Starikan написав: flyman написав:
Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.
Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.
І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО?
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.
НАТО - це перш за все США.
У Штатів зброя є.
Але Штати форматують Європу...
Затримка саме в тому, що Європа не дуже поспішає форматуватися.
Чи дійсно не хоче, чи спеціально той же Шольц демонструє, що вимушений робити, що робить під тиском.
Імхо.
Проблема не стільки в бюрократії, а більше у тому - куди і чому їм поспішати-то?
Звичайно в певних межах часу.
Про що і сказала Райз: можна загратися і прогавити.
Ну що можна зробити з тим, що на ТОМУ рівні це гра. Одночасно - Шахи (для себе) і театр (для глядачів). І не більше.
По діям видно, що це гра (шахи).
По пламенним речам та сльзинці в очах - що театр.
Більш слабким добре вже те, що їх інтереси співпадають з сильним. І на тому подяка))
З.и. мені Мортімер колись давно дав гарний урок (по економіці). Розкрив очі, що не треба дивитись на обгортку...
Є фундамент. Однаковий для всіх.
Стосовно ж війни це виглядає так: якщо почуєте, що хтось хоче щось захищати, то готуйтесь до війни.
Захищати хоч руцьких... хоч демократію))