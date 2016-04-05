Третий день в Киеве не отключают свет вся квартира пропылесошена все белье перестирано посуда перемыта котлеты нажарены на неделю уже хочется отдохнуть я не привыкла к такому графику от ясно и лифт в доме работает что вообще странно
Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на европейские СМИ.
Нардеп Виктор Балога вместе с семьей направлялся в Австрию, чтобы посетить элитный горнолыжный курорт. На границе с ЕС его и членов семьи остановили, депортировали и запретили въезд в ЕС. Официальная причина запрета на въезд – угроза Балоги внутренней безопасности стран ЕС.
Издание напоминает, что народный депутат ВР Украины Виктор Балога обвиняется в масштабной распродаже украинского оружия России во время его пребывания в должности Главы Секретариата Президента и сотрудничества со страной-агрессором в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину.
Также недавно появились заявления Балоги о "необходимости переговоров с Путиным и проведении референдума на Донбассе".
Успіх написав:Правильно... Ще можна додати, що отих 100Кгрн, майже за рік часу перетворились на 60, чи навіть, на 40К(інфляція) То, може краще було б в березні на вогневій платити з/п + премію 30К і щомісяця до премії додавати 10К. А в тилу - з/п + премію 10К. І лише з Нового року підняти її до 30К. А то все щось роблять навпаки)) (наче продукти і інші реші ПОДЕШЕВШАЛИ на 50-70%)
В березні Ви були наче іншої думки і зовсім не здавалось, що забагато виплачують? Тоді ще і інфляційним податком добре скористались, а зараз інфляція вдарить знову жтаки і по воїнах, що не проконвертувались. Але якщо платників податків меншає, в тому числі і за рахунок перехід їх у ЗСУ, та економіка спадає, а виплати військовим, на відміну від того, що багатьом здавалось, ідуть за рахунок внутрішніх джерел, то де ж брати гроші та ще і курс тримати? Варто було зразу реалістичніше оцінювати ситуацію.
pesikot написав:Хотелось бы спросить админов Это как ?
У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения
Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.