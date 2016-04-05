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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3530353135323533>
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:49

mephala
Мене зараз цікавить тільки одне - коли Україна переможе руських .
Якщо процес йде - то влада працює . Зараз . Якби не працювала - все було б як спочатку .
І будь-які зальоти корупціонерів - які у нас є скрізь - і нікуди не поділися - на користь країні .
У нас колись була влада , яка була краща ? хоч колись ? Чи хтось із нас ніколи в житті не порушував законів ? Якщо є якісь зрушення - це вже плюс .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:13

  flyman написав: Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.

Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.

І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО? :evil:
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:24

  Starikan написав:
  flyman написав: Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.

Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.

І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО? :evil:
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.

Ну це риторичне зауваження . Нам це давно стало зрозумілим . Можливо і вони якось почнуть ворушитися . Але ж це дійсно довго і дорого . Трамп же ж не на голому місці приставав до європейців щодо НАТО . Бельгія (здається ) віддала нам всі свої Цезарі . З одного боку - честь і хвала , а з іншого - чого ж їх у вас так мало ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Puente написав:Бельгія (здається ) віддала нам всі свої Цезарі . З одного боку - честь і хвала , а з іншого - чого ж їх у вас так мало ?

Данія це була яка замовила 19 штук але вирішала це замовлення подарувати Україні
Данія за територією як Львівська область. Їм більше і не потрібно.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:07

  Starikan написав:
  flyman написав: Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.

Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.

І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО? :evil:
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.

НАТО - це перш за все США.
У Штатів зброя є.

Але Штати форматують Європу...
Затримка саме в тому, що Європа не дуже поспішає форматуватися.
Чи дійсно не хоче, чи спеціально той же Шольц демонструє, що вимушений робити, що робить під тиском.

Імхо.
Проблема не стільки в бюрократії, а більше у тому - куди і чому їм поспішати-то?
Звичайно в певних межах часу.
Про що і сказала Райз: можна загратися і прогавити.

Ну що можна зробити з тим, що на ТОМУ рівні це гра. Одночасно - Шахи (для себе) і театр (для глядачів). І не більше.
По діям видно, що це гра (шахи).
По пламенним речам та сльзинці в очах - що театр.

Більш слабким добре вже те, що їх інтереси співпадають з сильним. І на тому подяка))

З.и. мені Мортімер колись давно дав гарний урок (по економіці). Розкрив очі, що не треба дивитись на обгортку...
Є фундамент. Однаковий для всіх.

Стосовно ж війни це виглядає так: якщо почуєте, що хтось хоче щось захищати, то готуйтесь до війни.
Захищати хоч руцьких... хоч демократію))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО?
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.

Ви мені нагадали дурочку вітренчиху , яка бігала с прапорами і палатками НІ НАТО.
Нагадайте мені останній конфлікт россії з діючим членом Нато .
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 01:13

  Puente написав:
  Starikan написав:
  flyman написав: Європа не готова до війни. Зброя переважно на консервації або несправна. Та що справна, її мізер, і не будуть віддавати останнє.
Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
Тому дак довго.
Ніхто не був готувий до тривалої війни на виснаження.

Так і Столтенберг це признав відкритим текстом.

І тоді питання до цих столтенбергів: і навіщо тоді існує НАТО? :evil:
Щоб тільки годувати європейських/американських бюрократів?
На мою думку - всі ці ООНи, НАТи, ЄСи давно стали годівницею для нероб у ділових костюмах та їх обслуги.

Ну це риторичне зауваження . Нам це давно стало зрозумілим . Можливо і вони якось почнуть ворушитися . Але ж це дійсно довго і дорого . Трамп же ж не на голому місці приставав до європейців щодо НАТО . Бельгія (здається ) віддала нам всі свої Цезарі . З одного боку - честь і хвала , а з іншого - чого ж їх у вас так мало ?

Согласен с Вашими постами.
Здесь хочу немного добавить.
После окончания холодной войны и, тем более, после развала Союза Европа успокоилась и решила, что эпоха европейских войн окончательно завершилась. Опасности нападения из-за пределов Европы бояться было нечего, пока что нет государств, которые хотели бы и могли сделать это. Россия в 90-е была нищая и убогая и только просила помощи у Запада. Вот Европа и расслабилась.
Ну и действительно, если нет угрозы, лучше меньше расходовать на оборону, а направлять средства на решение социальных, экологических и прочих проблем (которых более, чем достаточно), на альтернативную энергетику и т.д. Тем более, что денег на всё не хватает ни в одной стране.
Возрождение российского империализма они прозевали и, по-моему, до последнего надеялись на разум и рациональное мышление росс. руководства.
А Столтенберг...
Собственно, что он может? Своих финансов у него нет. Сколько лет выдвигались требования тратить на оборону не менее 2%, принимались решения, которые государства-члены НАТО успешно не выполняли.
Вот и результат.
Другое дело, что они и сегодня не особо шевелятся. При возможностях их экономик за год они уже могли бы развернуть военное производство и не было бы проблем ни со снарядами. ни с орудиями, ни с чем другим. Но они до сих пор считают, что пока что непосредственно им ничего не угрожает и время ещё есть. И в общем-то в этом они правы.
Страны Балтии и Польша, которые граничат с РФ, опасность ощущают гораздо острее, поэтому и реагируют сильнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 01:17

  vitaliian написав:.........
Моя знакомая работает учительницей... в нескольких школах (удаленно). Вместо 4х учителей химии можно обойтись одним. Мне кажется пойдут по этому пути. По крайней мере в сельских школах и райцентрах. Кто из родителей хочет образование, должен будет нанять репетитора. У остальных в слове куй будет 3 ошибки.
........

Вполне реально.
Тем более, что сегодняшняя онлайн-учёба, по-моему, чистая профанация.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 01:22

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
Європа не готова до війни.
.....Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
....

Не готова, это так.
Но запустить ВПК во время 2 мировой США смогли гораздо быстрее, практически с 0.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 02:32

  Puente написав:Ну це риторичне зауваження . Нам це давно стало зрозумілим . Можливо і вони якось почнуть ворушитися . Але ж це дійсно довго і дорого . Трамп же ж не на голому місці приставав до європейців щодо НАТО . Бельгія (здається ) віддала нам всі свої Цезарі . З одного боку - честь і хвала , а з іншого - чого ж їх у вас так мало ?


вы в юные годы играли в такую игруху как Цивилизация?
держать большого размера военку да еще и всю ту махину обновлять когда выходит новая технология ресурсов просто дохрена требует. а это значит нужно отобрать у населения (не в прямом смысле отобрать а меньше направить на еду и зрелища). а это население потом начинает бунтовать и на митинги/забастовки выходить.
за 70 лет спокухи просто все расслабились. да еще и совок развалился. решили что ну его нафик ту военку - лучше будем пипла задабривать что бы голосовали.
да возьмите банально нашу страну - у нас забрали Крым и возьня шла на Донбассе а народ голосует за мир в глазах. Главно дороги и тарифы. Че вы от Европы то хотите?
mephala
 
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