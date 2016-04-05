Faceless написав:Так що, все чисто в заробіток, по вашому, впирається?
Це не "по моєму" - а це думка тих, що 100500раз відмазувались - "чому вони не на фронті"
Я от досить багато читаю, що пишуть на форумі, і ще ніхто не писав вам ні про "вам гарно платять" ні про "я б пішов ото заробляти стільки ж, але не беруть". Та й не тільки вам, взагалі ніхто не писав. Чесно кажучи, враження що всі ті "відмазувачі" існують тільки у вашій уяві
flyman написав:Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє. Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки. Тому дак довго. Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.
Місяцями прохають дозвіл в Німеччини надати. А Німеччина киває на Штати - нехай перші.
Ті ж Штати з Атамаксами... З консервації зняти не можуть))
flyman написав:Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє. Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки. Тому дак довго. Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.
Місяцями прохають дозвіл в Німеччини надати. А Німеччина киває на Штати - нехай перші.
Ті ж Штати з Атамаксами... З консервації зняти не можуть))
І що мають заявити на весь світ: "наші танки ржаві, крім тих що на параді і для тренажерів, а 6й флот разом із всім НАТО може воювати хіба із країною не більше Іраку, і то не довго"?
V2 написав:Популізм неодмінно рухається до автократії. Політик-популіст, який неспроможний виконати необґрунтовані обіцянки, неодмінно намагатиметься придушити будь-які спроби демократично перемогти його чи його партію
Спроба знищити місцеве самоврядування у Чернігові шляхом відсторонення мера керованим судом і незаконно ввести місцеву адміністрацію – з цієї опери.
Почему отстранен Атрошенко?
Версия Атрошенко:
Відсторонений від посади мер Чернігова назвав 4 причини конфлікту з ОП 15 грудня 2022
По-перше, це рішення про створення обласної партії "Рідний дім" і про самостійну її участь у місцевих виборах. "Я прийняв рішення тоді, що можна намагатися вибудувати конструктивні відносини з партією влади, але бути ближче до людей і працювати на своїх виборців саме в області", - підкреслив він.
По-друге, ситуація навколо компенсації тарифів на тепло регіонам. Атрошенко пояснив, що Чернігів знаходиться на Півночі країни, і для того, щоб нагріти теплоносії, потрібно більше газу. При цьому компенсацію держава запропонувала однакову всім. "Я публічно сказав, що все це несправедливо", - підкреслив мер.
По-третє, каже Атрошенко, це стосунки з мером Києва Віталієм Кличком, зокрема, мова йде про підписання партіями "Рідний дім" та "Удар" угоди про співробітництво.
По-четверте, ситуація навколо виборів до парламенту у 206 окрузі після смерті Антона Полякова від "Слуги народу". "Партія влади навіть не виставляла свого кандидата, не маючи шансів на перемогу", - пояснив він.
15.09.2022 НАЗК склало два протоколи стосовно чернігівського міського голови - джерело
"НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини".
Так, зокрема, 5 березня 2022 року дружина Владислава Атрошенка, Ірина Атрошенко, перетнула пропускний пункт "Шегині", залишила Україну через українсько-польський кордон на автомобілі, що належить міській раді Чернігова.
За даними НАЗК, дружина міського голови, перебуваючи у Польщі, використовувала службовий автомобіль протягом трьох місяців у той час, коли Чернігівська міська рада продовжувала сплачувати лізингові платежі на загальну суму понад 200 тис. гривень.
Крім цього, в НАЗК вважають, що спосіб, яким Владислав Атрошенко повернув службовий автомобіль в Україну, є непрозорим, оскільки водій, який нібито керував ним, фактично не перебував у Польщі. При цьому використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.