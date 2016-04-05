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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3532353335343535
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 18:46

  prodigy написав:
  ЛАД написав:......
Что можно сказать о Казанском.
Он, вроде, журналист. Но только вроде. Не знаю, был ли он журналистом когда-нибудь, но сегодня, судя по его видео, он чистый пропагандист. Причём, достаточно невысокой квалификации. Его аргументы очень часто можно легко опровергнуть или вообще обратить. Об искажениях, о которых Вы написали, уже и молчу.

Я понимаю, что в советские времена журналисты рассматривались как "бойцы идеологического фронта" и вся журналистика не особо отделялась от пропаганды. Но уровень подготовки был всё же повыше, всё было не настолько прямолинейно и примитивно.
К большому сожалению, наши журналисты в значительной степени воспитаны так же.
........


ЛАД как всегда передергивает?
нет, он просто плохо помнит историю (историю ссср он знает только из краткого курса кпсс, а новейшую историю просто забыл)

советские журналисты стали заниматься реальной журналистикой всего 2,5 года (вторая половина 1989 и 1990/91) после Первого съезда народных депутатов СССР 26 февраля 1989г
https://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
............
глупо говорить о стандартах советской журналистики (особенно за границей), где под крышей ТАСС работали на ПГУ КГБ или на ГРУ (тот же Швец, Примаков и сотни менее известных "журналистов"), а про журналистов областного масштаба вообще смешно говорить-они панически боялись первого секретаря горкома и писали про всякую муру (только не о проблемах города).
ЛАД, может хватит позориться на старости :mrgreen:

Я Вам уже говорил, в результате слишком одноообразного подбора источников и персоналий и выбора ютьюба в качестве источника знаний, Вы разучились понимать элементарные тексты.
Прочитайте, что я написал (специально сейчас подчеркнул) - журналистика в СССР занималась в первую очередь пропагандой. Вы с этим спорите?
К сожалению, наши журналисты (и, в частности, Казанский) восприняли эту же идею и занимаются не журналистикой, а пропагандой. Опять же, к сожалению, квалификация у них ниже, чем была у советских. Видимо, в результате худшего образования и подготовки.

Забыть историю СССР мне сложнее, чем Вам - последнюю треть этой истории я прожил вместе со страной (и не жил в башне из слоновой кости), а многое из более ранней истории знал по рассказам родителей и знакомых. Вы часто поминаете "Краткий курс истории ВКП(б)" (именно так, а не КПСС). Интересно, Вы хотя бы держали её в руках, не говорю уж читали?
У нас с Вами, как понимаю, всего лет 15 разницы, тем не менее , это существенно. Вы сознательно помните уже только последние годы Союза - период его разложения. Не знаю, какое у Вас было детство, но после взросления Вы ушли в плавание и практически не жили жизнью обычного советского человека. Жить за зарплату рядового инженера Вам кажется дикостью. Фактически Вы жизнь страны наблюдали со стороны.
И Вы мне будете рассказывать, что я "забыл"!

А насчёт "позориться"... Задумайтесь, чтобы лет через 10 не было стыдно Вам.
Вы уже Стерненко начали слушать как толкового политического обозревателя. Элементарный уголовник, который сегодня надел очки и начал работать "под интеллектуала". Он мне напоминает бандитов 90-х, которые позже "остепенились", начали изображать из себя "респектабельных джентльменов", купили себе звания кандидатов, а то и докторов наук, стали "проффесорами" и "дОцентами", но в душе остались теми же бандитами, только у власти.
Возможно, Вы помните, что я весьма отрицательно относился к Арестовичу, но его обзоры во время войны завоевали ему популярность вполне заслуженно. Его "2-3 недели" весной прошлого года были нужны народу. Сегодня можно и нужно другое. А надёргать цитаты по 2-3 слова из разных мест, как делает это Стерненко... Таким методом можно из любого сделать "врага народа". Поэтому же мне не нравятся обзоры Казанского. Если журналист говорит о чём-то и критикует/разоблачает это, он должен дать ссылку на оригинал. (Для пропагандиста это, конечно, не обязательно. :) )
Предпочитаю прочитать/послушать самостоятельно то, о чём он говорит и вынести собственное суждение, а не потреблять пережёванную пищу и повторять то, что вливают в уши популярные блогеры.
А так известная ситуация: "Не читал, но осуждаю".

