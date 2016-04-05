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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3532353335343535>
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:31

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:До вчорашніх розмов про те, щоб закопатися і чекати...
Американське видання Washington Post повідомляє, що чиновники адміністрації США дедалі ясніше заявляють українській владі, що у війні настає вирішальний момент, і Збройні сили України мають забезпечити якомога більші успіхи на полі бою, доки вони отримують великі обсяги західної допомоги.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64628969


цікаво що далі? якщо на даний час при фактично максимальному обсягу допомоги вдається тільки стримувати наступ рф.
як бачать союзники розвиток подій при зменшенні розміру допомоги, нерозумію

Вікно можливостей для наступів закриється влітку. Наразі кацапи пробують наступати, потім спробуємо ми.
Якщо не вийде, то буде довга війна на виснаження, поки вони самі не підуть.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:36

  sashaqbl написав:До вчорашніх розмов про те, щоб закопатися і чекати...
Американське видання Washington Post повідомляє, що чиновники адміністрації США дедалі ясніше заявляють українській владі, що у війні настає вирішальний момент, і Збройні сили України мають забезпечити якомога більші успіхи на полі бою, доки вони отримують великі обсяги західної допомоги.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64628969

Вони овсім обуріли...

Самі ж визнавали, що дають допомогу лише щоб Україна змогла захиститися (саме лише захиститися).

Це і є успіх на полі бою.
А чого і скільки треба для наступу їм вже вказав Залужний.
І то він це казав для отієї ситуації, а не для сьогодення.

Хоча ключове у ВПост -- "доки (вони отримують...)".
Ну і натяк.
Добре що хоч лише від журналістів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 13:42

Про мобілізацію, прокурорів з посвідченнями і «золоту молодь»

На посадах у центрах комплектування цілком можуть працювати бійці, комісовані після поранення, а також жінки. Здорові і дужі чоловіки мають брати до рук зброю і поповнювати бойові підрозділи. Це стосується і тих, хто зараз перебуває в ув’язненні. Всі охочі мають отримати шанс виправити свою біографію і почати життя з чистого аркушу.

Маємо також потужний резерв із чиновників, суддів, прокурорів, які за час АТО отримали посвідчення «Учасника бойових дій». Настав їхній час довести, що ці посвідчення вони отримали заслужено.

В країні сотні тисяч навчених чоловіків носять погони у лавах силових структур (митниця, прикордонники, патрульні прокуратура, пенітенціарна служба ). Значна частина цих чоловіків і жінок можуть поповнити бойові підрозділи НГУ та ЗСУ. На їх місце на час війни під керівництвом досвідчених працівників (які вже пройшли фронт) можуть заступити курсанти старших курсів, навчальних закладів МВС та НГУ. Не має бути виключень – ні для кого.

Діти чиновників, політиків, «золота молодь» мають не знімати відео із веселих вечірок та закордонних курортів, а брати до рук зброю і захищати країну. Особливий привіт «професійним політикам-патріотам», які на словах переймаються долею України та гучно закликають «битися до останнього». При цьому їхніх дітей ми не бачимо у лавах захисників України. Так не годиться. Українське суспільство дуже гостро реагує на фальш. А корупційні скандали ще більше грають на руку російській пропаганді. Тому з корупціонерами у час війни потрібно покінчити найсуворішими методами.

Все це має вирішуватись також прозорими критеріями мобілізації. Хворі і непридатні до військової служби можуть допомагати в тилу.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 15:35

  edvardd написав:fler
половинка - это пол кацапа, они по полям валяются, половинками, четвертинками, иногда целыми...

:lol:

Сьогодні на роботі активно обговорюють останній "виступ" від Швеця в контексті дій Єрмака. Зрада на такому рівні виглядає дивно, але ж комусь це потрібно. Навіщо? (Навіщо це Швецю мені зрозуміло).

ПС. Успіх, рука-обличчя)). Відредагую. Якщо б я хотіла познайомитись, то ставила б фотку із зачіскою, макіяжем та у вечірній сукні, а не в піжамі та розпатлану. Насправді, мені не вистачає духовно близької людини, щоб цінності співпадали й погляди були близькими на рівні підсвідомості. Але то офтоп.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Сьогодні на роботі активно обговорюють останній "виступ" від Швеця в контексті дій Єрмака. Зрада на такому рівні виглядає дивно, але ж комусь це потрібно. Навіщо? (Навіщо це Швецю мені зрозуміло).

