ЛАД написав:Что можно сказать о Казанском. Он, вроде, журналист.
Ну може я трошки погарячкував, неправильно висловився. Нічого не маю проти Казанського в загальному плані. Нормально висвітлює, подає. Згоден, що забагато приділяє уваги собі, так то зрозуміло - бо блогер, потрібні підписники))
Єдине моє зауваження і не перше, що особливо не париться розібратися з кожним випадком. З виключенням з правил. Я ж навпаки звертаю увагу на неординарні випадки. І оте, як Царьов, перебуваючи у повній залежності від рашкованів, видавав отаке (всупереч ключовому, генеральній лінії їх партії) --- пропустити, звести до банальщини, як це зробив Казанський, на мою думку -- помилка.
А чого варта його ота фраза у лоб отій пихатій ведучій?! -- "Ми вже програли, раз дійшли до війни".
А ще зауваження, приблизно - які вже слова, коли йде бійка насмерть? Б'ються насмерть, а тут ви підходите і починаєте щось розказувати. Тепер залишається тільки битися. До перемоги.
А відверто про окучування електорату.
В мене здалося враження, що він зрозумів до чого призвели його дії і головне -- з ким він зв'язався, і куди його це призвело. Точніше не так. Він чомусь вирішив це показати зараз (а зрозумів він, гадаю, давно). Може перебухав й ще не отямився (що треба грати роль)? Вигляд в нього був ще той.
Коротше: здивував мене. Вважав його якимось повним відбитим довбнем (одне обличчя чого вартує). А виявляється нічого так собі. Тільки не ту сторону обрав.
Хотів раніше це прокоментувати, але і зараз не пізно Отож >>> Тепер не буде заявочок, які влітку мене дратували: - "Ну, вам гарно платять! Маєте 100К! А ми тут і 20К не можемо заробити..." - "Ну, тобі ж повезло... - а от зараз багато хто хоче піти на фронт - так не беруть же! Он я вже всі воєнкомати штурмував - не беруть!!!"
Все, шановні - тепер ЖОДНИХ відмазок! Або пишете чесно, що маєте сильний страх/боїтесь(як тут один написав) - або просто признаєтесь, що ви - хитропопі!
Хотів раніше це прокоментувати, але і зараз не пізно Отож >>> Тепер не буде заявочок, які влітку мене дратували: - "Ну, вам гарно платять! Маєте 100К! А ми тут і 20К не можемо заробити..." - "Ну, тобі ж повезло... - а от зараз багато хто хоче піти на фронт - так не беруть же! Он я вже всі воєнкомати штурмував - не беруть!!!"
Все, шановні - тепер ЖОДНИХ відмазок! Або пишете чесно, що маєте сильний страх/боїтесь(як тут один написав) - або просто признаєтесь, що ви - хитропопі!
Так що, все чисто в заробіток, по вашому, впирається?
detroytred написав:І до чого тоді "експерти" постійно згадують "земля замерзне (розмерзне)"? Такі махіни спокійнісінько і самі їздять та одну другу тягають. І по полю, і по раскатаній колії.
Ви бачите ті кадри, які вам захотіли показати. А як воно насправді - може розказати Долярчик. Хоча в нього махіна поменше. Насправді стан грунту впливає досить сильно. Перед війною в мережі гуляло відео, як з десяток російські танків в болоті застряг. В 15 році було з Дебальцевого купа фоток, де техніка покинута в болоті(БМП переважно, але були й танки). Та й навіть банальне зниження швидкості й маневреності сильно підвищує ризики для наступаючої техніки. Крім того, танкам треба підвезти БК і пальне, а там вже не зовсім гусенична техніка...
Те, що стан грунту впливає, це очевидно. Звичайно важче підвозити, звичайно буває застряють на деяких ділянках. Мова про те, що експерти наполягають -- критично впливає. Тобто унеможливлює проведення операцій.
Популізм неодмінно рухається до автократії. Політик-популіст, який неспроможний виконати необґрунтовані обіцянки, неодмінно намагатиметься придушити будь-які спроби демократично перемогти його чи його партію
Спроба знищити місцеве самоврядування у Чернігові шляхом відсторонення мера керованим судом і незаконно ввести місцеву адміністрацію – з цієї опери.
І Україна не унікальна. Спроби обмежити демократію спостерігаються у багатьох наших сусідів, в Угорщині зокрема.
І в Ізраїлі зараз великі дискусії про майбутнє демократії. Прем'єр хоче взяти під контроль Верховний суд. Десятки тисяч людей виходить щотижня на протести по всій країні. Влада, як і у нас, каже, що не на часі протестувати, бо навколо терористи й вороги Ізраїлю. Але люди виходять на захист свободи та демократії, бо це їхнє майбутнє.
Президент США Байден озвучив реакцію на ізраїльські "реформи" на прохання журналіста New York Times Томаса Фрідмана, який процитував відповідь американського лідера у своїй колонці, присвяченій реформі.
"Сила американської та ізраїльської демократії полягає в тому, що обидві вони спираються на сильні інститути та ґрунтуються на системі стримувань та противаг, а також на незалежності юридичної системи. Необхідна широка згода для проведення масштабних реформ, щоб громадяни ухвалили їх і щоб реформи змогли працювати", - Заявив Байден.
Байден давно знає Нетаньягу, і вони у хороших стосунках, США підтримує Ізраїль, але принципи демократії важливіші.
Пишу про це, бо спроби нашої влади, прикриваючись війною, знищити місцеве самоврядування, обмежити свободу слова, протягнути створення Конституційного Суду, який би влада контролювала, приречені на провал. Але лише спільна позиція суспільства, яке має виступити проти автократії допоможе нам і швидше перемогти російського агресора, і вступити до ЄС. https://espreso.tv/avtokratiya-v-ukraini-ne-proyde
detroytred написав:Але поки є факт -- дійсно серйозні та поважні особи (два посла) протирічать один одному. На 100% впевнений, що обидва знають, як воно насправді. Але один з них лукавить... прям в очі))
Впевнений, що жоден з них не знає, як воно є насправді - трохи не той рівень, щоб бути достатньо поінформованим. Та й навіть на рівні начальників Генштабу/Головнокомандуючих - є дані розпідки про ресурси ворога(з певною достовірністю) і є дані про власні ресурси(з доволі високою достовірністю, але теж не 100%). А як воно є насправді...
Мова була не про знають чи не знають самі посадовці про реальний стан справ.
А про знають чи не знають чому саме приймається рішення (про повільне постачання зброї). Амерпосол -- каже, що побоюються ескалації. Наш -- що ніякого побоювання нема, за ескалації партнери можуть усунути проблему.
Про причину своїх-то рішень-дій самі посадовці (та вищий рівень оточення корпорації), то знають?!)))))