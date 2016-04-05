Прибалты, поляки и другие собираются встречать хлебом-солью? Надо иметь сильных союзников. Силу можно заменить количеством по принципу: "Гуртом і батька легше бити". У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
vitaliian написав:........... Своим примером объяснил Ладу, что не все работают на ХТЗ за 8 тыс грн. 2,5куе на нуле это не Овер много. Вот доказательство https://t.me/novosti_voinaa/11842
Я и не писал, что все. Тем более, что на ХТЗ сейчас вообще никто не работает. Многие сейчас вообще без работы. И не все работающие имеют даже 8 тыс. Ваш пример, к сожалению, не увидел. Удалили? Ваше доказательство по ссылке ничего не доказывает. Есть люди, которые не согласятся воевать не только за 2,5 куе, но и за вдвое-втрое бОльшую сумму. А есть люди, которые пойдут и без денег. В АТО столько не платили.