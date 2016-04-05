RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3527352835293530
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:51

  yanyura написав:
15.09.2022
НАЗК склало два протоколи стосовно чернігівського міського голови - джерело

"НАЗК бачить корупційну складову в діях мера Чернігова, оскільки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чиновник використав службовий автомобіль на користь своєї родини".

Так, зокрема, 5 березня 2022 року дружина Владислава Атрошенка, Ірина Атрошенко, перетнула пропускний пункт "Шегині", залишила Україну через українсько-польський кордон на автомобілі, що належить міській раді Чернігова.

За даними НАЗК, дружина міського голови, перебуваючи у Польщі, використовувала службовий автомобіль протягом трьох місяців у той час, коли Чернігівська міська рада продовжувала сплачувати лізингові платежі на загальну суму понад 200 тис. гривень.

Крім цього, в НАЗК вважають, що спосіб, яким Владислав Атрошенко повернув службовий автомобіль в Україну, є непрозорим, оскільки водій, який нібито керував ним, фактично не перебував у Польщі. При цьому використано 200 л бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.


В те дни люди по крохам собирали на нужды обороны. Я отдал свой автомомбиль мицубиси 60 тыс пробега лялечка рябятам из теробороны Николаева без шансов что его вернут. Не думаю что в Чернигове ситуация была легче.
Это подлость и ее нельзя прощать
Камикадзе
 
Повідомлень: 2047
З нами з: 04.09.11
Подякував: 589 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:23

  Успіх написав:І тут/поруч себе, від побратимів - теж неодноразово чув, що їм сусіди заздрили, поки самі не відчули на собі, що таке бути на фронті
когда дуля в кармане, 100кило гривен кажется космическими деньгами. А как надумаешь купить дом или приличную коммерцию оказывается 2,5куе в месяц это мелкая пыль, из которой ещё детей кормить, родителям помогать и прочее прочее. Чтобы собрать хотя бы 100 куе надо 40 месяцев не есть не пить и ещё остаться целым.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16818
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2106 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:12

  Bobua написав:Петиція.
Офіційно перейменувати назву "росія" на "московія".
https://petition.president.gov.ua/petition/170958
подайте хто скільки зможе голосів... :)

Підписав, розшарив.
  Bobua написав:
 Bobua написав:

￼   pesikot написав:Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock заморозить конфликт по линии ограничения.

Йой, як багато обурення, заснованого навіть не знаю на чому...


Ось на цьому:

￼   Bobua написав:
3)
Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області

Ага.
Я зрозумів.
Мені не варто писати речення, з яких легко вирізати компроматні шматки.
Правильно? :)
Тоді вже не можна буде вирізати "клікбейтний" шматочок? ;)

Ні, неправильно. Вам що, 8 років?..

Ви уявлення зеленого не маєте, які там області кого і скільки мобілізували. Це тільки ваші фантазії, типу "ось ми тут, западенці, воюємо, а вони, східняки, ухиляються."
А моє особисте уявлення, наприклад, таке, що воюють мої друзі з Луганщини, яких я поважаю. Або бачимо тут поважних людей із півдня, як hotab, freeze чи холява. А із заходу бачимо рівень долярчиків. То що тепер, гратися в Януковича та ділити українців за сортами?
Україна є одна, і українці в ній однакові, за областями вони не діляться. Особистий вибір кожного також за областю не закріплено.


  Bobua написав:
￼   Bobua написав:Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):

1) І от це -- ви майже всі чомусь звете "поразкою"...?

Так, це поразка. Не повна, але поразка. Як у 2014-2015 році.

2) Порох зміг у Мінську заморозити то все..., і вмовив світ на хоч якісь санкції -- і це таки було перемогою.

Тобто ми втратили території, отримали ще більшу війну і втрату нових територій, але це перемога така була. Дивні у вас перемоги.

  Bobua написав:
￼   Bobua написав:
2)І от отаке -- назвете "перемогою"??? ￼

Якщо вихід на кордони буде - так, це перемога. Не повна, але перемога.
І зовсім не обов'язково грати в Жукових при цьому.


Не розумію такої "перемоги"... -- вийти на кордони, і потім втратити все.

Ну так не "втрачайте все потім".

