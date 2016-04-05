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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 14 лют, 2023 03:08
Отака історія
В середине 90-х попал на одну свадьбу , рядом с Черновцами . После пару чарок познакомился с интересным мужиком - Василь .
Историю его жизни знало всё село , но я там был впервые и после очередной чарки он и мне рассказал свою историю .
В 1943 году , его 18-и летнего парня «забрили» в армию , в румынскую армию ( Буковина в то время принадлежала Румынии ) .
После обучения попал уже в войска и почему то их бросили вначале в Сербию , а потом в Италию , там они и попали в окружение к французам и в плену у румынско-украинских солдат бы простой выбор : в лагерь военнопленных или в составе французских войск воевать с Германией . Он с французами ушел воевать дальше …
Конец войны встретил где то в Австрии , французы стояли лицом к лицу с советскими солдатами , не окопы были конечно , но какая то линия была из блиндажей была мжду ними .
Когда русские узнали , что у французов есть немало солдат из украинских и других восточных земель , они начали агитацию о возвращении на родину . Выставили громкоговорители и вперемежку с советскими песнями крутили обращение с призывами возвращаться в «родную гавань» - домой , с разными обещаниями в стиле молочных рек и кисейных берегов …
Василь клюнул на агитацию , хотя французы командиры уговаривали ехать жить во Францию , получив французский паспорт автоматом сразу же во Франции .
Правда он был не один такой , много других молодых и здоровых парней хотели домой , к родным и близким .
Василь собрал все пожитки и даже забрал новую зимнюю французскую форму , подарок от командира , хотя на улице был август 45 года .
Их было почти 20 человек , желающих вернуться домой в Украину в тот день , их построили и офицер перед строем рассказал что и к чему , как они поедут домой . Василь переспросил :
- а мы точно поедим домой сразу ?
- конечно , даю слово коммуниста и офицера !
Василь оглянулся на стоявших недалеко знакомых французских солдат , пришедших их провести и пошел с другими к грузовичку .
Их отвезли на какую то станцию , посадили в пассажирский вагон и они поехали на восток .
Где то в Польше на советской границе их вывели из пассажирских вагонов , отвели к каким то амбарам , построили их и в окруженнии автоматчиков начали по одному заводить в амбар и переодевать в советскую форму без погон . Все что было на них уходило куда то в амбар , он пытался оставить себе хотя бы зажигалку зиппо и теплую французскую курточку , но ему сказали – что не положено , отдадут уже перед домом .
Загрузили в теплушки и повезли дальше на восток . Когда проехали Днепр – Киев , начались сомнения , а когда Волгу все поняли что их всех ждет Сибирь …
По приезду все солдаты получили по 25 лет лагерей , вернулся домой в 1959 году , через 14 лет после окончания войны . Он всю жизнь жалел что не поехал во Францию жить и за своей армейской зажигалкой zippo .
Мужики за столом опять заржали и наверное не в первый раз , хтось сказав : «ну ти і лох Василю» , «та знаю , але я повірив слову ОФІЦЕРА ! »
Таких историй наверное есть вагон и много-много тележек , но суть одна этих рассказов из прошлой жизни :
Никакой мирный договор между рф и Украиной не будет выполняться россией . Это будет не договор , а просто отстрочка даты новой войны , скорее всего еще более кровопролитной
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Додано: Вів 14 лют, 2023 03:19
Ще одна байка
Итак, сегодня день офигительных историй. Знакомьтесь, дети. Это Роман Костомаров. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-При, что бы это ни значило, чемпион мира среди юниоров и трехкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта. Партнершами Костомарова были Татьяна Навка и Анна Семенович. Звезда «Танцев на льду»
Ну, то есть, далеко не последний чувак Запоребриком.
Ну и по совместительству ватный долбоеб, конечно же. Ну, а как иначе. Там других не бывает. Запутинец — точнее, даже еще лучше: зазюгановец, дружок Удальцова — поддерживает войну, Киев за три дня, танки на Крещатике и все такое. В списках персональных санкций Украины и персональная почетная страничка на «Миротворце»
Достойный скрепоносец дедов воевал, короче.
