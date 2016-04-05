Додано: Вів 14 лют, 2023 03:19

Ще одна байка



Итак, сегодня день офигительных историй. Знакомьтесь, дети. Это Роман Костомаров. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-При, что бы это ни значило, чемпион мира среди юниоров и трехкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта. Партнершами Костомарова были Татьяна Навка и Анна Семенович. Звезда «Танцев на льду»

Ну, то есть, далеко не последний чувак Запоребриком.



Ну и по совместительству ватный долбоеб, конечно же. Ну, а как иначе. Там других не бывает. Запутинец — точнее, даже еще лучше: зазюгановец, дружок Удальцова — поддерживает войну, Киев за три дня, танки на Крещатике и все такое. В списках персональных санкций Украины и персональная почетная страничка на «Миротворце»

Достойный скрепоносец дедов воевал, короче.



Я, честно говоря, про него узнал только из меньшевартой русскоязычной версии ведущей газеты Эстонии, которая зачем-то в каждом выпуске вот прям в прямом эфире отслеживала каждый пук Ромочки и цвет его какашечки — еще удивился, думаю, может, правда русофоб какой-то приличный, полез посмотреть — ан, нет.

Так и не понял, нахрена уважаемой ведущей газете европейской страны, которая первая оказала помощь Украине и дает больше всех в ЕС до сих пор, переживать из-за ватного уебка, но у русского мира везде своя логика.

Но, таки да, живет такой парень.

Ну, как живет…

Частично.



Месячишко назад этот заслуженный человек, трижды мастер спорта имени Анны Семенович, заболел обычными соплями. Ничего серьезного — подхватил какое-то остро-респираторное. В диких снегах Забайкалья это часто бывает.

Ну и, поскольку, ватное всегда, обязательно, без исключений, соседствует со скрепным, православным, посконным и традиционным, то я к врачам обращаться не стану, постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом (с).

В самом прямом смысле.

То есть, дословно.



«Роман Костомаров болел на протяжении недели. С температурой 38,4 не пропускал выступления и продолжал покорять лед. Вместо медикаментов лечился прорубью. 10 января Костомарову стало хуже. Сейчас спортсмен находится в коме»



Лечился, блядь, прорубью. Люблю умных людей.



И вот этот умный человек с подорожником и заячьим пометом прошел славный путь дедов от насморка до комы за недельку-другую.

И, с двусторонней пневмонией, угодил под аппарат искусственного дыхания.

И лежал там несколько дней.



Но не просто так лежал. А — в русской больнице лежал. С русскими врачами. Которые тоже скрепные. И тоже все знают про целебные, не имеющие аналогов свойства подорожника, вяленого мочевого пузыря степной крысы, проруби и мочи православного младенца, крещенного на Ивана Купалу перед рассветом в церкви из коры мореного папоротника.

Но нихуя не знают про протоколы ИВЛ.

И искусственной комы.



«По всей видимости, Романа Костомарова ввели в искусственную кому, но не делали ему массаж конечностей и не вводили препаратов, предотвращающих отёк внутреннего слоя сосудов (интимы)».

Это не я говорю. Это врач говорит.

Здорового человека.



И общими трудами, не щадя пота своего, скрепные православные врачи за пяток-другой дней довели Романа Костомарова до гангрены ручек и ножек.

И отрезали ему ножки на***.

А наличие ручек у него сейчас под большим вопросом.



И вот ты, трижды чемпион по фигурному катанию, фигурист, партнер и звезда, человек, зарабатывающий тем, что тридцать пять лет развивал свое умение крутить голеностопными суставчиками так, как в мире умеют единицы, ложишься в не имеющую говна аналогов православную больничку с банальными соплями, а выходишь оттуда без ручек и ножек на***.

И то чудом чуть не сдох.

Чудом!



Заслуженный человек, напомню. Телезвезда. Друг политиков и гроза врагов Россиюшки. Миллионер и элита. Лежал — да уж наверное! — не в задрипанной райполиклиннике. В какой-нибудь Кремлевской четвертой. Или что там у них. На соседней койке с Михалковым. Через одну от той, где помер Жириновский.

Намоленное место, короче.



Ну, то есть, определенно не потомственный алкоголический нищий дегенерат из степей Даурии с сортиром во дворе.

Вон, какая у него Навка скерпная. Крест брульянтовый у ей аж до пуза.

И принесли к нему зайку.

И зайке отрезали на*** все лапки.

Добрый доктор Айболит!



Тут надо придумать какую-нибудь смешную коду, какой-нибудь каламбур, типа «искусственная кода, как последняя часть, окончание фигурально-музыкального произведения» или про отбросил коньки, но, по-моему, сказка и так получилась настолько ржачной, что добавлять уже ничего не надо.

В добрый путь, ребятки! Скреп вам в обе руки!

Ой, подождите... то есть... а, ну да...

Все желания должны исполняться.

Отака мораль, малята.

Ваш Дед.