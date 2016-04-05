Додано: Пон 13 лют, 2023 20:07

Starikan написав: flyman написав: Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.

Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.

Тому дак довго.

Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження. Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.Тому дак довго.Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.

Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.



І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО?

Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?

На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги. Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО?Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.

НАТО - це перш за все США.У Штатів зброя є.Але Штати форматують Європу...Затримка саме в тому, що Європа не дуже поспішає форматуватися.Чи дійсно не хоче, чи спеціально той же Шольц демонструє, що вимушений робити, що робить під тиском.Імхо.Проблема не стільки в бюрократії, а більше у тому - куди і чому їм поспішати-то?Звичайно в певних межах часу.Про що і сказала Райз: можна загратися і прогавити.Ну що можна зробити з тим, що на ТОМУ рівні це гра. Одночасно - Шахи (для себе) і театр (для глядачів). І не більше.По діям видно, що це гра (шахи).По пламенним речам та сльзинці в очах - що театр.Більш слабким добре вже те, що їх інтереси співпадають з сильним. І на тому подяка))З.и. мені Мортімер колись давно дав гарний урок (по економіці). Розкрив очі, що не треба дивитись на обгортку...Є фундамент. Однаковий для всіх.Стосовно ж війни це виглядає так: якщо почуєте, що хтось хоче щось захищати, то готуйтесь до війни.Захищати хоч руцьких... хоч демократію))