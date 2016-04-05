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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3527352835293530>
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:40

  Faceless написав:
  Успіх написав:
  Faceless написав:Так що, все чисто в заробіток, по вашому, впирається?
Це не "по моєму" - а це думка тих, що 100500раз відмазувались - "чому вони не на фронті" ;)

Я от досить багато читаю, що пишуть на форумі, і ще ніхто не писав вам ні про "вам гарно платять" ні про "я б пішов ото заробляти стільки ж, але не беруть". Та й не тільки вам, взагалі ніхто не писав.
Чесно кажучи, враження що всі ті "відмазувачі" існують тільки у вашій уяві
Сперечатись не буду - бо, напевно, я сплутую віртуальність з реальністю))
Бо, будучи у відпустці - я такі речі чув...
І тут/поруч себе, від побратимів - теж неодноразово чув, що їм сусіди заздрили, поки самі не відчули на собі, що таке бути на фронті!

п.с.
Тож, не судіть строго - я тут вже без двох тижнів - рік часу! Тому можу щось і плутати, щось не пам'ятати... - головне, щоб я не втратив адекватність... :D :P :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:42

yanyura
Дякую.
Чим гарний форум, що не треба самому шукати.
Раз... і інфо перед носом.
Спільнота))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:45

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Что можно сказать о Казанском.
Он, вроде, журналист.


Ну може я трошки погарячкував, неправильно висловився.
Нічого не маю проти Казанського в загальному плані. Нормально висвітлює, подає. Згоден, що забагато приділяє уваги собі, так то зрозуміло - бо блогер, потрібні підписники))

Вы не поняли. Я не защищал Казанского. Написал о том, что он не журналист, а пропагандист, причём, не очень квалифицированный.

І оте, як Царьов

Что-то не нашёл интервью. Если можно, дайте, пожалуйста ссылку.

Коротше: здивував мене. Вважав його якимось повним відбитим довбнем (одне обличчя чого вартує). А виявляється нічого так собі. Тільки не ту сторону обрав.

Ну, выставить идейного противника довбнем давно известный метод. Часто помогает в идеологической борьбе, даже если это не правда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:49

  flyman написав:І якщо КНР нападе на Тайвань, та прийме колективний захід зобов"язання щодо України, зможе на два фронти?

Хз. Зможе чи ні.

Але демонстративна передача Україні пари десятків Атамаксів (по суті те ж саме, що і демонстративне -- три десятки Абрамсів), жодним чином не вплине на "закрома" Штатів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:52

  prodigy написав:..............
ЛАД как всегда передергивает?
нет, он просто плохо помнит историю (историю ссср он знает только из краткого курса кпсс, а новейшую историю просто забыл)
..........
ЛАД, может хватит позориться на старости :mrgreen:

Не буду грубить в ответ, но на Вас чтение (не)соответствующей литературы, в точнее. просматривание роликов в ютьюбе, отучило понимать прочитанный текст.
Вы бросаетесь на любой пост с упоминанием Союза с кровью в глазах, не видя, на что бросаетесь.
Против чего Вы возразили?
Против того, что в Союзе журналисты занимались не журналистикой, а пропагандой?
Правда, занимались этим более квалифицированно, чем наши сегодняшние.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:52

ЛАД
Звиняйте, посилання не дам. Такі посилання в теперішній час неприпустимі.

З Казанським я Вас зрозумів. А Ви мене ні.
Це я його захищав.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 11:53

  yanyura написав:https://interfax.com.ua/news/general/858953.html

Кто вводить в оману решайте сами.


те що в кожного є моменти за які можна притиснути це безспірно.
але коли одних притискають за використання машини на 200К грн (нічого більше немає чи що?) і закривають очі на мільйонні махінації інших то це схоже на політичну заказуху.
чого тільки вартує історія про розбудову доріг в Дніпрі на ярди і нічого. все ОК.
якби не "Схеми" то влада нічого б і не побачила.
а скандал нещодавній з МО. Якби не журналісти то знову б влада нічого не бачила. все ОК.
а тут відразу НАЗК все побачило :shock:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:26

  mephala написав:
  yanyura написав:https://interfax.com.ua/news/general/858953.html

Кто вводить в оману решайте сами.


те що в кожного є моменти за які можна притиснути це безспірно.
але коли одних притискають за використання машини на 200К грн (нічого більше немає чи що?) і закривають очі на мільйонні махінації інших то це схоже на політичну заказуху.
чого тільки вартує історія про розбудову доріг в Дніпрі на ярди і нічого. все ОК.
якби не "Схеми" то влада нічого б і не побачила.
а скандал нещодавній з МО. Якби не журналісти то знову б влада нічого не бачила. все ОК.
а тут відразу НАЗК все побачило :shock:

Те що НАЗК побачило - просто нічого не шукаючи - наглість Атрощенка .
Що там можна набагато більше накопати - точно так само як і на Кличка - не сумніваюся . Питання в доказовості корупційних схем - у нас це поки не вміють робити в принципі . Ну максимум - вчаться якраз зараз . Чи є якісь питання до НАЗК ?
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ну, выставить идейного противника довбнем давно известный метод. Часто помогает в идеологической борьбе, даже если это не правда.


хай пробачать мене небеса, але Царьов та Ківа це внуки Шарікова (мова далеко не про зовнішність)
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:39

  mephala написав:чого тільки вартує історія про розбудову доріг в Дніпрі на ярди і нічого. все ОК.
якби не "Схеми" то влада нічого б і не побачила.
а скандал нещодавній з МО. Якби не журналісти то знову б влада нічого не бачила. все ОК.
а тут відразу НАЗК все побачило :shock:

Справа журналістів - викривати недоліки та взагалі "брудну білизну" - що вони і роблять .
Влада , яка не бачить - це хто чи що ? Прокуратура , НАЗК , САП чи ОП , депутати , кабмін ? Журналіст вивалили - влада почала уважно дивитися - побачила - відреагувала .
Взагалі-то є скільки гілок влади - пам"ятаєте ? Нагадую - законодавча , виконавча , судова . Зараз про яку владу мова ?
А ще додають до цього всього четверту - яка б мала бути повністю незалежною від попередніх трьох . А реально ?
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