  Bobua написав:Поки ми жертви -- нас підтримує розвинутий, жалісливий світ.
Вихід на кордони -- і в світі можуть раптом виникнути питання, а як же ж це сталось, а чому вони не жаліли ні своїх солдатів, ні міста, ні людей... І навіщо далі ті санкції... І у світі хтось гавкне, "а давайтє памагать галадающєй масквє..." І та масква почне знову накопичувати ракети...

Мабуть, вам не вісім, а шість...

￼   Bobua написав:* хороша війна -- ми в обороні, нас і далі підтримують, а санкції на максималках, і ми добре захищені, ще й винаходимо свої залізні куполи, та ін. вундервафлі..., а московія почувається ніби запхнула пальці в розетку і не здатна їх вийняти. ￼

І що в ній хорошого? Ніщо не є вічним. Як і будь яка оборона. Рано чи пізно оборона ламається, якщо не знеможливити атаки.


Хороше в ній:
1) ми ховаємось і не вмираємо;
2) поки видно агресію -- є санкції (з дитинства за них, вони розвалили ссср ).

Нам не потрібні санкції. Нам потрібно знищити загрозу - Московію. Для цього вона має отримати крах. Крах буде, коли їхня війна провалиться. Війна провалиться, коли вона покаже відсутність здобутків для москалів, тобто вони мають втратити все, що в нас захопили. Інакше це буде для них просто питання ціни, а ціну вони готові платити будь яку.

Якщо атака дорожча оборони в рази, десятки разів -- то обороні нема чого ламатися.

То ми, мабуть, досі боронимо Сєвєродонецьк, Попасну, Соледар, чи я щось пропустив?..


І саме тому я не хочу нині бути тут, на донбасі, бо це зусебіч неправильно... :( Так само як ЗУНР не хотіла би "звільнення" -- так, мабуть, і крими та елдеенерії його не хочуть.

То ви звичайний сепар. Зрозуміло.

Отже, відвойовування вже років 8 як окупованих територій -- то зовсім дивно і невиправдано.

В 15му не відвоювали - отримали 22й.
Не відвоюємо зараз - отримаємо наступну війну. І не треба вважати що криза вас омине, та москалі дозволять вам від'єднатись у якусь там ЗУНР. Не дозволять. Будуть лізти далі й далі, доки по зубах не отримають. Відступивши з донбасу, будете воювати в центрі. Відступите з центру - будете воювати на заході. Відступите з заходу - будете попереду москальських заградотрядів атакувати Польщу. Не вірите? В Луганську теж не вірили.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1316
З нами з: 19.02.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:21

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:Всі пам'ятають, за яких обставин Крим опинився в складі УРСР?
Отож.
Та й мої родичі, частина яких народилася у Харкові, а потім переїхала до москви , ще за часів СРСР обурювалися передачею Крима Українї.

А передачею Тананрога та Кубані не обурювались? Воронежем, Курськом, Липецьком?.
Україна не Усср

Тогда вперед, освобождать Таганрог и Кубань !!!111
Протрезвейте наконец.

А чого ж ваші "родичі в Харкові" так вибірково обурюються?
Москалі ваші родичі, а Україна має міжнародно визнані кордони, до яких входить Крим, і не входить Таганрог.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1316
З нами з: 19.02.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щодо ротацій, вичитав таку мислєформу:

Соледар обвалили как раз во время ротации, и на Лиман тоже наступление прошло в момент, когда на участок фронта закинули слишком много подразделений без координации.

Сейчас есть запас для ротации — в том числе, под Киевом и на границе. И обучаются в Европе. А делать ротацию на людей без опыта — это обвалить фронт.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30623
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2611 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:25

Puente
ну ну. ви вирішили кількістю вУмних абревіатур тему замилити?
та влада яка обіцяла весною почати саджати. ви тоді такі ж вУмні слова використовували у відповідь на їх обіцянки?
mephala
 
Повідомлень: 7877
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:31

  Puente написав:Журналіст вивалили - влада почала уважно дивитися - побачила - відреагувала .


от блін досада владі. прийшлося реагувати бо журналісти пронюхали.
а тут як пронюхали без журналістів? бо була задача поставлена правильно?
mephala
 
Повідомлень: 7877
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:36

  Камикадзе написав:Это подлость и ее нельзя прощать


только это должно касаться всех а не тут вижу тут не вижу.
mephala
 
Повідомлень: 7877
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3527352835293530
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 480609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4807
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.