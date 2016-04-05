Шановні форумчани, редакція готує матеріал на тему змін у виплатах військовим. Напишіть, які питання по цій темі Вас цікавлять?
Зворотний зв'язок чекаємо на форумі або надсилайте на editor@finance.ua до 15.02.23.
З повагою, Ірина
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Додано: Пон 13 лют, 2023 17:15
Шановні форумчани, редакція готує матеріал на тему змін у виплатах військовим. Напишіть, які питання по цій темі Вас цікавлять?
Зворотний зв'язок чекаємо на форумі або надсилайте на editor@finance.ua до 15.02.23.
З повагою, Ірина
Додано: Пон 13 лют, 2023 17:49
mephala
Мене зараз цікавить тільки одне - коли Україна переможе руських .
Якщо процес йде - то влада працює . Зараз . Якби не працювала - все було б як спочатку .
І будь-які зальоти корупціонерів - які у нас є скрізь - і нікуди не поділися - на користь країні .
У нас колись була влада , яка була краща ? хоч колись ? Чи хтось із нас ніколи в житті не порушував законів ? Якщо є якісь зрушення - це вже плюс .
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