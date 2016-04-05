Додано: Пон 13 лют, 2023 10:38

ЛАД написав: Что можно сказать о Казанском.

Он, вроде, журналист. Что можно сказать о Казанском.Он, вроде, журналист.

Ну може я трошки погарячкував, неправильно висловився.Нічого не маю проти Казанського в загальному плані. Нормально висвітлює, подає. Згоден, що забагато приділяє уваги собі, так то зрозуміло - бо блогер, потрібні підписники))Єдине моє зауваження і не перше, що особливо не париться розібратися з кожним випадком. З виключенням з правил.Я ж навпаки звертаю увагу на неординарні випадки.І оте, як Царьов, перебуваючи у повній залежності від рашкованів, видавав отаке (всупереч ключовому, генеральній лінії їх партії) --- пропустити, звести до банальщини, як це зробив Казанський, на мою думку -- помилка.А чого варта його ота фраза у лоб отій пихатій ведучій?! -- "Ми вже програли, раз дійшли до війни".А ще зауваження, приблизно - які вже слова, коли йде бійка насмерть? Б'ються насмерть, а тут ви підходите і починаєте щось розказувати. Тепер залишається тільки битися. До перемоги.А відверто про окучування електорату.В мене здалося враження, що він зрозумів до чого призвели його дії і головне -- з ким він зв'язався, і куди його це призвело.Точніше не так. Він чомусь вирішив це показати зараз (а зрозумів він, гадаю, давно). Може перебухав й ще не отямився (що треба грати роль)? Вигляд в нього був ще той.Коротше: здивував мене. Вважав його якимось повним відбитим довбнем (одне обличчя чого вартує). А виявляється нічого так собі. Тільки не ту сторону обрав.