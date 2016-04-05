Додано: Вів 14 лют, 2023 18:46

prodigy написав: ЛАД написав: ......

Что можно сказать о Казанском.

Он, вроде, журналист. Но только вроде. Не знаю, был ли он журналистом когда-нибудь, но сегодня, судя по его видео, он чистый пропагандист. Причём, достаточно невысокой квалификации. Его аргументы очень часто можно легко опровергнуть или вообще обратить. Об искажениях, о которых Вы написали, уже и молчу.



Я понимаю, что в советские времена журналисты рассматривались как "бойцы идеологического фронта" и вся журналистика не особо отделялась от пропаганды. Но уровень подготовки был всё же повыше, всё было не настолько прямолинейно и примитивно.

К большому сожалению, наши журналисты в значительной степени воспитаны так же.

........ ......Что можно сказать о Казанском.Он, вроде, журналист. Но только вроде. Не знаю, был ли он журналистом когда-нибудь, но сегодня, судя по его видео, он чистый пропагандист. Причём, достаточно невысокой квалификации. Его аргументы очень часто можно легко опровергнуть или вообще обратить. Об искажениях, о которых Вы написали, уже и молчу.Но уровень подготовки был всё же повыше, всё было не настолько прямолинейно и примитивно.К большому сожалению, наши журналисты в значительной степени воспитаны так же.........



ЛАД как всегда передергивает?

нет, он просто плохо помнит историю (историю ссср он знает только из краткого курса кпсс, а новейшую историю просто забыл)



советские журналисты стали заниматься реальной журналистикой всего 2,5 года (вторая половина 1989 и 1990/91) после Первого съезда народных депутатов СССР 26 февраля 1989г

https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0

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глупо говорить о стандартах советской журналистики (особенно за границей), где под крышей ТАСС работали на ПГУ КГБ или на ГРУ (тот же Швец, Примаков и сотни менее известных "журналистов"), а про журналистов областного масштаба вообще смешно говорить-они панически боялись первого секретаря горкома и писали про всякую муру (только не о проблемах города).

ЛАД, может хватит позориться на старости ЛАД как всегда передергивает?нет, он просто плохо помнит историю (историю ссср он знает только из краткого курса кпсс, а новейшую историю просто забыл)советские журналисты стали заниматься реальной журналистикой всего 2,5 года (вторая половина 1989 и 1990/91) после Первого съезда народных депутатов СССР 26 февраля 1989г............глупо говорить о стандартах советской журналистики (особенно за границей), где под крышей ТАСС работали на ПГУ КГБ или на ГРУ (тот же Швец, Примаков и сотни менее известных "журналистов"), а про журналистов областного масштаба вообще смешно говорить-они панически боялись первого секретаря горкома и писали про всякую муру (только не о проблемах города).ЛАД, может хватит позориться на старости

этим

сознательно

журналист

Я Вам уже говорил, в результате слишком одноообразного подбора источников и персоналий и выбора ютьюба в качестве источника знаний, Вы разучились понимать элементарные тексты.Прочитайте, что я написал (специально сейчас подчеркнул) - журналистика в СССР занималась в первую очередь пропагандой. Вы сспорите?К сожалению, наши журналисты (и, в частности, Казанский) восприняли эту же идею и занимаются не журналистикой, а пропагандой. Опять же, к сожалению, квалификация у них ниже, чем была у советских. Видимо, в результате худшего образования и подготовки.Забыть историю СССР мне сложнее, чем Вам - последнюю треть этой истории я прожил вместе со страной (и не жил в башне из слоновой кости), а многое из более ранней истории знал по рассказам родителей и знакомых. Вы часто поминаете "Краткий курс истории ВКП(б)" (именно так, а не КПСС). Интересно, Вы хотя бы держали её в руках, не говорю уж читали?У нас с Вами, как понимаю, всего лет 15 разницы, тем не менее , это существенно. Выпомните уже только последние годы Союза - период его разложения. Не знаю, какое у Вас было детство, но после взросления Вы ушли в плавание и практически не жили жизнью обычного советского человека. Жить за зарплату рядового инженера Вам кажется дикостью. Фактически Вы жизнь страны наблюдали со стороны.И Вы мне будете рассказывать, что я "забыл"!А насчёт "позориться"... Задумайтесь, чтобы лет через 10 не было стыдно Вам.Вы уже Стерненко начали слушать как толкового политического обозревателя. Элементарный уголовник, который сегодня надел очки и начал работать "под интеллектуала". Он мне напоминает бандитов 90-х, которые позже "остепенились", начали изображать из себя "респектабельных джентльменов", купили себе звания кандидатов, а то и докторов наук, стали "проффесорами" и "дОцентами", но в душе остались теми же бандитами, только у власти.Возможно, Вы помните, что я весьма отрицательно относился к Арестовичу, но его обзоры во время войны завоевали ему популярность вполне заслуженно. Его "2-3 недели" весной прошлого года были нужны народу. Сегодня можно и нужно другое. А надёргать цитаты по 2-3 слова из разных мест, как делает это Стерненко... Таким методом можно из любого сделать "врага народа". Поэтому же мне не нравятся обзоры Казанского. Еслиговорит о чём-то и критикует/разоблачает это, он должен дать ссылку на оригинал. (Для пропагандиста это, конечно, не обязательно.Предпочитаю прочитать/послушать самостоятельно то, о чём он говорит и вынести собственное суждение, а не потреблять пережёванную пищу и повторять то, что вливают в уши популярные блогеры.А так известная ситуация: "Не читал, но осуждаю".P.s. А вообще, Вы слишком много внимания уделяете моей скромной персоне - реагируете чуть ли не на каждый мой пост обширными цитатами, не всегда относящимися к делу.