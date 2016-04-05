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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3534353535363537>
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:03

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 лют, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:04

Третий день в Киеве не отключают свет вся квартира пропылесошена все белье перестирано посуда перемыта котлеты нажарены на неделю уже хочется отдохнуть я не привыкла к такому графику от ясно и лифт в доме работает что вообще странно
tzeery608
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:09

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:сколько лет надо "не есть, не пить", чтобы собрать 100 куе?
Квартиру купить можно заметно дешевле
свои первые 100куе я заработал в 2008-2011 не поднимая ничего тяжелее ноутбука

Ничего ты тогда не заработал
Это твои фантазии

Потом что, позже, ты жаловался, как тебе Порошенко уменьшил зарплату в 2015 году
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:10

Евросоюз депортировал нардепа Балогу с семьей и запретил ему въезд - европейские СМИ
Вторник, 14 февраля 2023, 17:59
https://apostrophe.ua/news/politics/for ... smi/290906
ЕС депортировал нардепа Виктора Балогу вместе с семьей, политику запрещен въезд в ЕС.

Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на европейские СМИ.

Нардеп Виктор Балога вместе с семьей направлялся в Австрию, чтобы посетить элитный горнолыжный курорт. На границе с ЕС его и членов семьи остановили, депортировали и запретили въезд в ЕС. Официальная причина запрета на въезд – угроза Балоги внутренней безопасности стран ЕС.

Издание напоминает, что народный депутат ВР Украины Виктор Балога обвиняется в масштабной распродаже украинского оружия России во время его пребывания в должности Главы Секретариата Президента и сотрудничества со страной-агрессором в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Также недавно появились заявления Балоги о "необходимости переговоров с Путиным и проведении референдума на Донбассе".

"Депортировал" - куда?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:12

vitaliian хоть один человек заработал, приятно читать.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:?:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Правильно...
Ще можна додати, що отих 100Кгрн, майже за рік часу перетворились на 60, чи навіть, на 40К(інфляція)
То, може краще було б в березні на вогневій платити з/п + премію 30К і щомісяця до премії додавати 10К.
А в тилу - з/п + премію 10К.
І лише з Нового року підняти її до 30К.
А то все щось роблять навпаки))
(наче продукти і інші реші ПОДЕШЕВШАЛИ на 50-70%)

В березні Ви були наче іншої думки і зовсім не здавалось, що забагато виплачують?
Тоді ще і інфляційним податком добре скористались, а зараз інфляція вдарить знову жтаки і по воїнах, що не проконвертувались.
Але якщо платників податків меншає, в тому числі і за рахунок перехід їх у ЗСУ, та економіка спадає, а виплати військовим, на відміну від того, що багатьом здавалось, ідуть за рахунок внутрішніх джерел, то де ж брати гроші та ще і курс тримати?
Варто було зразу реалістичніше оцінювати ситуацію.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:14

  Goodman написав:vitaliian хоть один человек заработал, приятно читать.

В нашем случае, "заработать", в те годы можно было ЛЁГКО, основная проблема состояла в том, что бы их "получить" и "сохранить(вывести)".


Если это удавалось сделать официально "заработать" , то чаще всего вместо ОТРЫМАННЯ - светила рубашка психушки. :evil:

Кому не посчастливилось и он выжил - делали "дурачком", что улыбался от счастья, видя новый восход солнца.
(при чём, это практиковалось с совковых времён и до наших царедвоцев)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 14 лют, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:18

  Goodman написав:vitaliian хоть один человек заработал, приятно читать.

Уверен вы на обмене ламп больше поднимаете.

Своим примером объяснил Ладу, что не все работают на ХТЗ за 8 тыс грн. 2,5куе на нуле это не Овер много. Вот доказательство
https://t.me/novosti_voinaa/11842
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Хотелось бы спросить админов
Это как ?

У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения

Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.
yanyura
 
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  #<1 ... 3534353535363537>
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