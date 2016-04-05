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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 лют, 2023 12:51
yanyura написав:
15.09.2022
НАЗК склало два протоколи стосовно чернігівського міського голови - джерело
"НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини".
Так, зокрема, 5 березня 2022 року дружина Владислава Атрошенка, Ірина Атрошенко, перетнула пропускний пункт "Шегині", залишила Україну через українсько-польський кордон на автомобілі, що належить міській раді Чернігова.
За даними НАЗК, дружина міського голови, перебуваючи у Польщі, використовувала службовий автомобіль протягом трьох місяців у той час, коли Чернігівська міська рада продовжувала сплачувати лізингові платежі на загальну суму понад 200 тис. гривень.
Крім цього, в НАЗК вважають, що спосіб, яким Владислав Атрошенко повернув службовий автомобіль в Україну, є непрозорим, оскільки водій, який нібито керував ним, фактично не перебував у Польщі. При цьому використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.
В те дни люди по крохам собирали на нужды обороны. Я отдал свой автомомбиль мицубиси 60 тыс пробега лялечка рябятам из теробороны Николаева без шансов что его вернут. Не думаю что в Чернигове ситуация была легче.
Это подлость и ее нельзя прощать
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:23
Успіх написав:
І тут/поруч себе, від побратимів - теж неодноразово чув, що їм сусіди заздрили, поки самі не відчули на собі, що таке бути на фронті
когда дуля в кармане, 100кило гривен кажется космическими деньгами. А как надумаешь купить дом или приличную коммерцию оказывается 2,5куе в месяц это мелкая пыль, из которой ещё детей кормить, родителям помогать и прочее прочее. Чтобы собрать хотя бы 100 куе надо 40 месяцев не есть не пить и ещё остаться целым.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 14:12
Підписав, розшарив.
Bobua написав:
Bobua написав:
￼ pesikot написав:Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock заморозить конфликт по линии ограничения.
Йой, як багато обурення, заснованого навіть не знаю на чому...
Ось на цьому:
￼ Bobua написав:
3)
Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області
Ага.
Я зрозумів.
Мені не варто писати речення, з яких легко вирізати компроматні шматки.
Правильно?
Тоді вже не можна буде вирізати "клікбейтний" шматочок?
Ні, неправильно. Вам що, 8 років?..
Ви уявлення зеленого не маєте, які там області кого і скільки мобілізували. Це тільки ваші фантазії, типу "ось ми тут, западенці, воюємо, а вони, східняки, ухиляються."
А моє особисте уявлення, наприклад, таке, що воюють мої друзі з Луганщини, яких я поважаю. Або бачимо тут поважних людей із півдня, як hotab, freeze чи холява. А із заходу бачимо рівень долярчиків. То що тепер, гратися в Януковича та ділити українців за сортами?
Україна є одна, і українці в ній однакові, за областями вони не діляться. Особистий вибір кожного також за областю не закріплено.
Bobua написав:
￼ Bobua написав:Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):
1) І от це -- ви майже всі чомусь звете "поразкою"...?
Так, це поразка. Не повна, але поразка. Як у 2014-2015 році.
2) Порох зміг у Мінську заморозити то все..., і вмовив світ на хоч якісь санкції -- і це таки було перемогою.
Тобто ми втратили території, отримали ще більшу війну і втрату нових територій, але це перемога така була. Дивні у вас перемоги.
Bobua написав:
￼ Bobua написав:
2)І от отаке -- назвете "перемогою"??? ￼
Якщо вихід на кордони буде - так, це перемога. Не повна, але перемога.
І зовсім не обов'язково грати в Жукових при цьому.
Не розумію такої "перемоги"... -- вийти на кордони, і потім втратити все.
Ну так не "втрачайте все потім".
Bobua написав:
Поки ми жертви -- нас підтримує розвинутий, жалісливий світ.
Вихід на кордони -- і в світі можуть раптом виникнути питання, а як же ж це сталось, а чому вони не жаліли ні своїх солдатів, ні міста, ні людей... І навіщо далі ті санкції... І у світі хтось гавкне, "а давайтє памагать галадающєй масквє..." І та масква почне знову накопичувати ракети...
