Додано: Пон 13 лют, 2023 14:12

Bobua написав: Петиція.

Офіційно перейменувати назву "росія" на "московія".

https://petition.president.gov.ua/petition/170958

подайте хто скільки зможе голосів...

Петиція.Офіційно перейменувати назву "росія" на "московія".подайте хто скільки зможе голосів...

Bobua написав: Bobua написав:



￼ pesikot написав:Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock заморозить конфликт по линии ограничения.



Йой, як багато обурення, заснованого навіть не знаю на чому...





Ось на цьому:



￼ Bobua написав:

3)

Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області



Ага.

Я зрозумів.

Мені не варто писати речення, з яких легко вирізати компроматні шматки.

Правильно?

Тоді вже не можна буде вирізати "клікбейтний" шматочок?

Ага.Я зрозумів.Мені не варто писати речення, з яких легко вирізати компроматні шматки.Правильно?Тоді вже не можна буде вирізати "клікбейтний" шматочок?

Bobua написав: ￼ Bobua написав:Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):



1) І от це -- ви майже всі чомусь звете "поразкою"...?



Так, це поразка. Не повна, але поразка. Як у 2014-2015 році.



2) Порох зміг у Мінську заморозити то все..., і вмовив світ на хоч якісь санкції -- і це таки було перемогою.

2) Порох зміг у Мінську заморозити то все..., і вмовив світ на хоч якісь санкції -- і це таки було перемогою.

Bobua написав: ￼ Bobua написав:

2)І от отаке -- назвете "перемогою"??? ￼



Якщо вихід на кордони буде - так, це перемога. Не повна, але перемога.

І зовсім не обов'язково грати в Жукових при цьому.





Не розумію такої "перемоги"... -- вийти на кордони, і потім втратити все.

Не розумію такої "перемоги"... -- вийти на кордони, і потім втратити все.

Bobua написав: Поки ми жертви -- нас підтримує розвинутий, жалісливий світ.

Вихід на кордони -- і в світі можуть раптом виникнути питання, а як же ж це сталось, а чому вони не жаліли ні своїх солдатів, ні міста, ні людей... І навіщо далі ті санкції... І у світі хтось гавкне, "а давайтє памагать галадающєй масквє..." І та масква почне знову накопичувати ракети...

Поки ми жертви -- нас підтримує розвинутий, жалісливий світ.Вихід на кордони -- і в світі можуть раптом виникнути питання, а як же ж це сталось, а чому вони не жаліли ні своїх солдатів, ні міста, ні людей... І навіщо далі ті санкції... І у світі хтось гавкне, "а давайтє памагать галадающєй масквє..." І та масква почне знову накопичувати ракети...

￼ Bobua написав:* хороша війна -- ми в обороні, нас і далі підтримують, а санкції на максималках, і ми добре захищені, ще й винаходимо свої залізні куполи, та ін. вундервафлі..., а московія почувається ніби запхнула пальці в розетку і не здатна їх вийняти. ￼



І що в ній хорошого? Ніщо не є вічним. Як і будь яка оборона. Рано чи пізно оборона ламається, якщо не знеможливити атаки.





Хороше в ній:

1) ми ховаємось і не вмираємо;

2) поки видно агресію -- є санкції (з дитинства за них, вони розвалили ссср ).

Хороше в ній:1) ми ховаємось і не вмираємо;2) поки видно агресію -- є санкції (з дитинства за них, вони розвалили ссср ).

Якщо атака дорожча оборони в рази, десятки разів -- то обороні нема чого ламатися.





І саме тому я не хочу нині бути тут, на донбасі, бо це зусебіч неправильно... Так само як ЗУНР не хотіла би "звільнення" -- так, мабуть, і крими та елдеенерії його не хочуть. І саме тому я не хочу нині бути тут, на донбасі, бо це зусебіч неправильно...Так само як ЗУНР не хотіла би "звільнення" -- так, мабуть, і крими та елдеенерії його не хочуть.

Отже, відвойовування вже років 8 як окупованих територій -- то зовсім дивно і невиправдано.

Підписав, розшарив.Ні, неправильно. Вам що, 8 років?..Ви уявлення зеленого не маєте, які там області кого і скільки мобілізували. Це тільки ваші фантазії, типу "ось ми тут, западенці, воюємо, а вони, східняки, ухиляються."А моє особисте уявлення, наприклад, таке, що воюють мої друзі з Луганщини, яких я поважаю. Або бачимо тут поважних людей із півдня, як hotab, freeze чи холява. А із заходу бачимо рівень долярчиків. То що тепер, гратися в Януковича та ділити українців за сортами?Україна є одна, і українці в ній однакові, за областями вони не діляться. Особистий вибір кожного також за областю не закріплено.Тобто ми втратили території, отримали ще більшу війну і втрату нових територій, але це перемога така була. Дивні у вас перемоги.Ну так не "втрачайте все потім".Мабуть, вам не вісім, а шість...Нам не потрібні санкції. Нам потрібно знищити загрозу - Московію. Для цього вона має отримати крах. Крах буде, коли їхня війна провалиться. Війна провалиться, коли вона покаже відсутність здобутків для москалів, тобто вони мають втратити все, що в нас захопили. Інакше це буде для них просто питання ціни, а ціну вони готові платити будь яку.То ми, мабуть, досі боронимо Сєвєродонецьк, Попасну, Соледар, чи я щось пропустив?..То ви звичайний сепар. Зрозуміло.В 15му не відвоювали - отримали 22й.Не відвоюємо зараз - отримаємо наступну війну. І не треба вважати що криза вас омине, та москалі дозволять вам від'єднатись у якусь там ЗУНР. Не дозволять. Будуть лізти далі й далі, доки по зубах не отримають. Відступивши з донбасу, будете воювати в центрі. Відступите з центру - будете воювати на заході. Відступите з заходу - будете попереду москальських заградотрядів атакувати Польщу. Не вірите? В Луганську теж не вірили.