Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 14 лют, 2023 21:44
vitaliian написав: Goodman написав: vitaliian
хоть один человек заработал, приятно читать.
Уверен вы на обмене ламп больше поднимаете.
Своим примером объяснил Ладу, что не все работают на ХТЗ за 8 тыс грн. 2,5куе на нуле это не Овер много.
Браво!
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Хотя факт работы на ХТЗ, это ещё не показать финансовых проблем, скорее наоборот.
Kudrjavuy
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Додано: Вів 14 лют, 2023 22:09
pesikot написав:
Потом что, позже, ты жаловался, как тебе Порошенко уменьшил зарплату в 2015 году
какой ты убогий, на такие мелкие суммы возбуждаешься. Тебя послушать так я 24.02 в Ирпене был. Напомнить какое было тупое твое доказательство?
vitaliian
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Додано: Вів 14 лют, 2023 22:12
tzeery608 написав:
Третий день в Киеве не отключают свет вся квартира пропылесошена все белье перестирано посуда перемыта котлеты нажарены на неделю уже хочется отдохнуть я не привыкла к такому графику от ясно и лифт в доме работает что вообще странно
аналогічно: є світло та інтернет, й це не створює робочого аврального режиму
flyman
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Додано: Вів 14 лют, 2023 22:15
vitaliian написав: Goodman написав: vitaliian
хоть один человек заработал, приятно читать.
Уверен вы на обмене ламп больше поднимаете.
Своим примером объяснил Ладу, что не все работают на ХТЗ за 8 тыс грн. 2,5куе на нуле это не Овер много. Вот доказательство
https://t.me/novosti_voinaa/11842
одеситам пох
flyman
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