Навіщо це Швецю? Точніше, на кого він працює?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 15:49

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:До вчорашніх розмов про те, щоб закопатися і чекати...
Американське видання Washington Post повідомляє, що чиновники адміністрації США дедалі ясніше заявляють українській владі, що у війні настає вирішальний момент, і Збройні сили України мають забезпечити якомога більші успіхи на полі бою, доки вони отримують великі обсяги західної допомоги.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64628969


цікаво що далі? якщо на даний час при фактично максимальному обсягу допомоги вдається тільки стримувати наступ рф.
як бачать союзники розвиток подій при зменшенні розміру допомоги, нерозумію

Далі є надія що РФ буде слабнути. Що б там не говорили ВПК в РФ немає(слабеньке). Поки що юзають запаси радянської зброї, але вони ж не безмежні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:11

  fler написав:
Сьогодні на роботі активно обговорюють останній "виступ" від Швеця в контексті дій Єрмака. Зрада на такому рівні виглядає дивно, але ж комусь це потрібно. Навіщо? (Навіщо це Швецю мені зрозуміло).


Навіть ще не бачив свіженького, але старого досить:
1. 25 нояб. 2021 г.
Однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/50032 ... spetssluhb

2. 27.06.2020
Єрмака призначила Росія, – однокурсник Путіна Швець
https://incident.obozrevatel.com/ukr/cr ... shvets.htm

2. 17 июн. 2022 г
ЮРІЙ ШВЕЦЬ — ЄРМАКОВІ: НА КОГО ВИ ПРАЦЮЄТЕ?
https://ukrainainc.net/2022/06/17/4974/

І такого купа))

Імхо. Зі стелі -- можуть бути люди, які з різних причин просувають інтереси корпорації (зі стелі, наприклад, та ж Блекрок або ще якась -- потужна? Потужна. Інтереси чиї на першому місці? Да хоч Гугл)) або країн (того ж Ізраїлю і т.д.).

От я чітко пам'ятаю давнє інтерв'ю Арахомії. Як він розповідав свій шлях... Як йому нарешті вдалося потрапити на "вечірку", де з усього світу ходять отакі хлопці і між собою шукають зв'язки, як на всій Земній кулі хоч десь хоч щось заробити можна на момент.
Сам же розповідав...
А потім став, ким став)).
З ходячого світом ділка, де урвати, посадовцем найвищого рангу...

З.и.
Пипець у тому, що в СМІ публікують отаку інфо (про Єрмака) -- а реакції нуль.
Хоча повинно бути щось одне: або Єрмака садять, як агента (точніше - хоча б відстороняють від посади); або судові позови стосовно тих, хто публічно!!! безпідставно звинувачує у державній зраді посадовця. До того ж настільки наближеного до президента.
Або хоч якісь пояснення від останнього.

Якась хрінь...
Повна хрінь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Далі є надія що РФ буде слабнути
Єдине що мене радує - стан їх економіки. Вже почались вимагання добровільних внесків бізнесу для підтримки бюджету і урізання інфраструктурних проєктів. Я думав, що гроші в них будуть до осені 2024, але, схоже, закінчаться вже в цьому році. Головне щоб санкції не послабляли.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:31

Російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту. Про це йдеться у звіті норвезької розвідки.

У Норвегії переконані, що це може призвести до зниження порога ядерної ескалації у разі зіткнення Росії та НАТО.

За радянських часів військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів холодної війни про подібні випадки відомо не було.

«Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту», - йдеться у доповіді розвідслужби.

Тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО.

Нагадаємо, США готові використати ядерну зброю за однієї умови.
https://varta1.com.ua/news/rosiya-vpers ... 60991.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 17:36

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:До вчорашніх розмов про те, щоб закопатися і чекати...
Американське видання Washington Post повідомляє, що чиновники адміністрації США дедалі ясніше заявляють українській владі, що у війні настає вирішальний момент, і Збройні сили України мають забезпечити якомога більші успіхи на полі бою, доки вони отримують великі обсяги західної допомоги.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64628969


цікаво що далі? якщо на даний час при фактично максимальному обсягу допомоги вдається тільки стримувати наступ рф.
як бачать союзники розвиток подій при зменшенні розміру допомоги, нерозумію

а якщо там було намелено кварталівцями сім коробів гречаної вовни, а тепер "партнери требують" обіцяне, а полімери всі того саме, і язиками чесати, не мішки тягати
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