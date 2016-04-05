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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3529353035313532
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:49

mephala
Мене зараз цікавить тільки одне - коли Україна переможе руських .
Якщо процес йде - то влада працює . Зараз . Якби не працювала - все було б як спочатку .
І будь-які зальоти корупціонерів - які у нас є скрізь - і нікуди не поділися - на користь країні .
У нас колись була влада , яка була краща ? хоч колись ? Чи хтось із нас ніколи в житті не порушував законів ? Якщо є якісь зрушення - це вже плюс .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:13

  flyman написав: Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.

Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.

І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО? :evil:
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:24

  Starikan написав:
  flyman написав: Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.

Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.

І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО? :evil:
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.

Ну це риторичне зауваження . Нам це давно стало зрозумілим . Можливо і вони якось почнуть ворушитися . Але ж це дійсно довго і дорого . Трамп же ж не на голому місці приставав до європейців щодо НАТО . Бельгія (здається ) віддала нам всі свої Цезарі . З одного боку - честь і хвала , а з іншого - чого ж їх у вас так мало ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:Бельгія (здається ) віддала нам всі свої Цезарі . З одного боку - честь і хвала , а з іншого - чого ж їх у вас так мало ?

Данія це була яка замовила 19 штук але вирішала це замовлення подарувати Україні
Данія за територією як Львівська область. Їм більше і не потрібно.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:07

  Starikan написав:
  flyman написав: Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.

Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.

І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО? :evil:
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.

НАТО - це перш за все США.
У Штатів зброя є.

Але Штати форматують Європу...
Затримка саме в тому, що Європа не дуже поспішає форматуватися.
Чи дійсно не хоче, чи спеціально той же Шольц демонструє, що вимушений робити, що робить під тиском.

Імхо.
Проблема не стільки в бюрократії, а більше у тому - куди і чому їм поспішати-то?
Звичайно в певних межах часу.
Про що і сказала Райз: можна загратися і прогавити.

Ну що можна зробити з тим, що на ТОМУ рівні це гра. Одночасно - Шахи (для себе) і театр (для глядачів). І не більше.
По діям видно, що це гра (шахи).
По пламенним речам та сльзинці в очах - що театр.

Більш слабким добре вже те, що їх інтереси співпадають з сильним. І на тому подяка))

З.и. мені Мортімер колись давно дав гарний урок (по економіці). Розкрив очі, що не треба дивитись на обгортку...
Є фундамент. Однаковий для всіх.

Стосовно ж війни це виглядає так: якщо почуєте, що хтось хоче щось захищати, то готуйтесь до війни.
Захищати хоч руцьких... хоч демократію))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО?
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.

Ви мені нагадали дурочку вітренчиху , яка бігала с прапорами і палатками НІ НАТО.
Нагадайте мені останній конфлікт россії з діючим членом Нато .
Goodman
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