ЛАД написав:...... Что можно сказать о Казанском. Он, вроде, журналист. Но только вроде. Не знаю, был ли он журналистом когда-нибудь, но сегодня, судя по его видео, он чистый пропагандист. Причём, достаточно невысокой квалификации. Его аргументы очень часто можно легко опровергнуть или вообще обратить. Об искажениях, о которых Вы написали, уже и молчу.
Я понимаю, что в советские времена журналисты рассматривались как "бойцы идеологического фронта" и вся журналистика не особо отделялась от пропаганды. Но уровень подготовки был всё же повыше, всё было не настолько прямолинейно и примитивно. К большому сожалению, наши журналисты в значительной степени воспитаны так же. ........
ЛАД как всегда передергивает? нет, он просто плохо помнит историю (историю ссср он знает только из краткого курса кпсс, а новейшую историю просто забыл)
Я Вам уже говорил, в результате слишком одноообразного подбора источников и персоналий и выбора ютьюба в качестве источника знаний, Вы разучились понимать элементарные тексты. Прочитайте, что я написал (специально сейчас подчеркнул) - журналистика в СССР занималась в первую очередь пропагандой. Вы с этим спорите? К сожалению, наши журналисты (и, в частности, Казанский) восприняли эту же идею и занимаются не журналистикой, а пропагандой. Опять же, к сожалению, квалификация у них ниже, чем была у советских. Видимо, в результате худшего образования и подготовки.
Забыть историю СССР мне сложнее, чем Вам - последнюю треть этой истории я прожил вместе со страной (и не жил в башне из слоновой кости), а многое из более ранней истории знал по рассказам родителей и знакомых. Вы часто поминаете "Краткий курс истории ВКП(б)" (именно так, а не КПСС). Интересно, Вы хотя бы держали её в руках, не говорю уж читали? У нас с Вами, как понимаю, всего лет 15 разницы, тем не менее , это существенно. Вы сознательно помните уже только последние годы Союза - период его разложения. Не знаю, какое у Вас было детство, но после взросления Вы ушли в плавание и практически не жили жизнью обычного советского человека. Жить за зарплату рядового инженера Вам кажется дикостью. Фактически Вы жизнь страны наблюдали со стороны. И Вы мне будете рассказывать, что я "забыл"!
А насчёт "позориться"... Задумайтесь, чтобы лет через 10 не было стыдно Вам. Вы уже Стерненко начали слушать как толкового политического обозревателя. Элементарный уголовник, который сегодня надел очки и начал работать "под интеллектуала". Он мне напоминает бандитов 90-х, которые позже "остепенились", начали изображать из себя "респектабельных джентльменов", купили себе звания кандидатов, а то и докторов наук, стали "проффесорами" и "дОцентами", но в душе остались теми же бандитами, только у власти. Возможно, Вы помните, что я весьма отрицательно относился к Арестовичу, но его обзоры во время войны завоевали ему популярность вполне заслуженно. Его "2-3 недели" весной прошлого года были нужны народу. Сегодня можно и нужно другое. А надёргать цитаты по 2-3 слова из разных мест, как делает это Стерненко... Таким методом можно из любого сделать "врага народа". Поэтому же мне не нравятся обзоры Казанского. Если журналист говорит о чём-то и критикует/разоблачает это, он должен дать ссылку на оригинал. (Для пропагандиста это, конечно, не обязательно. ) Предпочитаю прочитать/послушать самостоятельно то, о чём он говорит и вынести собственное суждение, а не потреблять пережёванную пищу и повторять то, что вливают в уши популярные блогеры. А так известная ситуация: "Не читал, но осуждаю".
P.s. А вообще, Вы слишком много внимания уделяете моей скромной персоне - реагируете чуть ли не на каждый мой пост обширными цитатами, не всегда относящимися к делу.
ЛАД написав:Вы уже Стерненко начали слушать как толкового политического обозревателя. Элементарный уголовник, который сегодня надел очки и начал работать "под интеллектуала".
Вообще-то уголовником кого-то может назвать только суд Суд был ? Был Признал вину Стерненко ? Нет
ЛАД написав: Он мне напоминает бандитов 90-х, которые позже "остепенились", начали изображать из себя "респектабельных джентльменов", купили себе звания кандидатов, а то и докторов наук, стали "проффесорами" и "дОцентами", но в душе остались теми же бандитами, только у власти.
Так это же о Кушнарёве, Царёве, Януковиче и прочих. От которых ты в восторге
PS. И чтобы два раза не вставать О Денисе Казанском. Он журналист. Он рассказывает то, о чём имеет представление Это тебе не fontanka.ru цитировать, где одни холуи
Казанского я читаю с 2014 году, когда он описывал, что и как происходит на Донбасе И тебе, ЛАД, советую почитать. Для повышения самообразования
detroytred написав:Ну нафіга оце робити??? Є поліція. Це їх функції, якщо є порушення адміністративного або кримінального характеру. Але ну нафіга військовослужбовцям творити отаке по відношенню до цивільного?!