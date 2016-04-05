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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3535353635373538
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 02:55

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:..........
да возьмите банально нашу страну - у нас забрали Крым и возня шла на Донбассе а народ голосует за мир в глазах. Главное дороги и тарифы. Че вы от Европы то хотите?

Предпочитаете КНДР?
Нищая страна, зато с ракетами и ЯО.
Ещё учтите, что это возможно только при таком же полит. режиме, как в КНДР.
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).


предпочитаете встречать агрессоров хлебом-солью?
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).

Прибалты, поляки и другие собираются встречать хлебом-солью?
Надо иметь сильных союзников. Силу можно заменить количеством по принципу: "Гуртом і батька легше бити".
У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 03:05

  Zebra написав:
  mephala написав:предпочитаете встречать агрессоров хлебом-солью?
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).

Агрессор это коррупционеры, олигархи и пятая колонна.

Агрессор это агрессор.
При всём вреде, который приносят "коррупционеры, олигархи и пятая колонна", его не приходится сравнивать с агрессией и войной.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23890
З нами з: 31.08.10
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Подякували: 4693 раз.
 
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2
5
  #<1 ... 3535353635373538
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