Я, честно говоря, про него узнал только из меньшевартой русскоязычной версии ведущей газеты Эстонии, которая зачем-то в каждом выпуске вот прям в прямом эфире отслеживала каждый пук Ромочки и цвет его какашечки — еще удивился, думаю, может, правда русофоб какой-то приличный, полез посмотреть — ан, нет.
Так и не понял, нахрена уважаемой ведущей газете европейской страны, которая первая оказала помощь Украине и дает больше всех в ЕС до сих пор, переживать из-за ватного уебка, но у русского мира везде своя логика.
Но, таки да, живет такой парень.
Ну, как живет…
Частично.
Месячишко назад этот заслуженный человек, трижды мастер спорта имени Анны Семенович, заболел обычными соплями. Ничего серьезного — подхватил какое-то остро-респираторное. В диких снегах Забайкалья это часто бывает.
Ну и, поскольку, ватное всегда, обязательно, без исключений, соседствует со скрепным, православным, посконным и традиционным, то я к врачам обращаться не стану, постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом (с).
В самом прямом смысле.
То есть, дословно.
«Роман Костомаров болел на протяжении недели. С температурой 38,4 не пропускал выступления и продолжал покорять лед. Вместо медикаментов лечился прорубью. 10 января Костомарову стало хуже. Сейчас спортсмен находится в коме»
Лечился, блядь, прорубью. Люблю умных людей.
И вот этот умный человек с подорожником и заячьим пометом прошел славный путь дедов от насморка до комы за недельку-другую.
И, с двусторонней пневмонией, угодил под аппарат искусственного дыхания.
И лежал там несколько дней.
Но не просто так лежал. А — в русской больнице лежал. С русскими врачами. Которые тоже скрепные. И тоже все знают про целебные, не имеющие аналогов свойства подорожника, вяленого мочевого пузыря степной крысы, проруби и мочи православного младенца, крещенного на Ивана Купалу перед рассветом в церкви из коры мореного папоротника.
Но нихуя не знают про протоколы ИВЛ.
И искусственной комы.
«По всей видимости, Романа Костомарова ввели в искусственную кому, но не делали ему массаж конечностей и не вводили препаратов, предотвращающих отёк внутреннего слоя сосудов (интимы)».
Это не я говорю. Это врач говорит.
Здорового человека.
И общими трудами, не щадя пота своего, скрепные православные врачи за пяток-другой дней довели Романа Костомарова до гангрены ручек и ножек.
И отрезали ему ножки на***.
А наличие ручек у него сейчас под большим вопросом.
И вот ты, трижды чемпион по фигурному катанию, фигурист, партнер и звезда, человек, зарабатывающий тем, что тридцать пять лет развивал свое умение крутить голеностопными суставчиками так, как в мире умеют единицы, ложишься в не имеющую говна аналогов православную больничку с банальными соплями, а выходишь оттуда без ручек и ножек на***.
И то чудом чуть не сдох.
Чудом!
Заслуженный человек, напомню. Телезвезда. Друг политиков и гроза врагов Россиюшки. Миллионер и элита. Лежал — да уж наверное! — не в задрипанной райполиклиннике. В какой-нибудь Кремлевской четвертой. Или что там у них. На соседней койке с Михалковым. Через одну от той, где помер Жириновский.
Намоленное место, короче.
Ну, то есть, определенно не потомственный алкоголический нищий дегенерат из степей Даурии с сортиром во дворе.
Вон, какая у него Навка скерпная. Крест брульянтовый у ей аж до пуза.
И принесли к нему зайку.
И зайке отрезали на*** все лапки.
Добрый доктор Айболит!
Тут надо придумать какую-нибудь смешную коду, какой-нибудь каламбур, типа «искусственная кода, как последняя часть, окончание фигурально-музыкального произведения» или про отбросил коньки, но, по-моему, сказка и так получилась настолько ржачной, что добавлять уже ничего не надо.
В добрый путь, ребятки! Скреп вам в обе руки!
Ой, подождите... то есть... а, ну да...
Все желания должны исполняться.
Отака мораль, малята.
Ваш Дед.
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