pesikot написав:Хотелось бы спросить админов Это как ?
У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения
Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.
Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?
pesikot написав:Хотелось бы спросить админов Это как ?
У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения
Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.
Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?
Коли вже дочекаємось відповідь модератора? Самому цікаво.
Нехай виправляють скоріше, бо може не втриматися і знов почнуться рефлексії.
pesikot написав:Хотелось бы спросить админов Это как ?
У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения
Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.
Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?
Элементарно, Ватсон! (с).
Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.
Как вариант - пост человека из ЧС, при входе на сайт авторизованным, виден как
это сообщение от человека из вашего ЧС
(примерно так, точно не вспомню) и кнопочка "показать сообщение", при нажатии на нее сообщение открывается, причем текст поста показан жирным шрифтом, а не обычным.
Попробуйте сами на человеке из своего ЧС и увидите это.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 14 лют, 2023 23:22, всього редагувалось 1 раз.
tzeery608 написав:Третий день в Киеве не отключают свет вся квартира пропылесошена все белье перестирано посуда перемыта котлеты нажарены на неделю уже хочется отдохнуть я не привыкла к такому графику от ясно и лифт в доме работает что вообще странно
Baza: У Туреччині футболісти "Минаю"побилися з російськими футболістами ярославського "шинника"
Повідомляється, що спортсмени мешкають в одному готелі Royal Seginus в Анталії. Сутички розпочалися (вчора ввечері) 13 лютого, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.
У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Тепер поліція чергує у готелі постійно. Повідомляється, що постраждали 4 росіянина. Їм, до речі, порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".
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У мережі опублікували відео бійки між командами “Минай” та “Шинник”.
Нападник «Миная» Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив гравець «Шинника»