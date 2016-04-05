Успіх написав:То, може краще було б в березні на вогневій платити з/п + премію 30К і щомісяця до премії додавати 10К. А в тилу - з/п + премію 10К. І лише з Нового року підняти її до 30К.
В березні арестович казав, що 2-3 тижні, максимум 5. Ви в квітні здається стверджували, що до червня все скінчиться. Ймовірно президент із значною частиною слуг не вірили в тривалу війну. Тому й робили, те що могли тут і зараз. Та й економіка ще яка не яка була в березні, якісь податки платилися.
Успіх написав:То, може краще було б в березні на вогневій платити з/п + премію 30К і щомісяця до премії додавати 10К. А в тилу - з/п + премію 10К. І лише з Нового року підняти її до 30К.
В березні арестович казав, що 2-3 тижні, максимум 5. Ви в квітні здається стверджували, що до червня все скінчиться. Ймовірно президент із значною частиною слуг не вірили в тривалу війну. Тому й робили, те що могли тут і зараз. Та й економіка ще яка не яка була в березні, якісь податки платилися.
Ну я то стверджував(прогнозував) - то хто я такий?(людина "маленька") А от влада то знала наперед і про вторгнення і про те, що немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати!
Тож, треба було думати! І в першу чергу думати про свій народ!
Ой, що я таке пишу)) - щось на фантастику потягнуло
prodigy написав:.............. ЛАД как всегда передергивает? нет, он просто плохо помнит историю (историю ссср он знает только из краткого курса кпсс, а новейшую историю просто забыл) .......... ЛАД, может хватит позориться на старости
Не буду грубить в ответ, но на Вас чтение (не)соответствующей литературы, в точнее. просматривание роликов в ютьюбе, отучило понимать прочитанный текст. Вы бросаетесь на любой пост с упоминанием Союза с кровью в глазах, не видя, на что бросаетесь. Против чего Вы возразили? Против того, что в Союзе журналисты занимались не журналистикой, а пропагандой? Правда, занимались этим более квалифицированно, чем наши сегодняшние.
вы наверно многое забыли, потому вам кажется что квалифицированно пропаганда тогда(в СССР) и сегодня -отличается лишь отсутствием ненормативной лексики тогда
Успіх написав:І тут/поруч себе, від побратимів - теж неодноразово чув, що їм сусіди заздрили, поки самі не відчули на собі, що таке бути на фронті
когда дуля в кармане, 100кило гривен кажется космическими деньгами. А как надумаешь купить дом или приличную коммерцию оказывается 2,5куе в месяц это мелкая пыль, из которой ещё детей кормить, родителям помогать и прочее прочее. Чтобы собрать хотя бы 100 куе надо 40 месяцев не есть не пить и ещё остаться целым.
в 2000х цены росли до небес, но зарплаты не успевали в (2006-2008) Киеве 2к дол в месяц считалась средняя зарплата...даже тогда купить что-то приличное из недвиги (на пример двушку 90кв.м. в новом ЖК в приличной локации) было практически невозмржно без помощи родственников или накоплений (хотя бы 40-50к дол), потому что большинство девелоперов при заключении договора требовали-начальный взнос 30% (а кто-то 50%) от стоимости квартиры (а так как квартира выходила 130-150к). т.е оплачивал , скажем 40к долл и остаток (около 100к долл) в розстрочку на 3 года (а это 3к долл в месяц)-не каждый мог такое потянуть (или это было на пределе возможностей ), т.е. 3 года без Карпат(Антальи)/кабаков и дискотек
Успіх написав:Ну я то стверджував(прогнозував) - то хто я такий?(людина "маленька") А от влада то знала наперед і про вторгнення і про те, що немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати! Тож, треба було думати! І в першу чергу думати про свій народ!
Ага, треба було думати, коли перед тим як голосувати.. На жаль, дуже мало серед теперішньої влади тих, хто зхдатний думати...
Успіх написав:А от влада то знала наперед і про вторгнення і про те, що немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати!
знати і розуміти реальний стан можна було лише партнерам (США, Британія)
ви собі уявляйте президента-коли він виходить і каже таке: пробачайте, шашликів в травні не буде, бо вони зараз в березні -ворог спалює вогнем наші міста і села (герої тримають стрій, але у нас не має достатньо зброї-бо були плани подивитися в очі і якось домовитись) визнаю, це була помилкова політика в останні 3 роки, якщо нам не допоможуть НАТО-то бойові дії триватимуть 2-3 тижні (як казав Арестович), далі не ясно що
ви таке очікували почути? (тим більше, що на той час Ви були ще на полігоні ), тобто достатньо недалеко від польського кордону (не має особисто вас , але уявіть картину-на яку розраховували в рф)
до речі, Арестович почав плести щось таке-російську армію нам не здолати (від такої дичавині навіть Фейгін офігів)
Успіх написав:То, може краще було б в березні на вогневій платити з/п + премію 30К і щомісяця до премії додавати 10К. А в тилу - з/п + премію 10К. І лише з Нового року підняти її до 30К
я думаю никто не верил что война на годы. А когда оказалось на годы, посчитали, никаких налогов не хватит содержать армию и обеспечение. Тут нарисовалась два варианта один хуже другого. Печатать без остановки, платить сколько и обещали, но цены сожрут все доходы, а кто получает в тылу 8 тыс те и прокормить себя не смогут (это уже проблематично на 8тыс особенно если есть дети).
Второй вариант - резать всё, кроме нуля. Сокращать ненужных людей в полиции, СБУ, чиновников, учителей и др Бюджетников.
Моя знакомая работает учительницей... в нескольких школах (удаленно). Вместо 4х учителей химии можно обойтись одним. Мне кажется пойдут по этому пути. По крайней мере в сельских школах и райцентрах. Кто из родителей хочет образование, должен будет нанять репетитора. У остальных в слове куй будет 3 ошибки.
Но сохранить стоимость денег, чтобы тарелка супа стоила не 100 грн, а хотябы 20-30. Это ещё комуналка не дорожала.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 13 лют, 2023 16:43, всього редагувалось 1 раз.
flyman" разумнее вас выпускать за 10тыс грн на армию в месяц. Для Польши сумма смешная, а армии от тебя все равно ноль толку, может хоть в Польше принесешь кому то пользу... Договориться с поляками чтобы до окончания войны гражданство украинцам не выдавали. А то все хитрые стали, как война, так сразу куда то валят. Но и держать силой нельзя. Ты же не невеста в гареме. Кстати женщин тоже касается. Беженцы выедают 2ярда долларов из резервов в месяц. https://lb.ua/economics/2023/02/09/5453 ... osvid.html
Успіх написав:А от влада то знала наперед і про вторгнення і про те, що немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати
чем? Купить даже танк на мировом рынке проблемно, не говоря уже про истребитель. Власть была в безвыходной ситуации. Я их не защищаю, но смотреть на вещи надо реальнее. Ну знают что будет наступление. Дальше что. Эвакуировать 10млн человек? Это 10 тысяч забитых под крышу поездов. Реально?