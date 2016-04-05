Додано: Вів 14 лют, 2023 13:42

Про мобілізацію, прокурорів з посвідченнями і «золоту молодь»



На посадах у центрах комплектування цілком можуть працювати бійці, комісовані після поранення, а також жінки. Здорові і дужі чоловіки мають брати до рук зброю і поповнювати бойові підрозділи. Це стосується і тих, хто зараз перебуває в ув’язненні. Всі охочі мають отримати шанс виправити свою біографію і почати життя з чистого аркушу.



Маємо також потужний резерв із чиновників, суддів, прокурорів, які за час АТО отримали посвідчення «Учасника бойових дій». Настав їхній час довести, що ці посвідчення вони отримали заслужено.



В країні сотні тисяч навчених чоловіків носять погони у лавах силових структур (митниця, прикордонники, патрульні прокуратура, пенітенціарна служба ). Значна частина цих чоловіків і жінок можуть поповнити бойові підрозділи НГУ та ЗСУ. На їх місце на час війни під керівництвом досвідчених працівників (які вже пройшли фронт) можуть заступити курсанти старших курсів, навчальних закладів МВС та НГУ. Не має бути виключень – ні для кого.



Діти чиновників, політиків, «золота молодь» мають не знімати відео із веселих вечірок та закордонних курортів, а брати до рук зброю і захищати країну. Особливий привіт «професійним політикам-патріотам», які на словах переймаються долею України та гучно закликають «битися до останнього». При цьому їхніх дітей ми не бачимо у лавах захисників України. Так не годиться. Українське суспільство дуже гостро реагує на фальш. А корупційні скандали ще більше грають на руку російській пропаганді. Тому з корупціонерами у час війни потрібно покінчити найсуворішими методами.



Все це має вирішуватись також прозорими критеріями мобілізації. Хворі і непридатні до військової служби можуть допомагати в тилу.