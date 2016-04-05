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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3534353535363537
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:44

  vitaliian написав:
  Goodman написав:vitaliian хоть один человек заработал, приятно читать.

Уверен вы на обмене ламп больше поднимаете.

Своим примером объяснил Ладу, что не все работают на ХТЗ за 8 тыс грн. 2,5куе на нуле это не Овер много.

Браво!
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Хотя факт работы на ХТЗ, это ещё не показать финансовых проблем, скорее наоборот.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 22:09

  pesikot написав:Потом что, позже, ты жаловался, как тебе Порошенко уменьшил зарплату в 2015 году
какой ты убогий, на такие мелкие суммы возбуждаешься. Тебя послушать так я 24.02 в Ирпене был. Напомнить какое было тупое твое доказательство?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 22:12

  tzeery608 написав:Третий день в Киеве не отключают свет вся квартира пропылесошена все белье перестирано посуда перемыта котлеты нажарены на неделю уже хочется отдохнуть я не привыкла к такому графику от ясно и лифт в доме работает что вообще странно

аналогічно: є світло та інтернет, й це не створює робочого аврального режиму
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 22:15

  vitaliian написав:
  Goodman написав:vitaliian хоть один человек заработал, приятно читать.

Уверен вы на обмене ламп больше поднимаете.

Своим примером объяснил Ладу, что не все работают на ХТЗ за 8 тыс грн. 2,5куе на нуле это не Овер много. Вот доказательство
https://t.me/novosti_voinaa/11842

одеситам пох
flyman
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  #<1 ... 3534353535363537
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