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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 лют, 2023 17:49
mephala
Мене зараз цікавить тільки одне - коли Україна переможе руських .
Якщо процес йде - то влада працює . Зараз . Якби не працювала - все було б як спочатку .
І будь-які зальоти корупціонерів - які у нас є скрізь - і нікуди не поділися - на користь країні .
У нас колись була влада , яка була краща ? хоч колись ? Чи хтось із нас ніколи в житті не порушував законів ? Якщо є якісь зрушення - це вже плюс .
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:13
flyman написав:
Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.
Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.
І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО?
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:24
Starikan написав: flyman написав:
Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.
Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.
І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО?
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.
Ну це риторичне зауваження . Нам це давно стало зрозумілим . Можливо і вони якось почнуть ворушитися . Але ж це дійсно довго і дорого . Трамп же ж не на голому місці приставав до європейців щодо НАТО . Бельгія (здається ) віддала нам всі свої Цезарі . З одного боку - честь і хвала , а з іншого - чого ж їх у вас так мало ?
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:29
Puente написав:
Бельгія (здається ) віддала нам всі свої Цезарі . З одного боку - честь і хвала , а з іншого - чого ж їх у вас так мало ?
Данія це була яка замовила 19 штук але вирішала це замовлення подарувати Україні
Данія за територією як Львівська область. Їм більше і не потрібно.
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