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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3527352835293530
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:51

  yanyura написав:
15.09.2022
НАЗК склало два протоколи стосовно чернігівського міського голови - джерело

"НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини".

Так, зокрема, 5 березня 2022 року дружина Владислава Атрошенка, Ірина Атрошенко, перетнула пропускний пункт "Шегині", залишила Україну через українсько-польський кордон на автомобілі, що належить міській раді Чернігова.

За даними НАЗК, дружина міського голови, перебуваючи у Польщі, використовувала службовий автомобіль протягом трьох місяців у той час, коли Чернігівська міська рада продовжувала сплачувати лізингові платежі на загальну суму понад 200 тис. гривень.

Крім цього, в НАЗК вважають, що спосіб, яким Владислав Атрошенко повернув службовий автомобіль в Україну, є непрозорим, оскільки водій, який нібито керував ним, фактично не перебував у Польщі. При цьому використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.


В те дни люди по крохам собирали на нужды обороны. Я отдал свой автомомбиль мицубиси 60 тыс пробега лялечка рябятам из теробороны Николаева без шансов что его вернут. Не думаю что в Чернигове ситуация была легче.
Это подлость и ее нельзя прощать
Камикадзе
 
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  #<1 ... 3527352835293530
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