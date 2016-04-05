Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 15 лют, 2023 02:55
mephala написав: ЛАД написав: mephala написав:
..........
да возьмите банально нашу страну - у нас забрали Крым и возня шла на Донбассе а народ голосует за мир в глазах. Главное дороги и тарифы. Че вы от Европы то хотите?
Предпочитаете КНДР?
Нищая страна, зато с ракетами и ЯО.
Ещё учтите, что это возможно только при таком же полит. режиме, как в КНДР.
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).
предпочитаете встречать агрессоров хлебом-солью?
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).
Прибалты, поляки и другие собираются встречать хлебом-солью?
Надо иметь сильных союзников. Силу можно заменить количеством по принципу: "Гуртом і батька легше бити".
У Вас вопрос не риторический, а просто неверный.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 03:05
Zebra написав: mephala написав:
предпочитаете встречать агрессоров хлебом-солью?
Устроит? (Вопрос, надеюсь, риторический).
Агрессор это коррупционеры, олигархи и пятая колонна.
Агрессор это агрессор.
При всём вреде, который приносят "коррупционеры, олигархи и пятая колонна", его не приходится сравнивать с агрессией и войной.
ЛАД
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Додано: Сер 15 лют, 2023 03:15
vitaliian написав:
...........
Своим примером объяснил Ладу, что не все работают на ХТЗ за 8 тыс грн. 2,5куе на нуле это не Овер много. Вот доказательство
https://t.me/novosti_voinaa/11842
Я и не писал, что все. Тем более, что на ХТЗ сейчас вообще никто не работает.
Многие сейчас вообще без работы. И не все работающие имеют даже 8 тыс.
Ваш пример, к сожалению, не увидел. Удалили?
Ваше доказательство по ссылке ничего не доказывает. Есть люди, которые не согласятся воевать не только за 2,5 куе, но и за вдвое-втрое бОльшую сумму. А есть люди, которые пойдут и без денег. В АТО столько не платили.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 03:54
ЛАД написав:
Ваш пример, к сожалению, не увидел. Удалили
я сам удалил потому что у некоторых башню рвет даже от мелких цифр, а вы умный человек и без моего примера сделали наполовину правильный вывод.
добавлю, за 5куе желающих воевать было бы гораздо больше, чем за 2,5. Надеюсь с этим спорить не будете? Если человек зарабатывает 1-1,5 куе, зачем ему рисковать жизнью за 2,5 (что они меняют?)
Видео конечно не про деньги.
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Додано: Сер 15 лют, 2023 07:17
yanyura написав:
Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.
Тоді в скріні не буде видно пімпочки "ЛС", а в даному випадку вона наявна. Можна, звичайно, придумати схеми як і це обійти, але чи не занадто складно ці конспірологічні теорії?
Ой+
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