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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3535353635373538>
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 22:48

  yanyura написав:
  pesikot написав:Хотелось бы спросить админов
Это как ?

У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения

Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.

Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:08

  Damien написав:
  yanyura написав:
  pesikot написав:Хотелось бы спросить админов
Это как ?

У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения

Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.

Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?

Коли вже дочекаємось відповідь модератора?
Самому цікаво.

Нехай виправляють скоріше, бо може не втриматися і знов почнуться рефлексії.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:11

  detroytred написав:Нехай виправляють скоріше, бо може не втриматися і знов почнуться рефлексії
лучше б он меня не читал...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:13

  Damien написав:
  yanyura написав:
  pesikot написав:Хотелось бы спросить админов
Это как ?

У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения

Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.

Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?

Элементарно, Ватсон! (с).

Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.

Как вариант - пост человека из ЧС, при входе на сайт авторизованным, виден как
это сообщение от человека из вашего ЧС

(примерно так, точно не вспомню)
и кнопочка "показать сообщение", при нажатии на нее сообщение открывается, причем текст поста показан жирным шрифтом, а не обычным.

Попробуйте сами на человеке из своего ЧС и увидите это.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 14 лют, 2023 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

есть метод получше, но он предполагает употребление грибов
beee
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:19

  tzeery608 написав:Третий день в Киеве не отключают свет вся квартира пропылесошена все белье перестирано посуда перемыта котлеты нажарены на неделю уже хочется отдохнуть я не привыкла к такому графику от ясно и лифт в доме работает что вообще странно

https://www.slovoidilo.ua/2023/02/14/no ... o-ukrayini
Сейчас окно возможностей для котлет
Так будет не всегда
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:25


Baza: У Туреччині футболісти "Минаю"побилися з російськими футболістами ярославського "шинника"

Повідомляється, що спортсмени мешкають в одному готелі Royal Seginus в Анталії. Сутички розпочалися (вчора ввечері) 13 лютого, коли українці запитали у росіян, чому ті не виходять на мітинги. Тоді в ситуацію втрутилися працівники готелю. Але через деякий час українські гравці побилися з російським у ліфті. Ліфт приїхав на поверх, де стояли ярославські спортсмени, і почалася масова бійка.

У готель довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Тепер поліція чергує у готелі постійно. Повідомляється, що постраждали 4 росіянина. Їм, до речі, порадили виселитися з готелю, бо "українці серйозно налаштовані".

🇺🇦

У мережі опублікували відео бійки між командами “Минай” та “Шинник”.

Нападник «Миная» Колесник заступився за прибиральницю готелю, якій хамив гравець «Шинника»

російський гравець був у неспортивному стані і обригав туалет. Після цього почав поводити себе некрасиво стосовно жінки, яка працює в готелі. Колесник за неї вступився і почалась бійка, повідомляє «Бомбардир».
https://t.me/voynareal/51213
https://t.me/voynareal/51270
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:59

  yanyura написав:
  Damien написав:
  yanyura написав:Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.

Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?

Элементарно, Ватсон! (с).

Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.

Как вариант - пост человека из ЧС, при входе на сайт авторизованным, виден как
это сообщение от человека из вашего ЧС

(примерно так, точно не вспомню)
и кнопочка "показать сообщение", при нажатии на нее сообщение открывается, причем текст поста показан жирным шрифтом, а не обычным.

Попробуйте сами на человеке из своего ЧС и увидите это.

Кроме этого случая есть ещё 2(два) варианта событий.
Не входя - ты видишь все посты, при желании можешь с ними работать, не смотря на блокировку.
  Damien написав:Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?

Кнопки "ответить" и "цитата" активны и проходят через регистрацию.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 01:59

  ЛАД написав:
  mephala написав:..........
да возьмите банально нашу страну - у нас забрали Крым и возня шла на Донбассе а народ голосует за мир в глазах. Главное дороги и тарифы. Че вы от Европы то хотите?

Предпочитаете КНДР?
Нищая страна, зато с ракетами и ЯО.
Ещё учтите, что это возможно только при таком же полит. режиме, как в КНДР.
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).


предпочитаете встречать агрессоров хлебом-солью?
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 02:11

  mephala написав:предпочитаете встречать агрессоров хлебом-солью?
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).

Агрессор это коррупционеры, олигархи и пятая колонна.
Zebra
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