P.s. А вообще, Вы слишком много внимания уделяете моей скромной персоне - реагируете чуть ли не на каждый мой пост обширными цитатами, не всегда относящимися к делу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 18:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
Європа не готова до війни.
.....Щоб запустити махіну ВПК потрібно роки.
....

Не готова, это так.
Но запустить ВПК во время 2 мировой США смогли гораздо быстрее, практически с 0.

тоді був Перл-Харбор і пряма агресія Японії

Это так.
Но и оборонки тогда у США практически не было. Оружие для сухопутной войны им практически не нужно было.
Но я больше о возможностях, а не о причинах. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:00

  ЛАД написав:Вы уже Стерненко начали слушать как толкового политического обозревателя. Элементарный уголовник, который сегодня надел очки и начал работать "под интеллектуала".

Вообще-то уголовником кого-то может назвать только суд
Суд был ? Был
Признал вину Стерненко ? Нет

  ЛАД написав: Он мне напоминает бандитов 90-х, которые позже "остепенились", начали изображать из себя "респектабельных джентльменов", купили себе звания кандидатов, а то и докторов наук, стали "проффесорами" и "дОцентами", но в душе остались теми же бандитами, только у власти.

Так это же о Кушнарёве, Царёве, Януковиче и прочих. От которых ты в восторге

PS. И чтобы два раза не вставать :)
О Денисе Казанском. Он журналист. Он рассказывает то, о чём имеет представление
Это тебе не fontanka.ru цитировать, где одни холуи

Казанского я читаю с 2014 году, когда он описывал, что и как происходит на Донбасе
И тебе, ЛАД, советую почитать. Для повышения самообразования
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так, Казанський - молодець. Ще до 2014 писав і фоткав , до якої розрухи довели Донбас банда регіонатів . Він сам з Донецька.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 19:48

  maxprofit написав:Так, Казанський - молодець. Ще до 2014 писав і фоткав , до якої розрухи довели Донбас банда регіонатів . Він сам з Донецька.

Саме так

І це функція журналіста, ЛАД

А для тебе, журналіст - це той, хто про хорошіх рускіх
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:06

Ну нафіга оце робити???
Є поліція. Це їх функції, якщо є порушення адміністративного або кримінального характеру.
Але ну нафіга військовослужбовцям творити отаке по відношенню до цивільного?!

https://varta1.com.ua/news/viyskovosluz ... 61018.html
Зазначено, що некоректна поведінка військовослужбовців засуджена командуванням. Керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:11

  detroytred написав:Ну нафіга оце робити???
Є поліція. Це їх функції, якщо є порушення адміністративного або кримінального характеру.
Але ну нафіга військовослужбовцям творити отаке по відношенню до цивільного?!

https://varta1.com.ua/news/viyskovosluz ... 61018.html
Зазначено, що некоректна поведінка військовослужбовців засуджена командуванням. Керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Це те що попадає на загал, то засуджується як "перегиби на місцях"
Покарання чисто символічне.
Скажуть: "колєги, ну не паліться же так".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:18

ЛАД та едь уже в пидоросию маразматик. завалил своей прелой ватой весь форум
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:23

Невже це давно не зроблено?

Країни НАТО наразі працюють над спеціальними інструкціями, які мають координувати дії Альянсу в разі участі членів організації у конфлікті «високої інтенсивності».

Про це пише Bloomberg.

Йдеться про ситуацію, коли країни НАТО будуть змушені застосувати статтю 5 - положення Альянсу про взаємну оборону, яке передбачає захист усіма союзниками однієї держави-члена, якщо вона зазнала нападу.
https://varta1.com.ua/news/nato-gotuie- ... 61019.html

Хоча можливо НАТО ці Інструкції й не потрібні були, бо Штати вписалися б за будь-якого учасника альянсу.
Без інструкцій.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотелось бы спросить админов
Это как ?

У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения
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pesikot
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