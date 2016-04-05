Додано: Пон 13 лют, 2023 16:40

Успіх написав: То, може краще було б в березні на вогневій платити з/п + премію 30К і щомісяця до премії додавати 10К.

А в тилу - з/п + премію 10К.

І лише з Нового року підняти її до 30К То, може краще було б в березні на вогневій платити з/п + премію 30К і щомісяця до премії додавати 10К.А в тилу - з/п + премію 10К.І лише з Нового року підняти її до 30К

я думаю никто не верил что война на годы. А когда оказалось на годы, посчитали, никаких налогов не хватит содержать армию и обеспечение. Тут нарисовалась два варианта один хуже другого. Печатать без остановки, платить сколько и обещали, но цены сожрут все доходы, а кто получает в тылу 8 тыс те и прокормить себя не смогут (это уже проблематично на 8тыс особенно если есть дети).Второй вариант - резать всё, кроме нуля. Сокращать ненужных людей в полиции, СБУ, чиновников, учителей и др Бюджетников.Моя знакомая работает учительницей... в нескольких школах (удаленно). Вместо 4х учителей химии можно обойтись одним. Мне кажется пойдут по этому пути. По крайней мере в сельских школах и райцентрах. Кто из родителей хочет образование, должен будет нанять репетитора. У остальных в слове куй будет 3 ошибки.Но сохранить стоимость денег, чтобы тарелка супа стоила не 100 грн, а хотябы 20-30. Это ещё комуналка не дорожала.