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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 35263527352835293530>
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:19

  Успіх написав:
  Faceless написав:Так що, все чисто в заробіток, по вашому, впирається?
Це не "по моєму" - а це думка тих, що 100500раз відмазувались - "чому вони не на фронті" ;)

Я от досить багато читаю, що пишуть на форумі, і ще ніхто не писав вам ні про "вам гарно платять" ні про "я б пішов ото заробляти стільки ж, але не беруть". Та й не тільки вам, взагалі ніхто не писав.
Чесно кажучи, враження що всі ті "відмазувачі" існують тільки у вашій уяві
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.

Дивно, але цього разу я абсолютно згодний з Флайманом.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:24

  flyman написав:Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.

Місяцями прохають дозвіл в Німеччини надати. А Німеччина киває на Штати - нехай перші.

Ті ж Штати з Атамаксами...
З консервації зняти не можуть))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:26

  Успіх написав:
  flyman написав:а сам сусід не на фронті
А може сусід просто написати, що дуже боїться йти на фронт?
Або чесно написати - "та я перечекаю/ухилюсь... - бо я хитропопіший за інших))"
Чесно написати свою позицію - це теж буде досить мужньо!👍

Тобі ніхто нічого не зобов'язаний,
навіть відео можеш знайти: "Я вам ничего не должен"
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:28

  detroytred написав:
  flyman написав:Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.

Місяцями прохають дозвіл в Німеччини надати. А Німеччина киває на Штати - нехай перші.

Ті ж Штати з Атамаксами...
З консервації зняти не можуть))

І що мають заявити на весь світ: "наші танки ржаві, крім тих що на параді і для тренажерів, а 6й флот разом із всім НАТО може воювати хіба із країною не більше Іраку, і то не довго"?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Популізм неодмінно рухається до автократії. Політик-популіст, який неспроможний виконати необґрунтовані обіцянки, неодмінно намагатиметься придушити будь-які спроби демократично перемогти його чи його партію

Спроба знищити місцеве самоврядування у Чернігові шляхом відсторонення мера керованим судом і незаконно ввести місцеву адміністрацію – з цієї опери.

Почему отстранен Атрошенко?

Версия Атрошенко:
Відсторонений від посади мер Чернігова назвав 4 причини конфлікту з ОП
15 грудня 2022

По-перше, це рішення про створення обласної партії "Рідний дім" і про самостійну її участь у місцевих виборах. "Я прийняв рішення тоді, що можна намагатися вибудувати конструктивні відносини з партією влади, але бути ближче до людей і працювати на своїх виборців саме в області", - підкреслив він.

По-друге, ситуація навколо компенсації тарифів на тепло регіонам. Атрошенко пояснив, що Чернігів знаходиться на Півночі країни, і для того, щоб нагріти теплоносії, потрібно більше газу. При цьому компенсацію держава запропонувала однакову всім. "Я публічно сказав, що все це несправедливо", - підкреслив мер.

По-третє, каже Атрошенко, це стосунки з мером Києва Віталієм Кличком, зокрема, мова йде про підписання партіями "Рідний дім" та "Удар" угоди про співробітництво.

По-четверте, ситуація навколо виборів до парламенту у 206 окрузі після смерті Антона Полякова від "Слуги народу". "Партія влади навіть не виставляла свого кандидата, не маючи шансів на перемогу", - пояснив він.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/15/7380847/

и НАЗК:
15.09.2022
НАЗК склало два протоколи стосовно чернігівського міського голови - джерело

"НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини".

Так, зокрема, 5 березня 2022 року дружина Владислава Атрошенка, Ірина Атрошенко, перетнула пропускний пункт "Шегині", залишила Україну через українсько-польський кордон на автомобілі, що належить міській раді Чернігова.

За даними НАЗК, дружина міського голови, перебуваючи у Польщі, використовувала службовий автомобіль протягом трьох місяців у той час, коли Чернігівська міська рада продовжувала сплачувати лізингові платежі на загальну суму понад 200 тис. гривень.

Крім цього, в НАЗК вважають, що спосіб, яким Владислав Атрошенко повернув службовий автомобіль в Україну, є непрозорим, оскільки водій, який нібито керував ним, фактично не перебував у Польщі. При цьому використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.

https://interfax.com.ua/news/general/858953.html

Кто вводить в оману решайте сами.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:33

  flyman написав:І що мають заявити на весь світ: "наші танки ржаві, крім тих що на параді і для тренажерів"?

Прийняти рішення, а потім, як і зараз, кивати на підготовку, логістику і т.д.

До того ж по факту -- саме так і заявляють, що немає, мало, ржаві -- і не бачать в цих заявах ніяких проблем.

А от з прийняттям рішення були і є проблеми.
До того ж Атамакси тощо -- не іржаві...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:34

  flyman написав:..........
Європа не готова до війни.
.....Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
....

Не готова, это так.
Но запустить ВПК во время 2 мировой США смогли запустить гораздо быстрее, практически с 0.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:39

  detroytred написав:
  flyman написав:І що мають заявити на весь світ: "наші танки ржаві, крім тих що на параді і для тренажерів"?

Прийняти рішення, а потім, як і зараз, кивати на підготовку, логістику і т.д.

До того ж по факту -- саме так і заявляють, що немає, мало, ржаві -- і не бачать в цих заявах ніяких проблем.

А от з прийняттям рішення були і є проблеми.
До того ж Атамакси тощо -- не іржаві...

І якщо КНР нападе на Тайвань, та прийме колективний захід зобов"язання щодо України, зможе на два фронти?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:40

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
Європа не готова до війни.
.....Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
....

Не готова, это так.
Но запустить ВПК во время 2 мировой США смогли запустить гораздо быстрее, практически с 0.

тоді був Перл-Харбор і пряма агресія Японії
flyman
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