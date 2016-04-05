sashaqbl написав:До вчорашніх розмов про те, щоб закопатися і чекати...
Американське видання Washington Post повідомляє, що чиновники адміністрації США дедалі ясніше заявляють українській владі, що у війні настає вирішальний момент, і Збройні сили України мають забезпечити якомога більші успіхи на полі бою, доки вони отримують великі обсяги західної допомоги. https://www.bbc.com/ukrainian/news-64628969
цікаво що далі? якщо на даний час при фактично максимальному обсягу допомоги вдається тільки стримувати наступ рф. як бачать союзники розвиток подій при зменшенні розміру допомоги, нерозумію
Вікно можливостей для наступів закриється влітку. Наразі кацапи пробують наступати, потім спробуємо ми. Якщо не вийде, то буде довга війна на виснаження, поки вони самі не підуть.
sashaqbl написав:До вчорашніх розмов про те, щоб закопатися і чекати...
Американське видання Washington Post повідомляє, що чиновники адміністрації США дедалі ясніше заявляють українській владі, що у війні настає вирішальний момент, і Збройні сили України мають забезпечити якомога більші успіхи на полі бою, доки вони отримують великі обсяги західної допомоги. https://www.bbc.com/ukrainian/news-64628969
Вони овсім обуріли...
Самі ж визнавали, що дають допомогу лише щоб Україна змогла захиститися (саме лише захиститися).
Це і є успіх на полі бою. А чого і скільки треба для наступу їм вже вказав Залужний. І то він це казав для отієї ситуації, а не для сьогодення.
Хоча ключове у ВПост -- "доки (вони отримують...)". Ну і натяк. Добре що хоч лише від журналістів.
Про мобілізацію, прокурорів з посвідченнями і «золоту молодь»
На посадах у центрах комплектування цілком можуть працювати бійці, комісовані після поранення, а також жінки. Здорові і дужі чоловіки мають брати до рук зброю і поповнювати бойові підрозділи. Це стосується і тих, хто зараз перебуває в ув’язненні. Всі охочі мають отримати шанс виправити свою біографію і почати життя з чистого аркушу.
Маємо також потужний резерв із чиновників, суддів, прокурорів, які за час АТО отримали посвідчення «Учасника бойових дій». Настав їхній час довести, що ці посвідчення вони отримали заслужено.
В країні сотні тисяч навчених чоловіків носять погони у лавах силових структур (митниця, прикордонники, патрульні прокуратура, пенітенціарна служба ). Значна частина цих чоловіків і жінок можуть поповнити бойові підрозділи НГУ та ЗСУ. На їх місце на час війни під керівництвом досвідчених працівників (які вже пройшли фронт) можуть заступити курсанти старших курсів, навчальних закладів МВС та НГУ. Не має бути виключень – ні для кого.
Діти чиновників, політиків, «золота молодь» мають не знімати відео із веселих вечірок та закордонних курортів, а брати до рук зброю і захищати країну. Особливий привіт «професійним політикам-патріотам», які на словах переймаються долею України та гучно закликають «битися до останнього». При цьому їхніх дітей ми не бачимо у лавах захисників України. Так не годиться. Українське суспільство дуже гостро реагує на фальш. А корупційні скандали ще більше грають на руку російській пропаганді. Тому з корупціонерами у час війни потрібно покінчити найсуворішими методами.
Все це має вирішуватись також прозорими критеріями мобілізації. Хворі і непридатні до військової служби можуть допомагати в тилу.