Мабуть, вам не вісім, а шість...
￼ Bobua написав:* хороша війна -- ми в обороні, нас і далі підтримують, а санкції на максималках, і ми добре захищені, ще й винаходимо свої залізні куполи, та ін. вундервафлі..., а московія почувається ніби запхнула пальці в розетку і не здатна їх вийняти. ￼
І що в ній хорошого? Ніщо не є вічним. Як і будь яка оборона. Рано чи пізно оборона ламається, якщо не знеможливити атаки.
Хороше в ній:
1) ми ховаємось і не вмираємо;
2) поки видно агресію -- є санкції (з дитинства за них, вони розвалили ссср ).
Нам не потрібні санкції. Нам потрібно знищити загрозу - Московію. Для цього вона має отримати крах. Крах буде, коли їхня війна провалиться. Війна провалиться, коли вона покаже відсутність здобутків для москалів, тобто вони мають втратити все, що в нас захопили. Інакше це буде для них просто питання ціни, а ціну вони готові платити будь яку.
Якщо атака дорожча оборони в рази, десятки разів -- то обороні нема чого ламатися.
То ми, мабуть, досі боронимо Сєвєродонецьк, Попасну, Соледар, чи я щось пропустив?..
І саме тому я не хочу нині бути тут, на донбасі, бо це зусебіч неправильно...
Так само як ЗУНР не хотіла би "звільнення" -- так, мабуть, і крими та елдеенерії його не хочуть.
То ви звичайний сепар. Зрозуміло.
Отже, відвойовування вже років 8 як окупованих територій -- то зовсім дивно і невиправдано.
В 15му не відвоювали - отримали 22й.
Не відвоюємо зараз - отримаємо наступну війну. І не треба вважати що криза вас омине, та москалі дозволять вам від'єднатись у якусь там ЗУНР. Не дозволять. Будуть лізти далі й далі, доки по зубах не отримають. Відступивши з донбасу, будете воювати в центрі. Відступите з центру - будете воювати на заході. Відступите з заходу - будете попереду москальських заградотрядів атакувати Польщу. Не вірите? В Луганську теж не вірили.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 14:21
Starikan написав: sergey_sryvkin написав: Starikan написав:
Всі пам'ятають, за яких обставин Крим опинився в складі УРСР?
Отож.
Та й мої родичі, частина яких народилася у Харкові, а потім переїхала до москви , ще за часів СРСР обурювалися передачею Крима Українї.
А передачею Тананрога та Кубані не обурювались? Воронежем, Курськом, Липецьком?.
Україна не Усср
Тогда вперед, освобождать Таганрог и Кубань !!!111
Протрезвейте наконец.
А чого ж ваші "родичі в Харкові" так вибірково обурюються?
Москалі ваші родичі, а Україна має міжнародно визнані кордони, до яких входить Крим, і не входить Таганрог.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 14:22
щодо ротацій, вичитав таку мислєформу:
Соледар обвалили как раз во время ротации, и на Лиман тоже наступление прошло в момент, когда на участок фронта закинули слишком много подразделений без координации.
Сейчас есть запас для ротации — в том числе, под Киевом и на границе. И обучаются в Европе. А делать ротацию на людей без опыта — это обвалить фронт.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 14:25
Puente
ну ну. ви вирішили кількістю вУмних абревіатур тему замилити?
та влада яка обіцяла весною почати саджати. ви тоді такі ж вУмні слова використовували у відповідь на їх обіцянки?
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Додано: Пон 13 лют, 2023 14:31
Puente написав:
Журналіст вивалили - влада почала уважно дивитися - побачила - відреагувала .
от блін досада владі. прийшлося реагувати бо журналісти пронюхали.
а тут як пронюхали без журналістів? бо була задача поставлена правильно?
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Додано: Пон 13 лют, 2023 14:36
Камикадзе написав:
Это подлость и ее нельзя прощать
только это должно касаться всех а не тут вижу тут не вижу.
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