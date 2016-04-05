|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 15 лют, 2023 02:55
mephala написав: ЛАД написав: mephala написав:
..........
да возьмите банально нашу страну - у нас забрали Крым и возня шла на Донбассе а народ голосует за мир в глазах. Главное дороги и тарифы. Че вы от Европы то хотите?
Предпочитаете КНДР?
Нищая страна, зато с ракетами и ЯО.
Ещё учтите, что это возможно только при таком же полит. режиме, как в КНДР.
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).
предпочитаете встречать агрессоров хлебом-солью?
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).
Прибалты, поляки и другие собираются встречать хлебом-солью?
Надо иметь сильных союзников. Силу можно заменить количеством по принципу: "Гуртом і батька легше бити".
У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23890
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 15 лют, 2023 03:05
Zebra написав: mephala написав:
предпочитаете встречать агрессоров хлебом-солью?
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).
Агрессор это коррупционеры, олигархи и пятая колонна.
Агрессор это агрессор.
При всём вреде, который приносят "коррупционеры, олигархи и пятая колонна", его не приходится сравнивать с агрессией и войной.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23890
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|112475
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|480788
|
|
|1
|4809
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|